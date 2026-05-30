Skandál na Ukrajině a razantní reakce Polska. A reakce u nás?

Ukrajinská „věrchuška“zorganizovala státní pohřeb pozůstatků banderovského vůdce Melnyka a Zelenský propůjčil jedné z vojenských jednotek název „Hrdinové UPA“. V Polsku to vyvolalo, na rozdíl od nás, obrovské pobouření´.

Melnyk, který zemřel v roce 1964 v Lucembursku, vedl jednu část OUN, která se rozštěpila na radikálnější banderovce (OUN-B) vedené Stepanem Banderou a na umírněnější melnykovce (OUN-M). OUN během druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale také spolupracovala s nacistickým Německem a podílela se zásadně na vyvražďování Židů. Členové OUN bojovali v rámci jednotek SS. Na svědomí mají masakry až 150 tisíc polských civilistů na Volyni a Haliči, která je nyní součástí západní Ukrajiny. Zemřelo přitom také mnoho tisíc našich krajanů, Volyňských Čechů.

Banderovci i Melnykovci zabíjeli civilisty těmi nejbrutálnějšími způsoby. Aby ušetřili munici, rozbíjeli například obětem hlavy sekyrou nebo je třeba zaživa rozřezávali pilou. A děti napichovali na vidle. Jejich brutalita šokovala dokonce i esesmany. Mám to z dobrého zdroje, Mému polskému kamarádovi tak vyvraždili polovinu rodiny.

Reakce polské reprezentace je velmi bouřlivá. Polská vláda ostře protestuje a prezident Nawrocki již navrhl odebrat Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání. „Prezident Zelenskyj bohužel dokázal, že Ukrajina, vzhledem ke své mentalitě oslavování banditů a vrahů Ukrajinské povstalecké armády, není připravena být součástí evropské rodiny,“ prohlásil Nawrocki.

Na rozdíl od Polska, kde se vehementně brání špinění a překrucování historie ukrajinskou stranou, se v České republice neděje vůbec, ale vůbec nic. Politická reprezentace mlčí, státní média přecházejí tyto události suchým konstatováním.

Jaký to rozdíl proti hrdému Polsku!

Zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Sundavam-ukrajinskou-vlajecku-Hnev-z-Polska-na-Ukrajinu-graduje-792069

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/840234/pohreb-s-poctami-na-ukrajine-pochovali-nacionalistu-melnyka-nechybel-ani-zelenskyj.html

Kyjev chce vrátit ostatky kontroverzních nacionalistů. Rozčílil Poláky i Izrael
Autor: Milan Šarapatka | sobota 30.5.2026 9:44 | karma článku: 8,63 | přečteno: 72x

Milan Šarapatka

  • Počet článků 240
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2120x
Čtrnáct let jsem působil v české diplomacii a zastupoval Českou republiku v Mali, Alžíru, Indonésii, Bruneji a Papui-Nové Guinei. Zabývám se především ekonomickou diplomacií, podporou českého exportu ale také problematikou islamismu a náboženského terorismu.

V letech 2013-2017 jsem byl nezávislým  poslancem Parlamentu ČR.

