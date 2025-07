Je Zelenský největší korupčník Ukrajiny?

Zásah na ukrajinských protikorupčních agenturách v hodině dvanácté. Česká média a politici náhle nemají pro Zelenského slušné slovo. Čeká se pád ukrajinského „cara“?

Minulý týden, v pondělí 21. července 2025 ukrajinské úřady provedli razii v Národním protikorupčním úřadu Ukrajiny (NABU) a ve Specializované protikorupční prokuratuře (SAPO). Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) prohledala jejich kanceláře.

Hned následující den, 22. července, ukrajinský parlament (Rada) na pokyn prezidenta Zelenského schválil zákon, který tyto agentury podřídil úřadu generálního prokurátora, jmenovaného prezidentem, tedy de facto přímo Zelenskému.

A aby toho nebylo málo, právě v těchto dnech v Kyjevě vyšetřují Vitalije Šabunina, asi nejznámějšího ukrajinského protikorupčního aktivisty.

Dříve NABU a SAPO nepodléhaly kontrole ukrajinské vlády, měly značné pravomoci vyšetřovat a stíhat korupci a fungovaly fakticky jako kontrolní orgány americké vlády, jak se na Ukrajině hospodaří se západní finanční i vojenskou podporou.

Mohlo by se zdát nelogické, že Zelenský k takovému kroku sáhl, když i ten největší hlupák musel vědět, že to popudí papaláše v Bruselu a vyžene Ukrajince demonstrovat do ulic.

Domnívám se, že k tomu musel mít proto opravdu ten nejvážnější důvod. Agentury NABU a SAPO nejspíše získaly důkazy o rozsáhlé korupci samotného Zelenského anebo jeho nejbližšího okolí. A aby zabránil tomu, že to „napráskají“ Trumpovi, musel okamžitě jednat a zasáhnout proti nim. A to i s rizikem, že to vzbudí kritiku v Bruselu, v Německu, ve Francii i dalších zemích, dokonce i v, Zelenskému dosud super loajálním, Česku.

Nejspíš ale nepočítal s tím, jak masivně na to zareagují demonstracemi samotní Ukrajinci. Ty se mohou stát dalším Majdanem nebo dokonce něčím ještě větším.

Třeba se mýlím, ale pokud se ohlédneme do historie, situace na Ukrajině začíná docela silně připomínat situaci v carském Rusku na konci 1. světové války. Ukrajinské armádě se na frontě nedaří, vládnoucí režim je zkorumpovaný, lidé už mají dost prolité krve a zbytečných lidských obětí. Dosavadní spojenci podporují ukrajinský vládnoucí režim stále laxněji a mají čím dál víc vlastních problémů. Na ulicích probíhají masové demonstrace. Stačí jediná jiskra, třeba menší vzpoura někde na doněcké frontě, a místo Zimního paláce to může být tentokrát „Bankovskaja“ (ulice, kde je v Kyjevě úřad prezidenta Zelenského), která se stane cílem útoku.

Podivuhodné pak působí reakce některých našich vládních představitelů a novinářů na současný vývoj na ukrajinské scéně.

Náš kurážný ministr zahraničí Lipavský, který se ještě před týdnem nejspíš každý večer, s helmou na hlavě, modlil před domácím oltáříčkem s obrázkem svatého Vladimíra Zelenského a vychvaloval ho jako zachránce nejen Ukrajiny, ale celého civilizovaného světa, náhle otočil. Začal se bít v prsa a že prý: „Ne, ne, ne, žádný bianko šek ti nedáme, ty jeden autokrate Zelenský“.

A novináři typu Pavla Šafra a spol., kteří nás ještě před pár měsíci „krmili“ historkami o neustálých ukrajinských vítězstvích, také změnili rétoriku. Zelenský již není tím drakobijcem, který se neohroženě postavil zlému ruskému netvoru, ale začínají se objevovat v souvislosti s ním výrazy jako autokrat, a dokonce i korupčník…… Nejde mi to na rozum. Očekával bych, že novinář, kterému se takto zboří jeho názorový svět, zmizí z médií nebo dokonce spáchá mediální sepuku (rituální sebevraždu) a že se všem svým čtenářům/posluchačům omluví za to, že jim celou tu dlouhou dobu lhal a „vtloukal jim klíny do hlavy“. Ale ono nic, o ničem takovém jsem neslyšel. Prostě spolu s Janem Werichem: „Jede se dál močálem černým, kolem bílých skal….“.

O kvalitě české novinařiny nemám žádné iluze, ale co je moc, to je moc. Je to prostě, slovy ex-prezidenta Zemana „žumpa“.

