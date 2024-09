Proč máme smůlu na zbabělé lídry….

Vládní personálie se nám v poslední době nedaří. Ze Síkely je komisař přes buráky, Bartoš vyletěl z MMR, Lipavský je potenciální „skokan roku z partaje do partaje“ a premiér by nejraději se vším praštil a jel taky do Bruselu.

Konec letošního léta se pro vládu pětikoalice, a zejména některé její členy, nevyvíjí moc dobře.

Tak třeba ex-ministr Síkela. Tolik se třásl na ekonomické nebo energetické portfolio v Evropské komisi, až z něj Uršula Veliká (paralela s ruskou samovládkyni Kateřinou II. Velikou) udělala komisaře přes Burkinu Faso (dřív také Horní Volta). Nic proti tomu, sám jsem ve frankofonní subsaharské Africe několik let také pracoval a moc se mi tam líbilo. Ale pro ex-ministra Síkelu anebo dokonce premiéra Fialu (k tomu se ještě dostanu) to při jejich ambicích a jejich skoro intimními vztahy k Uršule von der Leyenové, kterými se oba tak chlubí, to musí být obrovská pohana a osobní prohra. Ale jak se říká v kartách: „ Vetší bere“. Nám, prostému lidu, se sice Evropská unie prezentuje jako společenství rovných, sloužící všem stejně. Ve skutečnosti se ale jednotlivé členské státy rvou o koryta a vliv v EU jako psi o kost. Velké státy jako jsou Německo nebo Francie mají totiž automaticky na důležité posty nárok a zbytek „lepších soust“ dostanou nikoli ti nejvěrnější a nejloajálnější, jako jsme my, v čela s premiérem Fialou, ale ti, co se nedají a nehrbí záda. Třeba jako tentokrát Ficovi odbojní Slováci s portfoliem „Obchod“ pro svého komisaře Šefčoviče.

Piráta, vicepremiéra a ministra MMR Bartoše zase premiér vyhodil z ministerstva docela drsným způsobem kvůli zkrachované digitalizaci stavebního řízení. Bartoš je jako manažer nejspíš zcela neschopný a digitalizaci totálně nezvládl, Dobře, proč ale až dnes, když digitalizace měla „frčet“ už od 1.7.? Kdo je tu tedy vlastně viníkem? Bartoš, jasně. Ale neměl ho potom premiér vyhodit už 2. července a předat digitalizaci k realizaci někomu jinému? Místo toho čekal další 3 měsíce, přičemž náklady na zpoždění jsou údajně až 700 mil. Kč za den! Myslím, že těchto, jen dodnes, promrhaných cca 60 mld. Kč by se po povodních republice docela dobře hodilo. Takže mi z toho vychází , že viníků zpackané digitalizace je víc než jen neumětel Bartoš.

Pirát Bartoš následně po vyhazovu z ministerstva zdvihl prapor odporu, označil rozhodnutí premiéra za sprostý podraz a ohlásil odchod všech Pirátů z vlády. Z té vlády, ve které byli se svými pouhými čtyřmi poslanci de facto pouze trpěni a byli zcela zbyteční. Nesplnili nota bene ani jeden za svých vládních závazků. Digitalizace zkrachovala, budování bydlení pro potřebné ani nezačalo a z ministerstva zahraničí (MZV), které má jako svůj prvotní úkol hájit české národní zájmy, se stala aktivistická agentura. Ministr funguje jako „užitečný idiot“, hájící zájmy jiných jen ne ČR. A místo kariérních diplomatů se to na MZV jen hemží nedovzdělanci s bakalářskými tituly, ale s pirátskou průkazkou.

Po pirátovi Bartošovi zdvihl prapor odporu pro změnu zase pirát Lipavský. Že prý sice s Piráty, v případě jejich odchodu z vlády, podá společně demisi, ale současně svižně naskočí do některé z daších koaličních partají, z vlády neodejde a ministrem zůstane. Mluví se o zájmu z TOP 09, KDU-ČSL, ODS… Premiér dokonce Lipavkého pochválil a považuje ho za skvělého ministra zahraničí. No, já mám poněkud odlišný názor. Na MZV jsem za dobu svého působení zažil 6 ministrů. Horších i lepších….., ale na Lipavského z nich nemá prostě nikdo. Mezi seniorními evropskými diplomaty se o něm dokonce mluví jako o českém diplomatickém štěněti. Po něm už na MZV opravdu nezůstane kámen na kameni!

A dokonce se říká, že kdyby turbulence ve vládě neskončily jen odchodem Pirátů a židle by se zvrtla i pod premiérem, má už P. Fiala namířeno do Bruselu, kde by vystřídal ex-ministra Síkelu na postu českého komisaře. No, slušné korýtko na důchod. Prozatím to dementoval, ale na druhou stranu by to vysvětlovalo tu jeho loajalitu a naprostou devótnost vůči předsedkyni von Leyenové. Co ti si asi spolu v Bruselu po večerech šuškali a domlouvali, zatímco se oslovovali Dear Peter, případně liebe Ursula…?

To by ale pak už ze Síkely byl pak „lůzr“ světového formátu:-).