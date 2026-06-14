Cestujte tramvají, není to nuda.
Napil se a začal vyprávět: „Jel jsem do práce tramvají. Doma jsem nemohl najít druhou ponožku, takže už jsem naštvaný a se zpožděním vyrážel. Ranní špička, plno, nervozita.
V tramvaji jsem stál nad dvěma staršími pány, kteří seděli za sebou a povídali si. Na další zastávce se ten přední otočil do uličky, aby na sebe viděli. Do uvolněného prostoru u sedadla se přesunula slečna, já jsem neměl kam ustoupit a měl jsem najednou pánova kolena mezi svýma nohama.
No to už na mě bylo moc, a tak jsem naštvaně spustil zhurta:
„Pane, sedněte si laskavě jako řádně cestující člověk. Když si chcete povídat, tak si vystupte a jděte pěšky. Nevidíte, že je plno, a vy zjevně překážíte. Přemýšlejte trošku!“
Pán se cítil trapně, sedl si normálně a omluvil se. Aby toho nebylo málo, něco se zaseklo na křižovatce a tramvaj nějakou dobu stála.
Zkrátka, do práce jsem dorazil pozdě a pěkně ‚nažhavený‘. Ani jsem to ještě nestihl všem povykládat, když se ozval telefon.
Sekretářka: „Pan docent vás žádá, abyste k němu ihned přišel,“ pravila komisním hlasem.
„Do háje“ řekl jsem si, „ ještě dostanu vynadáno za pozdní příchod.“
Když jsem vstoupil do šéfovy pracovny, byl tam cizí muž, který si odkládal na věšák kabát. Byl mi jaksi povědomý, a když se otočil – byl to ON. Krve by se ve mně nedořezal. Když nás šéf představil, ukázalo se, že pán je velká kapacita v oboru a mám s ním rozjet nový projekt.
Ale taky byl chlapsky ‚formát‘. Usmál se a pravil bez ironie: „My už jsme spolu dnes spolupracovali při cestě tramvají, že? Takže máme kde navázat.“
Dál to nerozváděl. Měl jsem hodně nepříjemný pocit. Kdo ví, jak se cítil on.
Konstatovali jsme, že nám občas ujedou nervy, kde nemají, ale cestování tomu přímo nahrává. Na to jsme se samozřejmě napili a Karel přispěl svou „pikantní“, skoro erotickou, troškou do mlýna.
Jel jsem ze zahradnictví, kde jsem koupil, na přání své ženy, tři keře růží. Byly ostříhané a nachystané na zasazení. Měl jsem je v tašce. Stoupl jsem si na zadní plošinu, protože jsem cestoval až na konečnou.
Byla odpolední špička, tramvaj se pomalu zaplňovala, obsazení houstlo, a tak bylo za chvíli plno. Ke mně se přesunuly tři „dámy“, které přistoupily plné veselí, něco si vyprávěly, vtipkovaly a měly dobrou náladu.
Najednou jedna z nich nervózně, docela nahlas, pravila: „Jejda, mě něco píchá mezi nohama.“
Všichni, kteří jsme stáli kolem, jsme se začali smát. Působilo to opravdu pikantně. Jenže dáma pravila: „Ale mě tam vážně něco píchá.“
Já jsem ztuhl. „To budou asi mé růže,“ pravil jsem.
Milá dáma se v tom návalu prostě postavila nad moji tašku s růžemi. Přitom, jak jsem tašku přidržoval, se jedna vysunula a zachytila se trnem za její „punčocháče“. Výš, než bylo slušné. No ale co teď? Trapná situace.
Místo jsme ve vší slušnosti ohledali a přemýšleli, jak dál. Po chvíli dohadů a poznámek jsem opatrně řekl: „Dovolíte?“
Spolucestující se trochu rozestoupili a všichni s napětím celou situaci sledovali. Byl jsem zpocený snad všude, asi jsme byli oba červení rozpaky.
Dáma stála s lehce pozvednutou sukní a mírně rozkročenýma nohama. Já jsem, v podřepu, pod její sukní pomalu posunoval ruku podél větvičky růže až k místu na stehně, kde byl zapíchnutý trn. Opatrně jsem jej vysunul. Naštěstí se mi podařilo jej vyvléknout bez roztržení punčochy. Dáma si oddechla a já taky.
Tedy, kdo to viděl a nevěděl, o co jde, mohl si myslet bůhvíco děláme – a ještě v tramvaji. Mně byly erotické nápady v té chvíli vzdáleny na sto honů, i když byla mladá a pěkná.
Omluvil jsem se a vystoupil na nejbližší zastávce. Dodnes ani nevím jak. Až potom jsem si uvědomil pocit tepla jejího klína na své ruce, a napadaly mě ty nejrůznější příjemné, hříšné myšlenky a představy. Pozdě.
To už jsme se všichni kolem stolu smáli tak, až se po nás ostatní hosté otáčeli.
Zkrátka cestovat tramvají někdy není vůbec nuda.
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