Audit na ministerstvu obrany

Trump chce ukončit konflikt na Ukrajině co nejdříve a všemi prostředky. V Londýně zase jen slova místo činů. Další zbrojení až po auditu v rezortu obrany.

Nebudu se zabývat čerstvým rozhodnutím prezidenta Trumpa, že zastaví pomoc Ukrajině. To už za mne udělali snad všichni „velikáni“ naší politiky, když vyjádřili svoje zděšení spolu s pocity od překvapení a nespravedlnosti až po zradu. Mne tedy Trumpovo rozhodnutí, poté, co se prezident Zelenský choval v Oválné pracovně jako malé rozmazlené a velmi sprosté děcko (slušně řečeno), zase tolik nepřekvapilo. Trump chce ukončení rusko-ukrajinské války co nejdříve a používá k tomu všechny prostředky.

Naproti tomu víkendový londýnský summit o Ukrajině skončil opět mnoha slovy, ale málo činy. Evropa v současné době nemá žádnou výraznou možnost kapacity USA Ukrajině nahradit, a proto byl také jediným relevantním výstupem z Londýna apel na evropské státy, aby začaly urychleně zbrojit.

S tímto rozhodnutím lze samozřejmě bez výhrad souhlasit. Svět se razantně mění a pro slabé a bezbranné v něm nebude místo. Nedaleké Rusko naopak je a bude trvalým potenciálním nebezpečím, nikam se neodstěhuje a bude-li mít možnost někde v Evropě uplatnit svůj vliv, nepochybně tuto šanci využije. Stejně tak ale i Ukrajina, jejíž poválečný vývoj nelze vůbec predikovat. Zvláště pokud by se jí podařilo vybudovat a vyzbrojit armádu v počtu 1,5 milionu mužů, jak o tom sní Zelenský a jeho generálové.

Ke zbrojení a budování armády na obranu před těmito hrozbami, se musí konkrétními činy, nikoli slovy, připojit i naše republika. Nejdřív ale musí skončit boj o dominaci mezi ministryní obrany Černochovou a NGŠ Řehkou a hlavně rozhodnout, co vlastně pro obranu republiky nejdříve a nejvíce potřebujeme. Těžkou brigádu, tj. tanky a obrněná vozidla (závazek vůči NATO) a protivzdušnou obranu nebo útočné stíhačky F-35?

Před každým dalším nákupem zbraní a případným zvyšováním obranného rozpočtu je ale třeba provést opravdu hloubkový audit hospodaření v rezortu obrany. Nikdo dosud nevysvětlil, proč jsme zaplatili za již zmíněné F-35 předem 35 mld. Kč, když je dostaneme minimálně za 10 let. To se to pak plní závazek 2% obranného rozpočtu….

Stálo by také za to se dozvědět, proč má Izrael letadla F-35 dvakrát levněji a proč Portugalsko nakoupilo identické kulomety, jako má AČR, pětkrát levněji než ČR.

A pokud se to dnešní vládě, která tyto nákupy uskutečnila, vysvětlit nepodaří, voliči by jí to měli spočítat v příštích volbách.

