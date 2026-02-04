Prozření Babiše? Nikoli, pouze další zneužití covidu.
Prohlásil například: „Udělali jsme plno chyb, protože jsme jim věřili, že jsou to odborníci, proto jsme nešli švédskou cestou, protože jsme uvěřili Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé… Namístě je omluva všem za ta rozhodnutí, to byla rozhodnutí vlády na základě návrhu odborníků. Ano, nechali jsme se napálit, a proto jsme prohráli volby“.
Zajímalo by mě, co na to říkají jeho skalní příznivci, z nichž dodnes většina tehdejší lockdowny vášnivě obhajuje a je skálopevně přesvědčena, že jejich idol tím (a tedy často i protiprávními opatřeními) „zachraňoval životy“. Teď se tedy dozvěděli, že takový postup byl chybou a mělo se jít „švédskou cestou“, tedy bez roušek na liduprázdných ulicích a bez tvrdých lockdownů... Tito lidé však uměli zapomenout na jeho jiné výroky, např. že „nikdy nepůjde do politiky“, že „nikdy nepůjde do opozice“, že „Greendeal je velká příležitost“ a na další jeho slavné citáty, takže možná už teď nabývají přesvědčení, že Babiš vlastně vždycky byl proti lockdownům a proti očkování...
„Jen velcí politici umí uznat chybu,“ pochválil za to svého premiéra Jindřich Rajchl, někdejší bojovník za svobodu v době covidové, kterému však kupodivu nevadí nesvoboda šířená Ruskem prostřednictvím zabíjením civilistů na Ukrajině.
Je opravdu skvělé, když někdo uzná chybu a je to opravdu známka určité úrovně. To však asi nebude případ našeho současného premiéra. Kdyby svou omluvu totiž myslel upřímně, určitě by nemohli být znovu ministry ti, kteří z jeho dnešního pohledu chybná opatření prosazovali. Především ministr Vojtěch, který tehdy prohlašoval, že jde o „epidemii neočkovaných“, Plaga, který nechal na dlouhé měsíce vyhnat děti ze škol a podporoval šikanování neočkovaných dětí i učitelů, a taky naše Alenka Schillerová, která aktivně podporovala státní šikanu neočkovaných spoluobčanů a proslula výrokem: „Neočkovaným chceme znepříjemnit život, je důležité k nim být tvrdší, šla bych ještě dál.“ Jenom pro pořádek připomínám, že kdo se tehdy nedal očkovat, nedopustil se žádného protiprávního činu...
Navíc Vojtěchovým poradcem na ministerstvu zdravotnictví je opět osvědčený covidový „odborník“ (nyní podle Babiše tedy „neodborník“) Rastislav Maďár. Takže odborníci, co se ukázali jako neodborníci znovu na svých místech a politici, kteří se jimi tak snadno nechali napálit také. To tedy máme perspektivu!
Ono to tedy bude asi trochu jinak. „Ano, nechali jsme se napálit, a proto jsme prohráli volby“, řekl přece Babiš. Jeho omluvy za covid tedy byly vysloveny jenom proto, aby se našel viník za minulé prohrané volby. Teď tedy víme, že za jeho prohru může covid, stejně jako za brutální navýšení výdajů rozpočtu v té době. Dnes za velký schodek rozpočtu, který jeho vláda připravuje, může ta předchozí vláda. To je přece logické. On přece nikdy za nic špatného nemůže. To vždycky oni! Covid, minulá vláda nebo kdokoliv jiný. Babiš spoléhá na to, že jeho voliči na jeho výrokové eskapády zase zapomenou a budou ho volit znovu. Smutné je, že zrovna v tom má asi pravdu.
