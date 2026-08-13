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Byl to dotek smrti? (Z mých vzpomínek)

Možná jste o tom slyšeli nebo četli. Mně se to stalo. Má to oficiální název PBS – Prožitek Blízké Smrti.

Jako dvanáctileté děvče jsem začala mít jakési bolesti v pravém podbřišku a „rodinný“ lékař usoudil, že jde o slepé střevo. V nemocnici se naopak domnívali, že začínám být „žena“ a bolesti patří k tomu. Nakonec jsem v dětské nemocnici skončila akutně a hned na operačním sále.

Bylo to zhnisané slepé střevo, které jsem měla uložené netypicky až dole v pánvi. Proto ty diagnostické problémy. Dalších šest týdnů jsem pak bojovala s infekcí. Bohužel zanícená pobřišnice způsobila v břiše četné srůsty. V dospělosti mě pak tyto komplikace dohnaly.

Měla jsem problémy s otěhotněním. Gynekologové zkoušeli kdeco. Při jednom ze zákroků došlo u mě náhle ke komplikaci s velkým zpomalením srdeční frekvence až k zástavě srdce. V tom okamžiku jsem prožívala klinickou smrt.

Náhle jsem viděla sama sebe v gynekologickém křesle z výšky. Jako kdybych se dívala z rohu místnosti, která byla v plném světle, celá rozzářená. V jakémsi jemném mlžném oparu jsem hleděla na lékaře a sestřičky pobíhající kolem mě. Měřili mi tlak, něco mi píchali, rychle mluvili. Snažila jsem se jim také něco říci.

Byl to zvláštní pocit být mimo tělo a dívat se na sebe. Ale byla jsem úplně klidná a jaksi povznesená nade vše, nic mě nebolelo.

Nevím, jak dlouho to trvalo. Komplikace byla zvládnuta bez následků. O tom, co jsem cítila a zažila, jsem nemluvila. Řekla jsem to jen manželovi. Nechtěla jsem být za „blázna“.

Mnohem později jsem zjistila, že to byl typický PBS – Prožitek Blízké Smrti, jak se to oficiálně nazývá. Anglicky se tomu říká NDE – Near-Death Experience.

Je to pro mě zcela mimořádná vzpomínka, snad až skoro děsivá. Už je to dávno. Bylo mi osmadvacet.

Jak stárnu, častěji na to myslím. Ale jestli takto vypadá smrt, pak není vůbec hrozivá. Byla spíš tichá a zalitá světlem. Nejspíš se mě tehdy jen dotkla. A nechala mě vrátit se zpátky. A já doufám, že mě ještě nějaký čas nechá být, abych si mohla vychutnat každodenní malé radosti, které mi život dopřává, protože právě ty drobné, nenápadné okamžiky jsou pro nás důležité.

Možná, že po tom doteku smrti jsem se naučila vidět, co má v životě skutečnou cenu.

Autor: Miluše Hertlová | čtvrtek 13.8.2026 9:05 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Miluše Hertlová

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Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

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