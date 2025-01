Stane se válka na Ukrajině Trumpovým Vietnamem?

Mnozí se nyní ptají, jak se Trump, který dnes již podruhé nastupuje do úřadu amerického prezidenta, popasuje s válkou na Ukrajině.

Trumpův předchůdce, Joe Biden, ještě na samém konci svého mandátu slíbil Ukrajině další miliardy dolarů ve formě vojenské i finanční pomoci. Je samozřejmě otázkou, zda nyní nezůstane jen u slibů, neboť Trump a jeho tým mají na ukrajinský konflikt značně odlišný názor a kromě toho, Amerika tyto peníze ani nemá a musela by si je teprve půjčit.

Chci proto věřit tomu, že Trump spolu s Muskem a dalšími udělají všechno pro to, aby odolali tlaku americké vojenské lobby na další dodávky a prodlužování války a přinutí obě strany konfliktu k mírové dohodě.

Zelenského tím, že USA odmítnou Ukrajinu ve válce napříště financovat a Putina zase tím, že pokud nezasedne k jednacímu stolu, podpoří USA Ukrajinu ještě více, finančně i vojensky.

Věřím, že se tak Trumpovi povede přivést válčící strany urychleně k jednacímu stolu.

Pokud by se mu to však nepovedlo, mohou být USA naopak vtaženy ještě hlouběji do Putinovy války, ve které dnes Ukrajina jednoznačně prohrává. Ne všichni v okolí Trumpa si ale přejí rychlé ukončení války na Ukrajině. Patří mezi ně například i Keith Kellog, bývalý generál a Trumpův zvláštní vyslanec pro konflikt na Ukrajině. Kellog podporuje naopak názor, že dohodě s Ruskem musí předcházet masivní garance Ukrajině, že Rusko invazi nezopakuje a místo rychlého ukončení předpovídá další měsíce konfliktu.

Pokud se však nepodaří tento konflikt urychleně ukončit, hrozí, že tak jako kdysi USA, za prezidenta Richarda Nixona, uvázly ve válce ve Vietnamu, stane se válka na Ukrajině velmi rychle Vietnamem Trumpovým.