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Co byste dělali vy?

Můj muž je narozen ve znamení Panny. Jeho vlastnosti tomu odpovídají. Je klidný, pečlivý, praktický, zodpovědný. Vše si vždy naplánuje, je uvážlivý. Raději si věc dvakrát rozmyslí, než něco udělá. Pokud se ovšem „nerozzuří“.

Nestává se to často, ale jednou za čas mu zkrátka „ujedou nervy“, a pak ztrácí rozvahu i zodpovědnost. Už je to dlouho, když se za takových okolností stalo tohle.

Máme chalupu 25 km od Brna. Z konečné tramvaje v Bystrci je to asi 14–15 km, a když je krásné počasí, chodíváme tu cestu pěšky. Je to pěkný výlet přes Pohádku máje, kolem Helenčiny a Ríšovy studánky a dál přes Ostrovačice. Syn chodí s námi.

Jeden víkend, kdy jsem měla dlouhou službu, jeli moji „chlapi“ na chalupu sami. Jídlo měli nachystáno a v sobotu měli vyrazit.

Náš syn nebyl vůbec ideální dítě a měl občas své tvrdohlavé nápady.

Ráno nečekaně sdělil tatínkovi, že s ním nepojede. Domluvil se se spolužákem Radkem, že půjdou na chalupu pěšky. Půjde s nimi jejich erdelteriér Black. A už to mají domluveno. Pěšky přece na chalupu šel a cestu zná.

Manžel se rozzlobil a nechtěl mu tuto výpravu dovolit.

Jenže umanutý synáček už se rozhodl, odmítl nastoupit do auta a utekl. Neměl u sebe nic, ani klíče od bytu. Byl jen tak v tričku a riflích, v kapse pár drobných.

Manžel, vzteky bez sebe, nasedl do auta, na kluka se vykašlal a odjel. Dojel na chalupu a tam zůstal.

Syna prostě nechal v Brně. Dovedete to pochopit?

Jenže stejně nevěděl, kde by v Brně kluky hledal. Kdyby opravdu přišli a chalupa byla zavřená, taky by to bylo špatně.

Prekérní situace. Asi mu nebylo valně, když ho přešla zlost. Bůhví, co se v jeho hlavě odehrávalo, ve zlosti nechal doma i mobil. Syn mobil neměl. Co si muž myslel, že syn udělá, kdyby na chalupu nešel? Že přespí u Radka? Že půjde za mnou do práce? Nevím.

Zkrátím to. Kluci cestu zvládli. Radek měl v baťůžku vodu, sušenky a košík pro Blacka. Odpoledne na chalupu dorazili unavení, ale spokojení .

Manžel jim dal napít a najíst, zašel k sousedům, půjčil si telefon, aby informoval Radkovy rodiče, že syn i pes jsou u nás na chalupě a vše je v pořádku. Mně pro jistotu nevolal.

Psa chtěli nechat venku, ale se zlou se potázali. Black se dožadoval vstupu do domu, protože nebyl zvyklý být v noci sám. Byl to panelákový pes, a tak škrábal na dveře. Pravda, byly to dveře nově zakoupené, krásně lakované, po Blackově akci silně a hluboce poškrábané. Mimochodem, ty poškrábané dveře jsou na chalupě dodnes.

Návrat do Brna již proběhl bez problémů. Radek s Blackem jeli druhý den ráno domů autobusem (řidič byl naštěstí tolerantní a psa s sebou vzal, protože košík měl) a táta ho čekal na konečné.

Moji chlapi se vrátili v neděli večer, tentokrát spolu. Jak to mezi sebou vyřešili, nevím, neprozradili mi to, byla to „chlapská záležitost“.

Bylo štěstí, že jsem se tohle všechno dozvěděla, až bylo po všem, a všechno dobře dopadlo. I tak jsem měla dlouho zlost při představě, co se všechno mohlo dvěma desetiletým klukům stát, a měli jsme s mužem „tichou domácnost“.

I když dodnes nevím, co bych na jeho místě dělala já.

Ale řekněte, co byste dělali vy?

Autor: Miluše Hertlová | sobota 27.6.2026 9:28 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

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Miluše Hertlová

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Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

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