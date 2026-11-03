Genom češtiny
Jak je to s naší češtinou? S její DNA? Proč je taková a ne jiná? A jaká vlastně je?
Průzkumnou sondu do nitra naší mateřštiny, do její prapodstaty a ducha zahájíme nevinně vyhlížející českou větou a jejím překladem do angličtiny: Karel má půllitr studeného českého piva. Anglická paralela zní: Charles has a pint (ev. a half-liter mug) of cold Czech beer.
Co s tím?
Tak hezky od začátku, krůček po krůčku: Karel – Charles. Povšimli jste si, že se panovníkovo jméno v češtině překládá povinně? Měli jsme třeba princeznu Elisabeth, z níž byla mávnutím kouzelného proutku královna Alžběta II., všichni známe prince Charlese, dnes ovšem jako krále Karla III. Zajímavé, isn´t it?
No a dál: stačí pár slůvek a je po legraci! Vidíte to co já? Co tomu říkáte?! Mě z toho může šlak trefit!! Zatímco my se moříme se záplavou koncovek užívaných na základě záplavy nepravidelných pravidel, anglickému gentlemanovi (aniž by hnul brvou!) postačuje vysázet pár bázových tvarů. Bum – bum – bum. Hotovo! Rychlé, snadné, účelné. A co víc – výsledek je týž. Před lety to vystihl Vladimír Skalička: Jazyky jsou různé pokusy o řešení téhož problému.
To jsme ale celí my: proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě?!
Jakpak k tomu člověk přijde? K čemu dnes a denně, od nevidim do nevidim, pořád jen skloňovat a skloňovat? Co jsme našim prapraprapředkům udělali!? Představuju si to tak, že v dřevních dobách příslušníci slovanských kmenů vysedávali po večerech na kmenech padlých lesních velikánů a z dlouhé chvíle se předháněli, kdo těch o-kmenů, u-kmenů, e-kmenů, i-kmenů, n-kmenů vymyslí víc. Kmenový systém, sám krajně podezřelý, se posléze přetavoval do ještě zamotanějšího systému rodového. A flektivní babylón byl na světě…
Nejspíš v oněch neprostupných hvozdech a v mezikmenovém hecování je třeba spatřovat kořeny naší posedlosti skloňovat. Ohýbat! Všechno!! Za každou cenu!!! V téhle souvislosti se mi vybavuje slogan jisté firmy na hnojiva: Pohnojíme, co můžeme… Vztaženo na pojednávanou problematiku: Co neuteče, to zvohýbáme!
Před ohýbací mánií se jako zázrakem spasila část neuter. Že by nám už došla pára? Že bychom se už dosyta vyřádili na maskulinech a femininech? Čert ví. Máme bohudík alespoň náznaky takového trochu anglického vyjadřování:
1. Hergot, kde je to náměstí? / 2. Mám důležitýho spicha uprostřed náměstí! / 3. Jak se dostanu k tomu náměstí?! / 4. Já snad to podělaný náměstí nenajdu! / 5. Náměstí, kde sakra jsi? / 6. Stále pátrám po tom pitomým náměstí! / 7. Konečně jsem před tím náměstím! (No tady to trochu hapruje, ale budiž).
Chabá útěcha…
Jenomže jazykem to zdaleka nekončí! Ohýbáme cokoliv a kdykoliv. Do rozthrhání těla. Ohýbáme zákony a nařízení, ohýbáme pravidla, morální zásady, fakta, normy, pravdu… Byla období, kdy jsme kolektivně ohýbali i hřbet. A vůbec bych se nedivil, kdyby výrostci počali pro zábavu ohýbat třeba sloupy veřejného osvětlení.
Čeho všeho se ještě dočkáme? Nemá cenu se rozčilovat. Zkrátka a dobře: smiřme se s tím, že jazyky flektivní a izolační jsou jako den a noc… Máme po žížalkách.
Co tu máme dál? Nějaká další možnost?
Jazyky aglutinační. Vida. To je teda jiná káva! Dokonce turecká!!
