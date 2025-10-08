O časech budoucích
Nejinak jsem ovšem pochodil i u dalších známých. Z nezdarů a ústrků jsem se nicméně časem oklepal a v dobré víře jsem se dotázal ještě několika vybraných neznámých. Z deště pod okap… Horší než dráždění vosího hnízda!
Na průzkumnou sondu jsem s těžkým srdcem rezignoval. Přitom taková hloupost… Zajímalo mě jen „jak,“ nebo spíše „kde“ vnímají oslovení budoucnost (třeba ty tolikrát omílané předvolební světlé zítřky). Někde nahoře? Nebo v dáli, na horizontu? Nebo snad úplně jinde?
Zbylo jen trpké zklamání. Asi to tak má být. Budu se s tím muset popasovat sám…
Takže: na časové ose se, jak známo, postupuje při uvádění letopočtů zleva (minulost) doprava (budoucnost). Tady bych žádné potíže neviděl. V běžném životě ale vnímám budoucnost asi jako něco před sebou. Jako něco, co směřuje nahoru, kupředu… A prožitou minulost pak zase obvykle kladu někam dozadu, za sebe (Konečně mám tu hroznou anketu za sebou!).
Vidíte to taky tak? Ovšem pozor, v širším měřítku to neplatí.
Z doslechu třeba vím, že některé indiánské kmeny mají budoucnost za zády. Proč? No protože ji nevidí. Neznají. A minulost, důvěrně známou a prožitou, spatřují naopak před sebou… Řeknou tedy např. Rád se ve vzpomínkách vracívá dopředu, do svého dětství. Nebo S obavami se ohlíželi zpátky, nevěděli totiž, co je v nadcházejícím období ještě čeká. Husté, co?
V dalších jazycích (kupříkladu v mandarínské čínštině) je prý časová linka stanovena vertikálně: budoucnost je umístěna „dole“, kdežto minulost „nahoře“ (odtud patrně slavné zvolání z prvorepublikového filmu Pytlákova schovanka „Vzhůru dolů!“).
Jinde se zase orientují podle světových stran: minulost spatřují na východě, zatímco budoucnost na západě (za to bych se tedy, kór v dnešní době, velice přimlouval).
No, proti gustu žádný dišputát. Nedivil bych se, kdyby někde budoucnost vůbec neměli. Kdyby žili jenom přítomností. Carpe diem! A měli by recht…
Co k tomu časoprostoru ještě dodat? Snad jen, že se v jazyce nejprve utvářel čas přítomný. Praprapradávným mluvčím se totiž nejsnáze hovořilo o současnosti. Až s odstupem pak vznikaly prostředky pro vyjádření minulosti, pro děje skončené (náš aorist) i pro aktivity trvající (imperfektum). Minulých časů je ostatně v jazycích podstatně víc než budoucích, nadto jsou propracovanější. Právě proto, že si naši předci zřetelněji uvědomovali události již uplynulé.
A budoucnost? Tajemná. Vzdálená. Vpravdě vachrlatá... Pár příkladů: futurum se leckde tvoří pomocí slovesa chtít (Chci psát, nikoliv Budu psát). V časové souslednosti (angličtina, francouzština) se místo budoucího času užívá podmiňovací způsob (He said, he would come, tedy „Řekl, že by přišel“, nikoliv „Řekl, že přijde“). V češtině čas budoucí nemusí označovat jistotu, určitost, nýbrž jen možnost, pravděpodobnost – Pak Novák není doma? Tak to on bude na nákupu… A tak dále.
To by už mohlo stačit.
Čas jsou peníze. Jelikož máme času málo, máme málo i jich… Pročež končím.
Nějaké vize do budoucna? Na to není čas ani nálada. Místo toho naléhavé přání: svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynout nám ni budoucím!
Milan Hrdlička
Mláďata
Dobře to kdysi řekl John Lennon, moc dobře. Nějak takhle: Nakonec vždycky všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak potom ještě není konec.
Milan Hrdlička
Kdo všechno uměl česky?
No, bylo by to procesí vskutku požehnané. Úplně by postačovaly celebrity. Vladaři, světci, umělci a další ctihodní potentáti. Nabízí se logická otázka: která ze všech těch VIPek by asi byla nejslavnější?
Milan Hrdlička
Čeština jako holubník?
Mnozí z nás mají rádi v podstatných záležitostech pořádek, jasno. Řád. Tedy nikoliv neřád. Není divu. Od něj to totiž bývá pouhý krůček k holubníku. A pak, jen co by kamenem dohodil, máme už co do činění se svinčíkem...
Milan Hrdlička
Kterak ta naše čeština němčinu válcovala
Himlhergot, slyšeli jste? Že prej byla čeština ve vztahu k němčině imrvére v defenzivě... Tak to teda halt! Podobným bludům je třeba urychleně a jednou provždy učinit přítrž. To se ještě uvidí, kdo koho válcoval!
Milan Hrdlička
Hranolka!
Převážná většina národa, aspoň mi to tak připadá, si ráda pochutnává na bifteku s hranolkama. Poněkud prudérnější menšina, jak si rovněž nelze nevšimnout, si ho přece jen radši dává s hranolkami. Jen hrstka podivínů se, bůhvíproč,
