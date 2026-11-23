Tři pihy na tváři sličné češtiny
Možná by bylo bývalo výstižnější, byť se mi to poněkud ekluje, hovořit hned zkraje o problémovém pupínku, popř. o nežádoucím beďárku či o nevzhledném uhříku. Anebo o něčem docela jiném, třeba o kaňce; ta je přece jenom taková eufemistická…
Ano. Kaňka. Řeč však nebude o jedné, ale hned o třech!
Vážení, jak tu českou gramatiku dáváte? Hlavně skloňování. Zvládáte ho, nebo s ním válčíte? Rozverný filologický větřík nás při putování krajinou české deklinace (viz blogy Genom češtiny I, II, III) zavál od jednoho jejího vybraného rysu k druhému (nezřídka ještě horšímu). Dosavadní exkurze, byť se snažila sebevíc, nemohla ani částečně zastřít problémovou podstatu českého skloňování. Jeho uživatelskou nepřívětivost. Jeho agresivní tlak.
Kaňka první
Ano, v tomto smyslu je možno oprávněně hovořit o nehumánním charakteru skloňování. To totiž může vést k politováníhodným následkům. Jedním z nich je ostudný, globálně rozšířený syndrom úzkosti (někdy přímo hrůzy) z absence koncovky.
O co kráčí?
V určitých pozicích se v češtině koncovka neuplatňuje. Mluví se o „nulovém zakončení“. I když na konci slova „nic není“, má to „nic“ svou funkci. Příklad? Druhý pád množného čísla: ženy – žen, ulice – ulic, města – měst, letiště – letišť, koťata – koťat… Nic se nepřidává, nic nechybí. Ničeho není třeba.
Části mluvčích se ale absence koncovky jeví jako krajně podezřelá. Pokládají ji za nežádoucí, mají neužití zakončení za projev neznalosti, lenosti. Cítí se provinile. Obávají se postihu, posměchu, neporozumění. Pokoušejí se proto hrozivě vyhlížející mezeru něčím vyplnit. Postiženi bývají především ti, kdo jsou s češtinou v méně intenzivním kontaktu: naši krajané. Anebo cizinci. Jejich povědomí o normě češtiny bývá logicky oslabeno.
K čemu v praxi dochází?
Vystresovaný, ba zoufalý mluvčí se stébla chytá: v dobré víře (anebo z čiré beznaděje?) si vypomáhá koncovkami lokálu. Je to sice hrozné, myslívá si nejspíš, ale pořád lepší než to děsivé prázdno. K dispozici jsou i tyto důkazy: Daruvarsko (Chorvatsko): bez sestrách, z městách… / Střelínsko (Polsko): z inejch stranách, pár sáňkách, u tech prkýnkách, do takových formách… / Banát (Rumunsko): vono roste všelijakých houbách, z Čechách… / USA: z Čechách, domu do Čechách… atd.
Jistě důvod k zamyšlení... A k osvětě!
Kaňka druhá
Zní to asi absurdně, ale v souvislosti s deklinací není nepodstatná ani otázka ideologická. Nevím, jak to bylo s učebnicemi pro cizince v padesátých letech (pokud nějaké byly), vůbec by mě ale nepřekvapilo, kdyby v nich figuroval vzor soudruh (Ma), srp (Mi), hvězda (F) nebo kladivo (N). V dobových materiálech se totiž navrhovalo, aby se třeba dělník, horník, rolník psalo s velkým písmenem. Šlo přece o hrdiny práce, o proletářský předvoj společnosti! Podobně tomu mělo být v případě uhlí, našeho černého zlata... Jiným z obdobných úletů je v jedné současné mluvnici vzor duše. Pokládám podobné počiny za mimořádně nevkusné a trapné.
Učebnicový soudruh vévodil životným maskulinům zakončeným na -h (soudruh – soudruzi) do listopadu ´89, kdy upadl v nemilost a musel být po zásluze odejit. Nabídka však byla pohříchu skromná, ostatně posuďte sami: druh, vrah (chcete-li také sebevrah, otcovrah, matkovrah, bratrovrah, sestrovrah), dobrodruh a všemi odepisovaný pstruh. Ten však nakonec ke všeobecnému údivu zvítězil – o několik koňských délek!
Vzor má být srozumitelný, neproblémový, frekventovaný, zkrátka reprezentativní. Nechápu, proč nemohou zůstat ty osvědčené: pán – hrad – muž – stroj – žena – růže… V učebnicích se to alternativními modely jen hemží: vedle růže máme restauraci, učebnici, televizi, ulici, lavici… Co na tom, že je jejich genitiv plurálu mnohdy problematický.
Proč to všechno? Snaha po zviditelnění?? Po originalitě??? Je-li tomu tak, pak si dovolím autory nových učebnic upozornit na zatím volnou jitrnici, jalovici, zimnici nebo čarodějnici.
Kaňka třetí
Čeština rozlišuje stejně jako němčina tři rody – mužský, ženský a střední (angličtina ale nepotřebuje žádný). Tak tomu bylo i v mnoha dalších jazycích. U osob kdysi rozhodoval rod přirozený (pro nedospělé jedince bylo vyčleněno neutrum – batole, dítě, děvče), u věcí a u většiny zvířat (s výjimkou hospodářských a domácích na rodu nezáleželo) se rozlišoval rod pouze jeden. K čemu prosím vás odlišovat vrabce a vrabčici / vrabkyni, hada a hadku / hadici?
Kamenem úrazu u nás bývá odlišování přirozené „živosti“ a mluvnické „životnosti“ – hromadná jména jsou reálně živá, ale mluvnicky neživotná (národ, lid, dobytek), jiná, evidentně neživá, vystupují jako životná: Nebozí nebožtíci leželi v nemocnici i na podlaze… Ledoborci pluli je mluvnicky životné, Ledoborce pluly neživotné.
Co dodat? Gramatika i pravopis by měly být soubory účelných pravidel pro vytváření (a pro grafický záznam) náležitých výpovědí, nikoliv sofistikovaným nástrojem pro buzeraci lidí.
S mluvnickými rody se netrápíme sami. Buďme za ty naše ještě rádi! Jsou třeba proti těm v bantuských jazycích čajíček. Tam se jména třídí až do dvaceti skupin. Jiný rod a jinou deklinaci má množina slov označujících lidi, další pak rostliny, zvířata, velké věci, malé věci, abstraktní pojmenování, zdrobněliny… Asi jako kdyby se u nás říkalo ten hezký kluk / ta hezká dívka / to hezké dítě (pohodička), jenže oni pak mají ještě cosi na způsob tü hezkü pesü (zvíře) / tê hezkê přátelstvê (abstraktum) / tę hezkę pivečkę (zdrobnělina) a tak dále. Každé nutno v řeči ohnout jinak!
Teda řeknu vám, vydržím dost, ale tohle bych asi nedal…
Milan Hrdlička
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Milan Hrdlička
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