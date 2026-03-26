Je propagace „jediného správného názoru“ veřejnoprávní službou?
Co je vlastně ta tolikrát propíraná „veřejnoprávnost“? Slovník neologismů uvádí zhruba toto: veřejnoprávní instituce má plnit veřejné úkoly bez ohledu na zisk. Přičemž „veřejné úkoly“ jsou „úkoly ve veřejném zájmu“. Už je to jasné, že? Prostě pod pojmem „veřejnoprávnost“ si tedy každý může představovat co se mu zlíbí. Vzhledem k tomu, že koncesionářské poplatky musí zatím platit prakticky každý, můžeme snad předpokládat, že těmi „veřejnými úkoly“ by měl být především úkol co nejkompletněji informovat veřejnost.
Nebo snad uvedené definici veřejnoprávnosti někdo rozumí tak, že jde vlastně o propagaci jediného správného názoru, který veřejnosti předvybere někdo jakoby „nejchytřejší“? Česká televize, kterou platíme ze svých peněz, však jedná přesně tímto způsobem. Podle Jana Moláčka z Reportérů ČT by plnění požadavků radního Matochy na účast expertů s rozdílnými názory bylo pro televizi „plýtváním času“.
V podobném smyslu se vyjádřili i šéfredaktor zpravodajství Michal Kuba a generální ředitel Chudárek. Neuvěřitelné! Nás, platiče poplatků, tedy ČT považuje za hlupáky, kteří jsou dobří tak akorát na to, aby platili jejich určitě ne špatné platy a slyšeli jen názory, které nám moudře předvyberou. Tady ani tolik nejde o očkování, ale o celý přístup ČT, který je podle mého skandální. Očkování je pouze aktuálně nejvíce viditelné téma.
Pokřivený názor se projevil už při odchodu Václava Moravce, který odmítl „slepou vyváženost“ v diskusních pořadech, které si chtěl dělat podle svého a zvát si například pouze jemu příjemné hosty. Připomínání skutečnosti, že „veřejnoprávnost“ je něco jiného a vyváženost není sprosté slovo bral jako „nepřípustné zasahování do redakční práce“.
Zjevně za ty léta v ČT ji už začal považovat za svou soukromou televizi. Lidsky sice docela dobře chápu, že například Okamuru nemá rád, ale jako redaktor ČT to přece nikdy nemůže dát najevo. To bylo velmi neprofesionální a jestliže to sám nechápal, je dobře, že ČT opustil. Ať se to někomu líbí nebo ne, Okamura bohužel reprezentuje určitou část voličů (a platičů poplatků), a veřejnoprávní televize to prostě musí respektovat.
Ohledně jediného správného názoru na očkování, které dlouhodobě prezentuje ČT se ještě naskýtá jeden pohled na věc. Uvědomují si ti vášniví odmítači jakýchkoliv pochybností o očkování, kterých je ve veřejnosti mnoho, že na „maximální proočkovanosti“ vydělávají v první řadě velké farmaceutické společnosti? Především pro ně je prosazování pouze bezpodmínečně pozitivního názoru na očkování jakoukoliv látkou opravdu skvělým stavem. Nic v tom případě neohrožuje jejich nemalý byznys. A reklamu mají dokonce zdarma za peníze daňových poplatníků! To by si přála každá soukromá firma! Než mě začnete obviňovat z šíření spikleneckých teorií, kterých stejně nejsem příznivcem, odpovězte si sami na otázku, komu ten nekritický přístup opravdu nejvíce vyhovuje.
Často se taky diskutuje i o tom, jak zvýšit důvěru v očkování. Bohužel covidové tzv. „odborníky“ nenapadá nic lepšího než k očkování lidi nutit. Například zdravotníky... Přitom by k větší důvěře určitě naopak mnohem více přispěla otevřená diskuse. Místo nálepkování oponentů jako „antivaxery“ by bylo mnohem přínosnější, kdyby ti oponenti mohli vystupovat v diskusních pořadech ČT. A tam ať je ti skalní zastánci bezpodmínečného očkování před veřejností utlučou argumenty a daty! To by jistě přesvědčilo mnohé.
Zatím to ale spíše vypadá, že z dob covidu si tito zastánci očkování za každou cenu příliš zvykli na to, že jejich názor je jediný správný a diskusi s oponenty se vyhýbají. To zvýšení důvěry v očkování určitě neprospívá, a naopak budí spíše podezření. A taky nahrává teoriím, že ČT ve spolupráci s dalšími lobbisty pracuje spíše v zájmu farmaceutických společností. Otevřená diskuse i na toto téma by tedy nejen znevěrohodnila tato nařčení, ale především by určitě byla férovější službou veřejnosti než tvrdošíjné prosazování předvybraného „jediného správného názoru“.
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/rada-ct-ockovani-odpurci-matocha-chudarek.A260323_145145_domaci_hovo
Miloslav Jeřábek
- Počet článků 41
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 810x
Oblíbený citát:
Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné: Aby slušní lidé nedělali nic.
Edmunt Burke (1729 – 1797)