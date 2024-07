Občas se mi zdá, že my lidé nějak zapomínáme přemýšlet a diskutovat o klíčových otázkách lidského života. Bible začíná tímto textem:

Ne každý člověk v životě pročetl celou Bibli. Celá Bible je vlastně složena z několika knih, přesně 66 a popisuje události, které se staly a také, které se mají stát, a to rozpětí mnoha tisíce let.

Na počátku

Bůh stvořil nebe a zemi. Je to první věta v Bibli. Jinde, dále, se píše, že Bůh řekl a stalo se. Je to odpověď na otázku, co bylo dříve - energie nebo vědomí tj. myšlenka?