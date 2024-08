Kdo se má vyznat ve všech podvodech? Klikat nebo neklikat?

Od první minuty zapnutí mobilu nebo spuštění internetu jsme bombardovaní úkoly - klikni, aktivuj, doplň, restartuj, udělej... Leze to na nervy a jeden neví, jestli je to v pořádku nebo další podvod.

Po pravdě: pro mě to v pořádku není. Neustálé otravování a úkolování by mělo mít svoje hranice. Jak je nastavit? Samozřejmě tzv. zrušit odběr je někdy snadné, jindy najít tuto možnost je detektivní práce.

Ale každý den chodí čím dál víc upozornění. Nejdřív – pokud nedoplním nebo neaktivuji tak... Pak mi za dva dny přijde hlášení, abych to nedělala. Je čím dál víc těžší poznat co je podvod a co pravda. A nechápu, proč bych měla pořád dokola a dokola a dokola klikat a opravovat a aktivovat a...

Myslím, že vysmívat se někomu, že naletěl na podvod je hloupé. Nikdo před tím nejsme v bezpečí a podvodníci dokáží vymyslet čím dál rafinovanější finty. Nakonec i ty hloupé s lékaři a vojáky na misy musí mít své kouzlo, nějaký způsob, jak lidi obou pohlaví oblbnout, když na to pořád někdo skáče. I když se o tom už několik let píše a mluví. Člověk musí být neustále ve střehu. Objednávám si zboží na internetu? Ze svých obvyklých a ověřených stránek? Něco, co neznám? Ne, děkuji. Někdo řekne: „Dej sem výplatu, ať ji můžu rozfofrovat v automatech!“ Asi to nebude fungovat. Ale pokud jde na to od lesa, přes emoce nebo paniku (máte narušený účet, honem, honem...), je to jiné kafe. Čtete pozorně každý řádek toho, co se po vás chce? Když každý den, ke každému článku na seznamu, který chcete přečíst vyskočí: „Zaplať nebo tě budeme donekonečna otravovat reklamami a nutností potvrzovat souhlas?“

Takže závěrem: má někdo rozumné řešení, jak se vymezit manipulaci všech těch otravů, abych udělala tohle a klikla na tamto zase a za pár dní znovu? Dá se zamezit chytrému telefonu, aby mě v jednom kuse informoval, že už x procent uživatelů si, na rozdíl ode mě, inovovalo desítky aplikací a já mám nejvyšší čas to udělat taky a navíc si nainstalovat další, které nechci???!!! A jak rozeznat podvod od otravování finančními institucemi, zásilkovými firmami a vším tím dalším? Stránky umí napodobovat opravdu mistrně. A ti fešáci opření o jachtu nebo s pejskem či kočičkou v náručí žádající o přátelství? Tak aspoň tam je jasno hned!