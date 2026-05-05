Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kam to stojíš?!

„Kam to stojíš?!“ řve podsaditý brunátný major s pěnou u huby nebohému vojínovi do obličeje. Inu, to víte – vojna…

Každý má jistě v zásobě nezapomenutelných hlášek z různých období života habaděj. Mezi nejoblíbenější a často připomínané patří ty z vojny. Je to už nějaký ten pátek, co se jí prakticky nedalo vyhnout.

Byla to doba zlá, nedobrá. Těm mladším, co ji nezažili, ji možná trochu přiblíží následující vtip. Nejprve časové zařazení: sedmdesátá léta; reálný socík; u moci pevně a neochvějně komančové (alias komáři, to se mi snad líbí ještě víc).

Do prvotřídní pražské restaurace zavítá náročný, mimořádně zámožný extravagantní cizinec. Odloží si klobouk, pohodlně se usadí a zapálí si doutník. Vmžiku je u něho vrchní (samozřejmě ve fraku) a zdvořile se jej táže na jeho ctěné přání.

Prosil bych velblouda na cibulce,“ praví ten pracháč nenuceně.

Jistě, pane,“ odpovídá bez mrknutí oka vyšňořená obsluha, „k vašim službám. Máte ho mít.“ Ukloní se a zmizí.

A pak dlouho nic. Pořád nic.

Host se už začíná očividně ošívat.

Konečně se objeví zoufalý zřízenec a přeuctivě se omlouvá: „Je mi to vážně nesmírně trapné, pane, věřte mi, ale v celé Praze jsme nesehnali cibuli…

Jak jsem už řekl – byla to doba zlá, nedobrá. Čeho bylo potřeba, toho se většinou nedostávalo. Třeba takových banánů, toaletního hajzlpapíru i řady dalších nepostradatelných strategických komodit… Bodejť by ne! Prvotní smělá ekonomická výzva Dohnat a předehnat (rozuměj upadající kapitalistickou cizinu) se postupně změnila v poraženecké zoufalé Aspoň neztratit stopu…

Kdo neokrádal stát, okrádal rodinu. Kdo co mohl udělat dnes, udělal to radši až zítra. Práce totiž nemá nohy, neuteče. A nechte si i to s tím ranním ptáčetem! Sice dál doskáče, ale taky dřív chcípne… Tak by bylo možné pokračovat. Tajné přání demoralizované populace „socialisticky pracovat, kapitalisticky žít“ jaksi ne a ne zafungovat. Jedním z mála tehdejších plusů byl úzus, že kdo mohl, ten byl už v pátek v poledne na chalupě.

Už tehdy jsme si na prahu nového roku přáli PF, což ovšem neznačilo původní Pour féliciter, nýbrž dobové Průšvihům fstříc…

Cestovat se mohlo akorát tak k dederónům nebo k Balatonu. Anebo se dva a půl dne kodrcat rozpáleným vlakem na Balkán k Černému moři. Přesně podle zkratky tehdejší CKM – Cestovní kanceláře mládeže. Lidé to četli jako „Cestujeme, kam můžeme.“

Svatá pravda. Kdo přes známosti dostal devizák (ofiko 10 USD/den, zbytek od veksláků ukrytý v trenýrkách) a mohl zamířit do Jugošky, obvykle zdrhnul. Zapomněl se vrátit… Asi v duchu úsloví „Všude dobře – tak co doma?

Ale raději zpět k těm vojenským hláškám.

Na bojové přípravě popisuje přednášející dráhu střely z kanónu. Maluje při tom na tabuli počáteční pozvolné stoupání a poté prudké koncové klesnutí balistické křivky. Tu se hlásí vojín a poťouchle se ptá: „Soudruhu kapitáne, jak se tak na tu trajektorii dívám, mohlo by to znamenat, že kdyby se to dělo položilo na stranu, tak by se dalo střílet za roh, že ano?

Velitel, potěšený živým zájmem mužstva, se krátce zadumá a pak odpoví: „Jistě, soudruhu. Máte pravdu. V praxi se toho ale zatím příliš nevyužívá.

