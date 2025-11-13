K čertu s gramatikou!
Nedělejte to! Vím, o čem mluvím.
Všechno jde za osmahlým panem Taokem. Nenápadný čtyřicátník, samouk z tajuplného tichomořského ostrova.
Dorazil na srpnový intenzivní kurz češtiny z Mnichova, kde se již delší dobu úspěšně živí překládáním a průvodcovstvím. Pestré portfolio jazyků hodlal v matičce stověžaté rozhojnit „o jeden nějaký trochu exotická řeč.“
Pokaždé když jsem na něho v učebně pohlédl, vybavily se mi průzračné tyrkysové vody oceánu, vyhřátý bělostný písek nedozírných pláží, štíhlá těla palem rozpustile vyčuhujících ze zdivočelé vegetace jako elegantní slunečníky. Nádhera… Hned bych sbalil kufry a jel!
Nevšední kurz to byl, jen co je pravda. Všichni do jednoho byli do češtiny nevídaně zažraní. Nadto komunikativní, kreativní, zvídaví… Snažili se obdivuhodně, přestože jsem se je ráno co ráno pokoušel od dalšího studia odradit. Kdepak!
Pro ilustraci vám umožním nahlédnout na chvilku do jedné z četných výživných diskusí, tentokrát na téma Moje rodná řeč.
Tak poslouchejte.
Jeden po druhém teď dávají něco k lepšímu. Potom přichází na řadu pan Taoko. Hned při prvních slovech o jeho mateřštině – nazvěme ji pracovně n´mgwanštinou – vše utichá.
Mr. Taoko: „U nás… u nás nemá skoro nic. Třeba nezná vůbec rod. Nikdo… nikdo ví, jestli to třeba holka, nebo kluk. Má na ostrov jen takový slovo, něco jako „postava“. Nikdo ví. To nevadí.“
Marcel (Maďar): „Super! U nás něco podobného. Nechápu, bozsom három, proč se jeden Čehůn divil, když já se spletl a řekla jsem „Jsem Marcela, přijela tu z Budapešť“.
Mr. Taoko: „Tak. Rozumím. U nás to nevadí. Nikdo pozná nic…“
John (Američan): „Wow! Hele, moment – a co když se třeba tvůj máma zeptá, jestli už nakonec s někým chodíš? Co říkáš?“
Mr. Taoko: „Říkám, máma, ano, už mám nějaká postava. Já moc rád, máma moc rád, ale ona ví nic… Jestli kluk, jestli holka… To nevadí. Ona moc rád. Opravdu rád.“
John: „Fakt hustý!“
Mr. Taoko: „Taky v náš jazyk nemá čas. Žádný budoucnost, žádný minulost… Nic. To nevadí.“
Li (Číňanka): „Máme taky to, děkuju. Ne žádný časy. Výborně! Něco podobný…“
John: „Pááááni… To je teda stejný jako ty pankeři ze Sex Pistols! No future!“
Mr. Taoko: „Ano, no future. OK. To nevadí. Na moje ostrov žádný postava má plán. Žádný úkol, žádný stres. Proč mít časy? Nepotřebuje… Má času dost.“
Sanni (Finka): „No nazdar… A co dále ještě nemáte??“
Mr. Taoko: „Ještě moc, moc. Nemá ani number. Číslo. Zná jen „jeden“ a „moc“. To nevadí.“
Jaczek (Polák): „Týjo. A co twoja mama, když do ní powieš, že třeba chceš prezentowat ta twoja nová postava doma?“
Mr. Taoko: „Pohoda. Říkám, máma, máma, asi někdy možná pozná moje nová postava. Možná pozná i celá postava rodina.“
Jaczek: „Joj, ale twoja mama přece nemůže nic wiediet! Kdo przyjde, kdy przyjde, kolik lidí przyjde… Jestli jenom jedna postava, bo moc postava, celá famílija… Nebendě z tego mama trocha zdenerwowana?“
Mr. Taoko: „Proč? Máma sice ví nic, ale je rád. A má jídlo. Dost jídlo. No problem. Jde rychle do prales a přinese jídla moc. To nevadí. Ona moc rád. Moc! … No a… a taky na můj ostrov nemá kondicionál… To nevadí…A nemá ani…“
No, tak to by snad jako ukázka mohlo stačit.
Přiznám se, že mě to tenkrát dost vzalo… Úplně vám mi došla pára. A hlavně chuť neustále se za něčím plahočit. Proč ty celoživotní dostihy? K čemu to sisyfovské koulení hovniválské kuličky?!
Je to všechno na draka.
Ten pan Taoko mi tehdy nasadil do hlavy ještě jiného brouka: Jakou cestou by se měly naše jazyky ubírat? Měly by směřovat k jednoduchosti, pravidelnosti, anebo naopak ke složitosti, obtížnosti, propracovanosti, variantnosti?
Čert ví.
Jisté je jedno: mluvnické systémy těch našich „civilizovaných jazyků“ obsahují a vyjadřují kdeco. N´mgwanština pana Taoka téměř nic... (To nevadí).
A teď ruku na srdce: kdo je podle vás na tom božím světě šťastnější?
Milan Hrdlička
O časech budoucích
„Hele, jak vidíš budoucnost?“ zeptal jsem se u piva kamaráda. Nechtějte slyšet, co mi odpověděl! Jeho rozpoložení naprosto chápu. Jsem na tom podobně.
Milan Hrdlička
Mláďata
Dobře to kdysi řekl John Lennon, moc dobře. Nějak takhle: Nakonec vždycky všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak potom ještě není konec.
Milan Hrdlička
Kdo všechno uměl česky?
No, bylo by to procesí vskutku požehnané. Úplně by postačovaly celebrity. Vladaři, světci, umělci a další ctihodní potentáti. Nabízí se logická otázka: která ze všech těch VIPek by asi byla nejslavnější?
Milan Hrdlička
Čeština jako holubník?
Mnozí z nás mají rádi v podstatných záležitostech pořádek, jasno. Řád. Tedy nikoliv neřád. Není divu. Od něj to totiž bývá pouhý krůček k holubníku. A pak, jen co by kamenem dohodil, máme už co do činění se svinčíkem...
Milan Hrdlička
Kterak ta naše čeština němčinu válcovala
Himlhergot, slyšeli jste? Že prej byla čeština ve vztahu k němčině imrvére v defenzivě... Tak to teda halt! Podobným bludům je třeba urychleně a jednou provždy učinit přítrž. To se ještě uvidí, kdo koho válcoval!
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření
Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se...
Příznivci lokality Bedřiška obsadili dům určený k demolici, zasahuje policie
Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je...
V kauze Dozimetr vypovídá další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP
V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický...
Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice
Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté,...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 51
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 885x