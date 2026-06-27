Co byste dělali vy?
Nestává se to často, ale jednou za čas mu zkrátka „ujedou nervy“, a pak ztrácí rozvahu i zodpovědnost. Už je to dlouho, když se za takových okolností stalo tohle.
Máme chalupu 25 km od Brna. Z konečné tramvaje v Bystrci je to asi 14–15 km, a když je krásné počasí, chodíváme tu cestu pěšky. Je to pěkný výlet přes Pohádku máje, kolem Helenčiny a Ríšovy studánky a dál přes Ostrovačice. Syn chodí s námi.
Jeden víkend, kdy jsem měla dlouhou službu, jeli moji „chlapi“ na chalupu sami. Jídlo měli nachystáno a v sobotu měli vyrazit.
Náš syn nebyl vůbec ideální dítě a měl občas své tvrdohlavé nápady.
Ráno nečekaně sdělil tatínkovi, že s ním nepojede. Domluvil se se spolužákem Radkem, že půjdou na chalupu pěšky. Půjde s nimi jejich erdelteriér Black. A už to mají domluveno. Pěšky přece na chalupu šel a cestu zná.
Manžel se rozzlobil a nechtěl mu tuto výpravu dovolit.
Jenže umanutý synáček už se rozhodl, odmítl nastoupit do auta a utekl. Neměl u sebe nic, ani klíče od bytu. Byl jen tak v tričku a riflích, v kapse pár drobných.
Manžel, vzteky bez sebe, nasedl do auta, na kluka se vykašlal a odjel. Dojel na chalupu a tam zůstal.
Syna prostě nechal v Brně. Dovedete to pochopit?
Jenže stejně nevěděl, kde by v Brně kluky hledal. Kdyby opravdu přišli a chalupa byla zavřená, taky by to bylo špatně.
Prekérní situace. Asi mu nebylo valně, když ho přešla zlost. Bůhví, co se v jeho hlavě odehrávalo, ve zlosti nechal doma i mobil. Syn mobil neměl. Co si muž myslel, že syn udělá, kdyby na chalupu nešel? Že přespí u Radka? Že půjde za mnou do práce? Nevím.
Zkrátím to. Kluci cestu zvládli. Radek měl v baťůžku vodu, sušenky a košík pro Blacka. Odpoledne na chalupu dorazili unavení, ale spokojení .
Manžel jim dal napít a najíst, zašel k sousedům, půjčil si telefon, aby informoval Radkovy rodiče, že syn i pes jsou u nás na chalupě a vše je v pořádku. Mně pro jistotu nevolal.
Psa chtěli nechat venku, ale se zlou se potázali. Black se dožadoval vstupu do domu, protože nebyl zvyklý být v noci sám. Byl to panelákový pes, a tak škrábal na dveře. Pravda, byly to dveře nově zakoupené, krásně lakované, po Blackově akci silně a hluboce poškrábané. Mimochodem, ty poškrábané dveře jsou na chalupě dodnes.
Návrat do Brna již proběhl bez problémů. Radek s Blackem jeli druhý den ráno domů autobusem (řidič byl naštěstí tolerantní a psa s sebou vzal, protože košík měl) a táta ho čekal na konečné.
Moji chlapi se vrátili v neděli večer, tentokrát spolu. Jak to mezi sebou vyřešili, nevím, neprozradili mi to, byla to „chlapská záležitost“.
Bylo štěstí, že jsem se tohle všechno dozvěděla, až bylo po všem, a všechno dobře dopadlo. I tak jsem měla dlouho zlost při představě, co se všechno mohlo dvěma desetiletým klukům stát, a měli jsme s mužem „tichou domácnost“.
I když dodnes nevím, co bych na jeho místě dělala já.
Ale řekněte, co byste dělali vy?
Miluše Hertlová
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