Kam to stojíš?!
Každý má jistě v zásobě nezapomenutelných hlášek z různých období života habaděj. Mezi nejoblíbenější a často připomínané patří ty z vojny. Je to už nějaký ten pátek, co se jí prakticky nedalo vyhnout.
Byla to doba zlá, nedobrá. Těm mladším, co ji nezažili, ji možná trochu přiblíží následující vtip. Nejprve časové zařazení: sedmdesátá léta; reálný socík; u moci pevně a neochvějně komančové (alias komáři, to se mi snad líbí ještě víc).
Do prvotřídní pražské restaurace zavítá náročný, mimořádně zámožný extravagantní cizinec. Odloží si klobouk, pohodlně se usadí a zapálí si doutník. Vmžiku je u něho vrchní (samozřejmě ve fraku) a zdvořile se jej táže na jeho ctěné přání.
„Prosil bych velblouda na cibulce,“ praví ten pracháč nenuceně.
„Jistě, pane,“ odpovídá bez mrknutí oka vyšňořená obsluha, „k vašim službám. Máte ho mít.“ Ukloní se a zmizí.
A pak dlouho nic. Pořád nic.
Host se už začíná očividně ošívat.
Konečně se objeví zoufalý zřízenec a přeuctivě se omlouvá: „Je mi to vážně nesmírně trapné, pane, věřte mi, ale v celé Praze jsme nesehnali cibuli…“
Jak jsem už řekl – byla to doba zlá, nedobrá. Čeho bylo potřeba, toho se většinou nedostávalo. Třeba takových banánů, toaletního hajzlpapíru i řady dalších nepostradatelných strategických komodit… Bodejť by ne! Prvotní smělá ekonomická výzva Dohnat a předehnat (rozuměj upadající kapitalistickou cizinu) se postupně změnila v poraženecké zoufalé Aspoň neztratit stopu…
Kdo neokrádal stát, okrádal rodinu. Kdo co mohl udělat dnes, udělal to radši až zítra. Práce totiž nemá nohy, neuteče. A nechte si i to s tím ranním ptáčetem! Sice dál doskáče, ale taky dřív chcípne… Tak by bylo možné pokračovat. Tajné přání demoralizované populace „socialisticky pracovat, kapitalisticky žít“ jaksi ne a ne zafungovat. Jedním z mála tehdejších plusů byl úzus, že kdo mohl, ten byl už v pátek v poledne na chalupě.
Už tehdy jsme si na prahu nového roku přáli PF, což ovšem neznačilo původní Pour féliciter, nýbrž dobové Průšvihům fstříc…
Cestovat se mohlo akorát tak k dederónům nebo k Balatonu. Anebo se dva a půl dne kodrcat rozpáleným vlakem na Balkán k Černému moři. Přesně podle zkratky tehdejší CKM – Cestovní kanceláře mládeže. Lidé to četli jako „Cestujeme, kam můžeme.“
Svatá pravda. Kdo přes známosti dostal devizák (ofiko 10 USD/den, zbytek od veksláků ukrytý v trenýrkách) a mohl zamířit do Jugošky, obvykle zdrhnul. Zapomněl se vrátit… Asi v duchu úsloví „Všude dobře – tak co doma?“
Ale raději zpět k těm vojenským hláškám.
Na bojové přípravě popisuje přednášející dráhu střely z kanónu. Maluje při tom na tabuli počáteční pozvolné stoupání a poté prudké koncové klesnutí balistické křivky. Tu se hlásí vojín a poťouchle se ptá: „Soudruhu kapitáne, jak se tak na tu trajektorii dívám, mohlo by to znamenat, že kdyby se to dělo položilo na stranu, tak by se dalo střílet za roh, že ano?“
Velitel, potěšený živým zájmem mužstva, se krátce zadumá a pak odpoví: „Jistě, soudruhu. Máte pravdu. V praxi se toho ale zatím příliš nevyužívá.“
Anebo tahle!
Na ideologické průpravě pronáší podplukovník s planoucíma očima (neboť dobře ví, že Kdo nehoří, nezapálí): „Soudruzi, Sovětský svaz dnes zaujímá jednu šestinu světa. A já pevně věřím, že to brzo bude jedna sedmina, jedna osmina, jedna desetina!“
No, nezbývá než doufat, že jeho zanícená slova dojdou naplnění.
A to by vlastně mohl být i docela hezký závěr, co říkáte? K čemu časy, kdy nestačilo stát někde?Člověk byl nucen stát i někam!
Milan Hrdlička
Chcete mít paměť jako slon?
Zvěště o sloní paměti jsou jen stěží uvěřitelné. Prozradím vám návod, jak ji hravě překonat. To si pak slony i s tou jejich slavnou pamětí budete moct namazat na chleba...
Milan Hrdlička
Má ta tvoje všech pět pé?
Až donedávna jsem žil v přesvědčení, že ideálem moderního muže i nadále zůstává partnerka spíše ctnostná, koketující s pojmy poctivost, píle, pravdomluvnost a tak dále. Já bloud!
Milan Hrdlička
Chvála výřečnosti
Dokázali byste vymámit na jalovici tele? Bez výřečnosti sotva. Jen to zkuste! Těžké, přetěžké... Umíte aspoň obstojně smlouvat, třeba abyste nedostali pokutu? Asi jak kdo. Ne nadarmo se říká: Líná huba, holé neštěstí.
Milan Hrdlička
Chibamy se i AI učý
Kvůli nějaké odborné lapálii jsem si před časem potřeboval ověřit, v jaké sestavě v současnosti vystupují vyjmenovaná slova.
Milan Hrdlička
K čertu s gramatikou!
Vsadili byste si na tvrzení, že je zhola nemožné domlouvat se jazykem, který prakticky nic nerozlišuje? Tedy takové ty záležitosti jako mluvnické číslo, slovesné časy, jmenný rod a tak podobně.