Pokochejte se podobou oné české věty v této podmanivé orientální řeči: Karel´in yarım litrelik bir bardak soğuk Ҫek birası var. Nádhera, co říkáte? Všechno do sebe zapadá, přípony se krásně nabalují na neměnný kořen, systém je vytuněný. Nebál bych se ani výrazu vymazlený…
Kdyby někdo náhodou nebyl v turečtině úplně zběhlý, pár poznámek. Aglutinační jazyky nemají koncovky, ale afixy – předpony a přípony, které se jako korálky na niti navlékají zepředu a zezadu k základu slova. Každý afix má jeden význam. Když je potřeba vyjádřit více významů, použije se více afixů… Kumulují se. V turečtině se ke kořenu přidávají pouze přípony. Může jich být až sedm!! Vypadá to, jako kdyby mašinka (kořen) vezla různý počet vagónků (sufixů).
Dům se turecky řekne ev. Pro množné číslo (domy) musíte zvolit plurálový sufix -ler nebo -lar (podle vokálové harmonie). Dostáváme turecký ekvivalent: evler. Je to prosté: auto – auta = araba – arabalar, žena – ženy = kadın – kadınlar atd.
Situace se ovšem může pořádně zkomplikovat. Genitiv se vyjadřuje specializovaným vagónkem -in (druhý pád množného čísla, v našem případě domů, by byl ev-ler-in), posesivitu značí přípona -im, českému spojení mých domů by logicky odpovídalo ev-ler-im-in… A tak dále.
Pro větší názornost to ukážu na češtině (aglutinační princip se k nám měl dostat v 15. století s tureckým medem), na tvoření slov: ze základu les odvodíme pra – les, zá – les – ák, za – les – nit, les – ní ‒ k, les – na – tý aj.
Sice hezké, což o to, ale z bláta do louže, řekl bych… Tady nám pšenka nepokvete.
Co dál? Introflexe!
Mluvnické významy se vyjadřují hláskovými změnami uvnitř slova. Vezměme takovou němčinu. Matka se řekne (die) Mutter. V množném čísle (matky) se ono „u“ mění v „ü“ – máme tudíž tvar Mütter. Podobně: pijeme a pili jsme je německy wir trinken – wir tranken…
No, dobře, proti gustu žádný dišputát, ale aplikovat tohle na češtinu? Nějak se mi to nepozdává. Posuďte sami. Chtěli byste místo matka – matky říkat třeba matka – metka? Nebo nedejbože (my) pijeme (čas přítomný) – (my) pajeme (čas minulý)? Já teda ne.
Zkusme štěstí o dům dál, máme-li ovšem kde.
Máme! Jazyky polysyntetické.
Třeba čínština! Obdivuhodná řeč. V ní, zdá se, není po gramatice ani vidu, ani slechu, což oceňuju. Zato to písmo! A ty jejich složeniny… Pokladna se řekne koupit – lístek ‒ místo (mai – p´iao – č´u). Jak by se asi řeklo Kupuju mamince jízdenku na vlak do Brna? Prošla by verze Platit – draho – koruna / žena – rodit – já / lístek – cesta – peníze / koleje – vehikl – zpoždění / vesnice – největší – Morava?
Eufemisticky řečeno: poněkud nezvyklé… Ne, ani tohle není to pravé ořechové.
Člověk aby si zoufal!
Tak dost! Sluší se končit s dobrou myslí. Optimisticky! A proto slyšte: určité prvky velebeného anglického systému k nám prosakují, a to:
A) Deflexí neboli ztrátou skloňování (Mluvil s Alenou Novák, Počítal se sto lidmi nikoliv „se stem lidí“), nebo vyhýbáním se jí. Místo Stalo se to před dvěma / dvouma / dvěmi rokama / roky (vepř aby se v tom vyznal) se elegantně uvede dva roky zpátky. Bingo.
B) Unifikací (zjednodušováním, zpravidelňováním flexe) – místo dřívějšího Švédové – hosté – Američané – lidé – anarchisté – diplomaté je dnes všude glajchšaltující -i. Takže nově slyšíme Švédi, hosti, Američani, lidi, anarchisti, diplomati… Při troše dobré vůle bychom snad zkousli i učiteli, řediteli, předsedi, starosti, ekonomi…
Co myslíte? Jenom se nepodceňujte. Není to přece nic, co by se nedalo zvládnout.
Stačí jenom chtít…
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