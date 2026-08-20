Básníci a „jejich básníci“
Čtu všude a v podstatě bez speciální preference žánru. Tedy cestopisy sice „přežvýkám“, ale trochu mi to sousto zadrhává, zatímco třeba kriminálky Johna Grishama nebo detektivky od Dicka Francise zhltnu jak jednu malinu. Dlouhé romány od Kena Foletta si vychutnávám a s hrdiny se nerada loučím. A tak je tomu u většiny knih.
Dokážu číst opravdu všude, záleží na tom, co. Krátkou detektivku nebo „Harlekýnku“ můžu klidně přečíst v čekárně u lékaře nebo ve vlaku.
Ale poezii? Kdeže. Na tu musím mít klid a pohodu. Ta potřebuje atmosféru.
Verše je potřeba si vychutnat, jak říká klasik, poválet je po jazyku. Potěšit jimi duši. Vstřebat je, potěžkat ze všech stran, nechat se jimi ovívat.Verše je třeba prožít.
Nepřestávám obdivovat básníky. Věhlasné klasiky i současníky. Pro myšlenky, které dokážou poskládat do úhledných nebo rozverných veršů, tak nápaditých a krásných. A mnohé na nás působí i po staletích. Jako třeba stará čínská poezie.
Ale tady jsme u toho, co mne na poezii také fascinuje. Čtu si ji a najednou si uvědomuji, jak obrovskou práci odvedli ti, kteří nám ji přiblížili.
Slavní básníci, třeba Prévert, Browningová a jiní, nebo Čínská čtyřverší.
Jsou krásná. Ale někdo je musel přečíst v originále. Někdo, kdo například uměl čínsky. Musel je pochopit, uchopit a přebásnit je tak, že na nás působí téměř stejně, jak to autor zamýšlel. Dát veršům český rytmus a jemnou čínskou krásu. Není i tohle velké básnické umění?
Proč vlastně neoslavujeme ty, kteří ty slavné poety přebásnili tak dokonale, že nám to láme srdce, vhání slzy do očí či vyvolává hněv a jiné emoce!
Je to obrovské umění. Já vím, často to byli a jsou známí básníci. Ale ne vždy. A my si jejich jména někdy ani nevšimneme.
Každý z nás, kdo někdy překládal obyčejný text z jazyka do jazyka, ví, jak může být těžké najít ta správná slova, aby se neztratil význam.
A tihle lidé překládají romány, které neztrácejí svůj spád, a překládají poezii, která neztrácí svůj půvab.
Tímhle jim vzdávám velký hold.
Miluše Hertlová
Byl to dotek smrti? (Z mých vzpomínek)
Možná jste o tom slyšeli nebo četli. Mně se to stalo. Má to oficiální název PBS – Prožitek Blízké Smrti.
Miluše Hertlová
Koukáte z tramvaje na auta ?
I když jste v autě v relativním soukromí, je do něj prostě vidět. A tomu, kdo zrovna sedí v tramvaji, se může naskytnout docela zajímavá podívaná.
Miluše Hertlová
Jak vyzraju na brouka dřepčíka!
Letos se mi na zahradě přemnožil dřepčík. A nejen mně. Dokonce i zemědělci si s ním nevědí rady. A když to nezvládnou ani postřiky, co teprve já ?
Miluše Hertlová
Plevel za tři sta
Na internetu nakupuji ráda. Má to výhodu, že si od stolu vyberu zboží, jaké se mi líbí. V klidu. Nikdo mi nestojí za zády. Podívám se na recenze a mohu si to rozmyslet.
Miluše Hertlová
Pan Vajíčko a kšandy
Máme velmi dobré přátele předdůchodového věku, Janu a Otu, řečeného Otík. Prima lidi, pohodový pár. Mají malou chatičku v chatové osadě u řeky, kde málokdy zahálí. Jana se stará o malou zahrádku. Otík je zapálený kutil.
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