Genom češtiny III
Závěr neradostné ságy o flektivnosti českého jazyka zůstává v nedohlednu. Vzhledem k povaze problematiky, což je mi nesmírně líto, se ani nadále nebude možné odpoutat od poměrně pochmurně laděného tónu. Povzbudivějších momentů je totiž na naší křížové cestě jako šafránu.
Pokusím se nicméně začít z toho lepšího konce.
Z čistě lidského hlediska je pochopitelné, že se většina veřejnosti neutuchajícím přívalům koncovek vzpouzela a vzpouzí. Proč to všechno? K čemu si ztrpčovat život? Dost bylo koncovek!!
Zoufalí občané dělají zoufalé věci… Není proto divu, že zpupný lid vzal záležitosti do svých rukou. A výsledek? Podívejme se namátkou na instrumentál plurálu, pozoruhodný to výtvor občanského vzdoru. Nic než -ma. Pořád -ma. A basta! Pokochejme se tou uniformní prostotou a klasicistní pravidelností – těma našima třema cizejma milejma klukama, holkama, počítačema, ulicema, městama, polema, náměstíma…
Není to nádhera?
Nenápadné, soustavné naleptávání systému zevnitř. Pátá kolona. To je ono!
Nepočetné, tím však záslužnější simplifikující pokusy zaznamenáváme i v odborné sféře. Na sklonku šedesátých let projevili nevšední badatelskou statečnost pánové I. Poldauf a K. Šprunk. V gramatice češtiny určené primárně cizincům vystoupili s kacířským tvrzením, že k popisu češtiny v pohodě postačují čtyři pády.
Hotové pozdvižení! No tohle?? A které že to jsou?
Nominativ (1. pád) a akuzativ (4. pád) jsou pojímány jako pád jeden, jenž se nazývá báze subjektová a objektová. Má to logiku – tvar neuter, neživotných maskulin a feminin podle vzoru píseň a kost se v těchto pádech nemění.
Pak následuje genitiv. Ten je neprůstřelný. Velmi častý a velmi bohatý na různá zakončení.
Další krok představuje důvtipná inovace. Hovoří se avantgardně o lokálním dativu: Jdu ke kamarádovi versus Mluvím o kamarádovi. Sedí to!
S pátým pádem, tedy vokativem, se autoři moc nemazlí. Je označen jako oslovovací forma, kterou člověk nějak časem pochytí.
No – a pak už zbývá jenom instrumentál.
Převratné! Klobouk dolů.
Člověku by se už už chtělo jásat! Jenže… Jenže při podrobnějším pohledu shledáváme, že atraktivně vyhlížející koncept neplatí pro plurál a s výjimkou substantiv vlastně ani pro singulár…
Před mocnou a všeobjímající deklinací není úniku.
Nezaujatému pozorovateli se naše situace nutně jeví jako naprosto šílená. Čech v podstatě ohýbá vše, na co přijde; nadto svou perverzní vášeň (nebo prokletí?) dovádí do ďábelské dokonalosti. Nestačí mu, že skloňuje různé množiny slov různým způsobem. On je navíc ohýbá v různém módu, totiž spisovném, nebo nespisovném!! Řekne třeba Divil se babiččinu (kodifikovaný tvar) důchodu, čemuž konkuruje babiččině důchodu (nechápu, proč tohle pořád ještě kodifikované není!) stejně jako časté nespisovné babiččinýmu / babiččinému důchodu.
To je, co?
Možná nazrál čas pro stručný přehled způsobů skloňování. Tak tedy máme deklinaci:
1) Jmennou (podstatná jména, jmenné tvary adjektiv, číslovky – sto, tisíc, milión);
2) složenou (přídavná jména, číslovky řadové, druhové, souborové, násobné – desátý, dvojí, dvoje, desetinásobný);
3) zájmennou (vzory ten a náš);
4) číslovkovou (pět – pěti jako kost – kosti; mnoho – kolik – několik – tolik: buď koncovka -a, nebo nic; v případě číslovek dva a oba i duálovou);
5) zvláštní (osobní zájmena já, ty…);
6) smíšenou (přídavná jména přivlastňovací: Petrův, Alenin).
Docela nářez! Zvlášť když si uvědomíme, že se ty deklinace v řeči v různém poměru mísí.
Chudáci cizinci…
Před časem jsem učil skupinku čínských studentů. Přišla řeč i na posesivní adjektiva. Docela jim to šlo, a tak jsme mohli přistoupit k různým zajímavostem, jako třeba k doplňování chybějících výrazů ke známým příjmením: Nobelova CENA, Cheopsova PYRAMIDA, Benešovy DEKRETY, Archimédův ZÁKON atd. Dostali jsme se až k Pythagorově XXXX?
Studenti nechápali. Chtěl jsem jim napovědět, a tak jsem zapátral v paměti a na tabuli namaloval příslušnou rovnici (pochopitelně nesprávně) a² = b² + c², namísto náležitého a² + b² = c²… Nejslabší student, sedící v první lavici a od počátku kurzu zarytě mlčící, povstal a zvolal na celé kolo: Plofesol! Chyba!! Vzkypěla ve mně krev. Ovládl jsem se však a mlčel jsem. Ne snad proto, že bych přemýšlel, jak situaci napravit, nýbrž z toho důvodu, že jsem horečnatě dumal, kolik bych tak zhruba vyfasoval, kdybych tomu všímavému hochovi ublížil.
Celá záhada se naštěstí rychle vysvětlila.
V Číně žádného Pythagora nepotřebují. Užívají od nepaměti výraz GouGu Dingli. Ve starověku se kratší pravoúhlá strana trojúhelníku nazývala hák (Gou), delší strana pramen (Gu) a přepona tětiva (Xian). To Dingli znamená „teorie“.
Jak prosté…
Což o to, ať si to nazývají, jak chtějí. Podstatné je, že se obejdou bez deklinace. Natož smíšené! Mají ji totiž na háku (neboli na Gou)…
Milan Hrdlička
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