Anebo tahle!

Na ideologické průpravě pronáší podplukovník s planoucíma očima (neboť dobře ví, že Kdo nehoří, nezapálí): „Soudruzi, Sovětský svaz dnes zaujímá jednu šestinu světa. A já pevně věřím, že to brzo bude jedna sedmina, jedna osmina, jedna desetina!

No, nezbývá než doufat, že jeho zanícená slova dojdou naplnění.

A to by vlastně mohl být i docela hezký závěr, co říkáte? K čemu časy, kdy nestačilo stát někde?Člověk byl nucen stát i někam!

Autor: Milan Hrdlička | úterý 5.5.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Milan Hrdlička

Chcete mít paměť jako slon?

Zvěsti o sloní paměti jsou jen stěží uvěřitelné. Prozradím vám návod, jak ji hravě překonat. To si pak slony i s tou jejich slavnou pamětí budete moct namazat na chleba...

29.4.2026 v 8:00 | Karma: 13,28 | Přečteno: 138x | Diskuse | Poezie a próza

Milan Hrdlička

Má ta tvoje všech pět pé?

Až donedávna jsem žil v přesvědčení, že ideálem moderního muže i nadále zůstává partnerka spíše ctnostná, koketující s pojmy poctivost, píle, pravdomluvnost a tak dále. Já bloud!

15.4.2026 v 8:00 | Karma: 15,48 | Přečteno: 323x | Diskuse | Poezie a próza

Milan Hrdlička

Chvála výřečnosti

Dokázali byste vymámit na jalovici tele? Bez výřečnosti sotva. Jen to zkuste! Těžké, přetěžké... Umíte aspoň obstojně smlouvat, třeba abyste nedostali pokutu? Asi jak kdo. Ne nadarmo se říká: Líná huba, holé neštěstí.

30.3.2026 v 8:30 | Karma: 12,05 | Přečteno: 162x | Diskuse | Poezie a próza

Milan Hrdlička

Chibamy se i AI učý

Kvůli nějaké odborné lapálii jsem si před časem potřeboval ověřit, v jaké sestavě v současnosti vystupují vyjmenovaná slova.

25.11.2025 v 8:00 | Karma: 23,91 | Přečteno: 860x | Diskuse | Poezie a próza

Milan Hrdlička

K čertu s gramatikou!

Vsadili byste si na tvrzení, že je zhola nemožné domlouvat se jazykem, který prakticky nic nerozlišuje? Tedy takové ty záležitosti jako mluvnické číslo, slovesné časy, jmenný rod a tak podobně.

13.11.2025 v 8:20 | Karma: 25,48 | Přečteno: 515x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Při požáru domu na Semilsku se nadýchali zplodin tři lidé, škoda je za 10 mil.Kč

ilustrační snímek
5. května 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Při pondělním večerním požáru rodinného domu v Mírové pod Kozákovem na Semilsku utrpěli lehké...

Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah

Současná budova městského divadla a kina v Havlíčkově Brodě má do ideálu krásy...
5. května 2026  8:52

Havlíčkův Brod připravuje velkou rekonstrukci městského divadla a kina. Budova na nábřeží Sázavy...

V pátek je svátek, slavíme Den vítězství. Budou otevřené velké obchody?

Ilustrační snímek
5. května 2026  8:36

Blíží se další den volna. 8. květen patří mezi nejvýznamnější státní svátky v Česku. Připomíná...

Hasiči v Českém Švýcarsku v noci likvidovali skrytá ohniska, přijede ministr

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...
5. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na...

Milan Hrdlička

  • Počet článků 56
  • Celková karma 13,61
  • Průměrná čtenost 847x
Jsem VŠ učitel. V posledních letech se zabývám i uměleckou prózou (novela Riita 2020, Ozvěny z hlubin času 2021). Hodlám prezentovat (humoristické) povídky, črty, postřehy z cest, fejetony. Přeju hezké počtení.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.