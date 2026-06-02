Kupředu pravá!
Dejte pokoj! Úplně mi z toho pomyšlení naskočila husí kůže. Na vyšumělém šlágru mě přesto zaujala jedna věc: důraz na tu levou. Odnepaměti totiž bývá v souvislosti s pozitivním hodnocením zmiňována pravá… Komárovi do hlavy nevidíš, ale možná tomu tak bylo prvoplánově z toho důvodu, že šlo o záležitost navýsost levicovou.
Jak je to tedy s tou naznačenou symbolikou?
Představy o „levém“ a „pravém“ se zprvu odvozovaly od lidského těla, které sehrávalo roli jakéhosi mikrosvěta. Už staré anglosaské i starogermánské písemnosti dokládají, že se v základu pojmenování pravé a levé ruky setkáváme s příznaky, které poukazují na různé rozdíly, jež mezi oněmi horními končetinami existují, ať už se jedná o odlišnosti fyziologické a funkční, či prostorové.
Pravá ruka byla tehdy chápána jako symbol mužství, byla nazírána jako bázová, dominantní, mocná. Patrně proto si dnes obvykle potřeseme pravicí. A propos – už jste někomu nabídli při onom aktu svou levici??
Dominance pravé se vyvíjí a posiluje s příchodem křesťanství. Je totiž pokládána za božskou, bohabojnou, bránící, ochraňující. V Bibli jsou v Posledním soudu vyvolení spaseni na straně pravé, kdežto zatracenci se nacházejí na straně levé. To, prosím, mějme dobře na paměti.
Na konci staroanglického období dochází k významovému posunu výrazu ryht (dnešní right) od prvotního významu pravý k významu správný, spravedlivý, přímý…
Podobně je tomu s odstupem i v dnešní češtině. Od toho prapůvodního pravý se můžeme dostat až ke spojením s významem „žádoucí“, „ryzí“, „správný“, „opravdový“… Určitě je lepší být něčí pravou rukou (nepostradatelnost), vykročit / vstát pravou nohou (příslib zdaru, dobré znamení), mít srdce na pravém místě (lidskost, dobrosrdečnost), uvést věci na pravou míru (náležité vysvětlení), nazývat věci pravým jménem (výstižnost), přijít v pravý čas (v optimální chvíli) atd.
Máme tu tedy potažmo a pochopitelně právo, pravdu, pravost, spravedlnost, oprávněnost, správnost…
Jen si představte situaci, kdy by si po uši zaláskované děvče s bušícím srdéčkem a s očima lesknoucíma se slzami štěstí v duchu pomyslilo: Konečně jsem našla toho levého!! Nebo kdybyste si v parném létě u oroseného půllitru blaženě vydechli: Tohleto je to levé osvěžení!!
Nadešel čas přejít ke všem těm levotám a levárnám a podobným podlostem a zákeřnostem. Mimochodem: je vám známo, proč v carském Rusku zvítězila Velká říjnová socialistická revoluce? Údajně z toho důvodu, že bolševici všechny převezli a uskutečnili ji až v listopadu… Vůbec bych se tomu nedivil.
No, a můžeme plynule navázat třeba výrazy jako levoboček (nemanželský, neurozený potomek), dělání věcí levou zadní (ledabylost), bej levej jak turecká šavle, mít obě ruce levé (označení pro nešiky) apod.
A co s levicí a pravicí v politice? Tady je motivace úplně jiná. Označení levice versus pravice se datuje od konce 18. století, tedy z období Velké francouzské revoluce (1789).
U zrodu zmiňované dichotomie bylo uspořádání míst v tehdejším Parlamentu. Na pravé straně od předsedy seděly konzervativní síly, tedy zastánci krále, tradic, stávajícího společenského uspořádání, značné role církve, zatímco na straně levé byli přítomni stoupenci změn – omezení moci monarchie, vyhlášení rovnosti, sociálních reforem, zkrátka propagátoři radikálnějších společenských zásahů.
Ještě jedna doplňující poznámka: ježdění po pravé, nebo po levé straně. Přemýšleli jste o tom někdy?
Ačkoliv se to může zdát k nevíře, vlevo se dodnes jezdí zhruba v sedmi desítkách zemí. Samozřejmě ve Velké Británii a v Irsku, ale taky na Kypru a na Maltě, v Austrálii, v Indii, na Novém Zélandu a v Jihoafrické republice, v Japonsku, v Indonésii, v Thajsku a tak dále. Ve Švédsku až do roku 1967!
A co my?
V Sudetech zabraných Němci po nešťastné a osudové Mnichovské dohodě (září 1938), na území, kde záhy začaly platit říšské zákony, skončilo ježdění vlevo na počátku října 1938. Ve zbytku Protektorátu Čechy a Morava se pak na povel začalo jezdit vpravo od neděle 26. března 1939 od 03:00 hodin…
Zahájení pravostranného provozu ze dne na den! Páááááni… Dovedete si to představit!? Já teda ne.
Jízda po levé straně má kořeny v dávné minulosti.
Na rytířských turnajích proti sobě vyráželi těžkooděnci na koních s cílem srazit protivníka takovým dlouhým bidlem – dřevcem. Namakaní sokové třímali dřevec v pravé ruce, a aby se mohli střetnout, uháněli proti sobě každý po levé straně…
To inklinování k jízdě vlevo tedy souvisí s aristokracií, s modrou krví, s dávnými lítými hradními kláními.
Závěrem malá rada: chcete-li to v životě někam dotáhnout, vyrazte kupředu spíše tou pravou…
Milan Hrdlička
