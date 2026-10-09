Proč je jádro cestou do pekla? (6)
REALISTICKÉ ŘEŠENÍ JE OBNOVITELNÉ
Stálým argumentem proti obnovitelným zdrojům energie v České republice je mylná představa, že nemáme na tento typ energie vhodné podmínky. Zdánlivě to také tak vypadá. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU, máme jen velmi málo obnovitelné elektřiny. To ovšem není dáno klimatickými podmínkami, ale stálou proti obnovitelnou kampaní a politikou. V loňském roce měla ČR jeden z nejhorších podílů obnovitelné energie 19,2 %, zatímco průměr v EU byl dvaapůlkrát vyšší. Například rychlost instalací nových větrných elektráren v Evropě je velmi rozdílná, v loňském roce Německo instalovalo 5200 MW, zatímco ČR pouze 13 MW.
Existuje řada studii i praktických příkladů, které tuto nepravdu odmítají. Především bychom mohli citovat práce německého profesora působícího na finské univerzitě Lappeenranta, Christiana Breyera, který se svými spolupracovníky vytvořil modely pro úplné zásobování obnovitelnou energií, pro všechny oblasti užití, od elektrické energie, mobilitu, průmysl až po odsolování mořské vody.
Podobnou práci také vytvořil odborný tým z Potsdamského klimatologického institutu, jehož studie uvádí pro ČR roční potenciál ze slunce a větru ve výši 190 TWh (při loňské spotřebě 59,3 TWh) s vyjmutím chráněných oblastí či publikace Heinrich Boell Stiftung nebo Evropská komise.
Praktickým příkladem může být vnitrozemský německý okres s podobnými klimatickými podmínkami jako má ČR - Rhein Hunsrück. Neleží ani ve slunné Itálii či Španělsku, ani ve větrném Dánsku. Tento okres v roce 2019 vyrobil z větru, fotovoltaiky a biomasy celkem 1,485 TWh elektrické energie na 103.400 obyvatel, zatímco ČR ve stejném roce vyrobila celkem 87 TWh na 10,67 milionu obyvatele. V německém okrese bylo v tomto roce vyrobeno o 76,2 % více elektřiny na hlavu než v České republice. Obrovský přebytek (300–400 % vlastní spotřeby) okres exportuje do okolní sítě a regionální komunita vydělává desítky milionů euro ročně. V roce 2025 založil vlastní energetickou společnost Energiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH, která od ledna 2027 spustí přímé dodávky levné lokální elektřiny občanům a podnikům.
Obnovitelná energie má ve srovnání s jadernou nesporné výhody, přičemž jednou z hlavních je surovinová základna. Není zapotřebí žádný uran, ani jeho těžba, separace či obohacování ani riziko práce s radioaktivním a mimořádně toxickým materiálem.
Vedle těchto pozitiv přinese solární energie podle analýzy BloombergNEF i dále snižující se ceny. Celkové náklady (LCOE) na fotovoltaiku s pevným sklonem klesnou do poloviny 30. let o zhruba 31 % a další pokles bude pokračovat dále k roku 2040. Starší předpovědi BloombergNEF počítaly u dlouhodobých modelů s poklesem až o 66 % vůči dřívějším dekádám, nyní se odhady stabilizují kolem 40% poklesu z dnešních, již tak velmi nízkých cen.
U větrných elektráren na pevnině se očekává pokles nákladů o 26 %, u mořských o 22 % až 40 %. Výrobci sice drží marže výše kvůli inflaci, technologický pokrok v efektivitě turbín ale cenu dlouhodobě stlačí dolů.
Akumulace zažívá nejprudší technologický skok. BloombergNEF predikuje pokles cen průmyslových baterií o téměř 50 % do roku 2035. Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) uvádí, že kombinované systémy „solár + baterie“ zlevní díky tomu o 40 %.
Sodné akumulátory jsou považovány za řešení krátkodobého vyrovnávání nepravidelné výroby z OZE a jejich produkce nevyžaduje žádné nedostatkové kovy či materiály.
Téměř veškerá negativa, uvedená u jaderné energie, u obnovitelné energie neplatí. Žádný nebezpečný odpad, který nelze likvidovat nebo zcela přepracovat, žádné extrémní nebezpečí při válečných událostech, žádná možnost teroristického zneužití. Navíc kvůli větru či slunci se nikdy nepovede žádná válka, ani jiné násilné akce, mající za cíl získání energie, protože slunce a vítr jsou pro každého zadarmo.
Jak na to?
Velká většina české populace je pro jádro. Podle agentury IPSOS u nás dosáhla rekordních 85 %. To odpovídá i mým vlastním zkušenostem, kdy na přednáškách se v jedné třídě přihlásí pouze jeden či dva, že by si dovedli představit náš energetický systém bez jaderné a fosilní energie.
Hlavním obnovitelným zdrojem by měla být u nás fotovoltaika, asi okolo 50 %, pak následuje vítr, asi se 40 %. Víme dobře o větrné opozici, která má nejrůznější formu, od NIMBY (ne u mě) až po úplný zákaz větrné, ale i větší sluneční energetiky.
Česká nás tedy dlouhý boj, na který nemáme čas?
Milan Smrž
Proč je jádro cestou do pekla? (5)
Nezanedbatelné nejsou zdravotní následky běžného provozu jaderných elektráren, i když jsou některými mezinárodními organizacemi popírány.
Milan Smrž
Proč je jádro cestou do pekla? (4)
I když nelze přesně říci, kdy dojde ke kolapsu současné společnosti, je tento zvrat v budoucnu jistý. Každá říše a každý systém jednou skončí. Co to může znamenat pro statisíce tun radioaktivního odpadu v chladících bazénech?
Milan Smrž
Proč je jádro cestou do pekla? (3)
Mírové využití jaderné energie je historickou proklamací. Prakticky polovina zemí (99) na světě požaduje jaderné odzbrojení. Skutečnost je ale úplně jiná. Investice do jaderných technologií stále rostou.
Milan Smrž
Proč je jádro cestou do pekla? (2)
Druhý díl miniserie o jaderné energii - tentokráte o dosud nemyslitelném - o útocích na jaderná zařízení
Milan Smrž
Proč je jádro cestou do pekla? (1)
V několika pokračováních nastíním některé notoricky známé problémy kolem jaderné energie ale i ty, které nepatří mezi běžně diskutované
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