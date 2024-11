Ať žijí Obrtlíci!

Proč máme smůlu na zbabělé lídry….

Vládní personálie se nám v poslední době nedaří. Ze Síkely je komisař přes buráky, Bartoš vyletěl z MMR, Lipavský je potenciální „skokan roku z partaje do partaje“ a premiér by nejraději se vším praštil a odjel taky do Bruselu.