Autoškola, to je svět…
Autoškoly byly státní, ale nejvíc hodin jsem najezdila, když jsem s instruktorem rozvážela meruňky příbuzným. Zpočátku jsem měla s řízením potíže, jako každý nováček, ale rychle jsem se lepšila.
Náš instruktor byl pohledný muž středního věku, který si byl náležitě vědom všeho, co jeho postavení nabízí. Koneckonců různé historky z autoškoly jsou dostatečně známé. Stejně jsem jej obdivovala.
„ Musí mít srdce jako zvon a nervy ze železa, když vidím, co občas za volantem předvádíme a přežije to,“ říkala jsem si.
Jízdy jsem často mívala s medičkou Viktorií, řečenou Viki, u které se „problémy“ s řízením objevovaly poměrně často.
Viki byla „kus“.
Pěkná, poměrně statná blondýna, která „kam vstoupila, budila pozornost“. Měla „nekonečně“ dlouhé nohy a výrazně klenutou hruď, takže vždy hrozilo, že se jí na obtaženém svetříku utrhne knoflíček.
Pro instruktora byla velkým lákadlem a pokušením. Kromě lepého těla měla Viki také dobře proříznutou pusu. Neměla k ostrému slovu daleko, a tak když byla kárána, hned něčím oponovala. Říkala, že proto do autoškoly chodí, aby se řídit naučila, a své chyby často až bizarně zdůvodňovala.
Instruktora rozčilovalo, že řídila špatně, a zároveň se mu tolik líbila, že na ní mohl oči nechat. Dostal od ní ale jasně najevo, že koukáním to končí.
Jednou jsme zase spolu absolvovaly jízdy a ona, jak se jí občas stávalo, dala levý blinkr místo pravého. Instruktor rozčilený nařídil zajet ke krajnici. Zabrzdili jsme a on spustil své, ne zrovna ohleduplné a lichotivé nadávky. A nabídl jí soukromé doučování.
Viki se ovšem naprosto nenechala vyvést z míry a pravila: „Poslyšte, řídit auto se naučí každý blbec, ale zkuste říct: ‚Apertura externa canaliculi nervi petrosi majoris.‘ Takhle se totiž, milý pane, jmenuje jedna malá dírečka v kosti skalní.“ Přitom si poklepala ukazováčkem s nalakovaným nehtem na spánek, kde se kost skalní nachází.
Instruktor lehce vykulil oči, polkl naprázdno a po chvíli zavelel: „Blinkr doleva, sešlápnout spojku, zařaďte si jedničku, spojka, pomalu plyn…“.
Od té doby byl klid. Viki ovšem uznala, že instruktor měl pravdu, a doma trénovala jízdy se svým tatínkem, takže se výrazně zlepšila. Dělala méně chyb a instruktor už ji nekáral. Autoškolu samozřejmě úspěšně dokončila, nebyla přece „žádný blbec“.
Jak jsem se později dozvěděla, ještě s „mokrým řidičákem“ odjela s partnerem na dovolenou k moři. To bych si já netroufla, i když jsem řídila mnohem líp než ona.
Zkrátka autoškola je svět sám pro sebe, tenkrát stejně jako dnes a sebevědomí mladých řidičů je často neuvěřitelné....
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