Skandál na Ukrajině a razantní reakce Polska. A reakce u nás?
Melnyk, který zemřel v roce 1964 v Lucembursku, vedl jednu část OUN, která se rozštěpila na radikálnější banderovce (OUN-B) vedené Stepanem Banderou a na umírněnější melnykovce (OUN-M). OUN během druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale také spolupracovala s nacistickým Německem a podílela se zásadně na vyvražďování Židů. Členové OUN bojovali v rámci jednotek SS. Na svědomí mají masakry až 150 tisíc polských civilistů na Volyni a Haliči, která je nyní součástí západní Ukrajiny. Zemřelo přitom také mnoho tisíc našich krajanů, Volyňských Čechů.
Banderovci i Melnykovci zabíjeli civilisty těmi nejbrutálnějšími způsoby. Aby ušetřili munici, rozbíjeli například obětem hlavy sekyrou nebo je třeba zaživa rozřezávali pilou. A děti napichovali na vidle. Jejich brutalita šokovala dokonce i esesmany. Mám to z dobrého zdroje, Mému polskému kamarádovi tak vyvraždili polovinu rodiny.
Reakce polské reprezentace je velmi bouřlivá. Polská vláda ostře protestuje a prezident Nawrocki již navrhl odebrat Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání. „Prezident Zelenskyj bohužel dokázal, že Ukrajina, vzhledem ke své mentalitě oslavování banditů a vrahů Ukrajinské povstalecké armády, není připravena být součástí evropské rodiny,“ prohlásil Nawrocki.
Na rozdíl od Polska, kde se vehementně brání špinění a překrucování historie ukrajinskou stranou, se v České republice neděje vůbec, ale vůbec nic. Politická reprezentace mlčí, státní média přecházejí tyto události suchým konstatováním.
Jaký to rozdíl proti hrdému Polsku!
Zdroje:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Sundavam-ukrajinskou-vlajecku-Hnev-z-Polska-na-Ukrajinu-graduje-792069
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/840234/pohreb-s-poctami-na-ukrajine-pochovali-nacionalistu-melnyka-nechybel-ani-zelenskyj.html
|
Kyjev chce vrátit ostatky kontroverzních nacionalistů. Rozčílil Poláky i Izrael
Milan Šarapatka
Krize v Gaze – mezi katastrofou a geopolitickou šachovnicí
Krize v Gaze je následkem geopolitických zájmů bývalých i současných velmocí. Turecko se vrací po sto letech na pozici lídra regionu.
Milan Šarapatka
Ministr zahraničí na odchodu:-)
Ministr Lipavský je ve sporu o tom, co má na MZV vlastně dělat, zatímco slovenský premiér Fico má jednání s nejvyššími představiteli Číny, Ruska a Ukrajiny. A jaké jsou cíle diplomacie.
Milan Šarapatka
Je Zelenský největší korupčník Ukrajiny?
Zásah na ukrajinských protikorupčních agenturách v hodině dvanácté. Česká média a politici náhle nemají pro Zelenského slušné slovo. Čeká se pád ukrajinského „cara“?
Milan Šarapatka
Audit na ministerstvu obrany
Trump chce ukončit konflikt na Ukrajině co nejdříve a všemi prostředky. V Londýně zase jen slova místo činů. Další zbrojení až po auditu v rezortu obrany.
Milan Šarapatka
Evropa musí mít novou bezpečnostní dohodu za účasti všech zemí i Ruska a USA!
Trump jedná s Ruskem. Ví, že ukrajinský konflikt už vyhrát nelze. Evropa chce ale bojovat až do hořkého konce. Vývoj na Ukrajině po válce je zcela nepředvídatelný. Evropa potřebuje bezpečnostní strukturu za účasti Ruska.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Přerov poskytne hasičům milion na pořízení moderního diagnostického zařízení
Přerovští hasiči získají moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných...
Lebka svaté Zdislavy se vrací do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do...
Budějovický Majáles začne v neděli. Ředitelka ladí přípravy z Prahy, kde studuje
Multižánrový festival tvořený převážně středoškolskými studenty, který na týden oživuje centrum...
Dvě pastviny divokých koní v Podyjí jsou prázdné, koně se tam ale brzy vrátí
Dvě pastviny divokých koní u Havraníků v národním parku Podyjí jsou nyní prázdné, ochranáři koně...
Prodej bytu 2+1 52 m2, Jilemnice - Hrabačov
Víchovská, Jilemnice - Hrabačov, okres Semily
4 400 000 Kč
- Počet článků 240
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2120x
V letech 2013-2017 jsem byl nezávislým poslancem Parlamentu ČR.