Má ta tvoje všech pět pé?
Zajisté to dobře znáte. Odjakživa se přece říkávalo, že se dokonalá žena vyznačuje pěti pé. Má být pohledná, pracovitá, poctivá, poslušná a k tomu má mít peníze (tedy prachatá).
Proč ne? Sice poněkud macho, ale za mě vlastně docela dobrý.
„Z jakého důvodu,“ napadne vás možná, „má být těch pé zrovna pět?“
Nabízím malé vysvětlení.
Množství pět je psychologicky mimořádně důležité. Má se totiž za to, že člověk vnímá jednotliviny jen do počtu čtyři. Počtem pět počínaje mu vše splývá v množinu, v nečleněný celek. Řekne se proto např. Před domem čekají tři kluci (jako by „třikrát jeden“), ale Venku čeká pět kluků (to je něco na způsob „Před domem čeká skupina pěti kluků“). Podobně je tomu třeba při udávání věku: Jsou jí čtyři roky, ale Je jí už šest let. A tak dále.
Je to aspoň trochu jasné?
Možná by pomohl jiný příměr.
Průměrný pivař, domnívám se, nemá po čtyřech kouskách větší problém. Po pátém pivu však, aspoň méně odolní jedinci, začínají ten náš svět nahlížet přece jenom už poněkud rozostřeně…
No, myslete si, co chcete. Vězte ale, že pět je zkrátka a dobře množství zlomové. A basta!
Odtud i jeho odraz v řadě frazémů.
Při probírání číslovek s oblibou užívám ustálená spojení s jejich zastoupením, tak třeba Jde to s ním od deseti k pěti, Mele páté před deváté, Bylo nás tam pět a půl, Přinesl to za pět minut dvanáct, Je páté kolo u vozu, Seber si svých pět švestek a vypadni! aj. Hlavně ve výuce cizinců. Bývá kolem toho pokaždé velmi zajímavá debata.
Onehdy jsem se rozhodl pro menší inovaci: nesdělím svým svěřencům, co se za těmi pěti pé skrývá, a vyzvu je, ať se ty atributy pokusí doplnit sami.
Bomba!! Vkládal jsem do toho zadání tolik nadějí…
Nadešel den Dé. Nemohl jsem očekáváními pomalu ani dospat.
Celý natěšený otevírám debatu ‒. A?
A vystřízlivění bylo rychlé. A kruté…
Sotva byli ti pacholci vyzváni, hned kdosi vybafl: Prsatá!
„Prsatá?“ opakoval jsem zaskočeně. „Prsatá!? To jako myslíte vážně?“
Nesmírně mě to pohoršilo. „A co když… co prosím vás budete dělat s prsatou, když … co když třeba bude mít nějaký…nějaký nepěkný charakter?!“
Pche, že prej to nevadí!
Zamýšlená výchovná dimenze byla ta tam. Sesypala se jako domeček z karet…
To je dneska svět, co?
Vzápětí, přiznávám, jsem celý ten sofistikovaný pokus zbaběle ukončil. Nechtěl jsem se na stará kolena dožít dalších postmodernistických návrhů. Tušil jsem, že ve vzduchu visely přívlastky jako protřelá, přelétavá, prolhaná, povolná, pověrčivá… Nebo by snad někdo preferoval pidlookou, pazgřivou, pajdavou, pyskatou a potetovanou?
Proti gustu žádný dišputát… Co já vím, na čem teď ti mladí ujíždějí?
Netuším tedy, a upřímně, radši to ani nechci vědět, jakých pět pé by dali ti dobráci nakonec dohromady.
Co se mé maličkosti týče, odnesl jsem si z toho setkání následující ponaučení, resp. předsevzetí: po příštích prázdninách počít pomaloučku polehoučku pokorně pokukovat po předčasné penzi…
Milan Hrdlička
Chvála výřečnosti
Dokázali byste vymámit na jalovici tele? Bez výřečnosti sotva. Jen to zkuste! Těžké, přetěžké... Umíte aspoň obstojně smlouvat, třeba abyste nedostali pokutu? Asi jak kdo. Ne nadarmo se říká: Líná huba, holé neštěstí.
Milan Hrdlička
Chibamy se i AI učý
Kvůli nějaké odborné lapálii jsem si před časem potřeboval ověřit, v jaké sestavě v současnosti vystupují vyjmenovaná slova.
Milan Hrdlička
K čertu s gramatikou!
Vsadili byste si na tvrzení, že je zhola nemožné domlouvat se jazykem, který prakticky nic nerozlišuje? Tedy takové ty záležitosti jako mluvnické číslo, slovesné časy, jmenný rod a tak podobně.
Milan Hrdlička
O časech budoucích
„Hele, jak vidíš budoucnost?“ zeptal jsem se u piva kamaráda. Nechtějte slyšet, co mi odpověděl! Jeho rozpoložení naprosto chápu. Jsem na tom podobně.
Milan Hrdlička
Mláďata
Dobře to kdysi řekl John Lennon, moc dobře. Nějak takhle: Nakonec vždycky všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak potom ještě není konec.
