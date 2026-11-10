Genom češtiny II
Nedá se svítit, čeština je holt flektivní… Je sice třetím nejužívanějším jazykem na světových operních scénách, ale to je nám platný jak mrtvýmu zimník. Chabou útěchou snad může být skutečnost, že podobný úděl postihl i jiné národy a jazyky. A nikoliv ledajaké: sanskrt, latinu, řečtinu, bezmála všechny jazyky slovanské nebo plné hrsti řečí bantuských (od Kamerunu po JAR, svahilštinou počínaje a zuluštinou konče). Mimochodem: našinec zabrousí do svahilštiny, aniž by to tušil. Třeba to jejich safari znamená po našem „cesta“.
Neklesejme na mysli. Když se to vezme kolem a kolem, ocitli jsme se vlastně v docela dobré společnosti. Mohlo to dopadnout hůř.
Do našeho zohýbaného klubu nepatří bulharština s makedonštinou. Jejich starobylé podoby sice flektivní byly, jenže pak se na nich neblaze podepsalo pět století osmanského područí. Necitlivé válcování původních jazyků nezvanými přivandrovalci bývá běžné. Třeba španělština nese stopy pobytu maurských uchvatitelů psaním otazníku a vykřičníku na začátku a na konci věty. Prolíná se způsob psaní evropský (zleva doprava) a arabský (psaní směrem opačným). Jak se máš? se španělsky řekne a napíše ¿Cómo estás?
Jazyky se tedy s gustem ovlivňují. Někdy jde jen o takové nevinné laškování a pošťuchování se, jindy ale o docela nepěknou přetlačovanou vyúsťující i v excesy, kdy se už jazyky samou láskou požírají.
Zpátky k češtině.
Díky inkriminované flexi máme volný slovosled, což není k zahození. Kdo jiný to má?!
Nebo se můžeme pyšnit kondenzovaným způsobem vyjadřování (koncovky kumulují více funkcí): vězte, že čeština byla prohlášena nejstručnějším jazykem Evropy!
Nebo máme krásně odlišené slovní druhy: proti anglickému Czech stojí český, česky, čeština, Čech, Češka. Nebo… Teď mě tak napadá – existuje vůbec něco, co nemáme? Něco by se našlo, o tom žádná. Třeba členy (ten určitý je ovšem úspěšně nahrazen zájmenem ten, ten neurčitý zase zájmenem nějaký). Nebo konjunktiv. No bóže… Bez toho se obejdeme.
Za všecko se platí, to je známá věc. Jazyk nevyjímaje. Slovosledná volnost je logicky draze vykoupena. Posuďte sami:
a) ta samá funkce se vyjadřuje různými koncovkami (genitiv singuláru: pán – a, muž – e, hrad – u, žen – y, staven – í, kuř – ete);
b) jsou k mání různé druhy deklinace, potažmo hafo specifických souborů koncovek;
c) důsledně se uplatňuje mluvnická shoda; objeví-li se ženský rod, tak pak všude: ta naše jedna nová moderní škola. Když už, tak už, zmýlená neplatí!
A to nemluvím o spoustě nepravidelností a výjimek (dcera – k dceři, ne dceře jako ženě), o záplavě variant (Celé město vstalo z popela / popelu / popele), o pestrém spektru hláskových změn (český kluk – čeští kluci)… S těmi výjimkami je to vachrlaté. Jeví se jako nepatřičné, nesystémové, ale když se na věc podíváme historickou optikou, vidíme, že se o anomálie nejedná. Že je dotyčný tvar opodstatněný. Třeba dativ dceři je legitimním pozůstatkem i-kmenů. Prsty v tom má odfláknutý přechod kmenového systému v rodový.
Šlendrián…
Nebo ty varianty! Některé jsou zaměnitelné (Po strýcovu / strýcově odjezdu), těch je málo, pak jsou ovšem stovky, ba tisíce variant, které se liší. Dílem pozicí na ose spisovnost – nespisovnost (v parcích – v parkách, o Češích – o Čechách), dílem postavením v rámci spisovné češtiny (Dívá se naň – knižní, na něho – neutrální, na něj – hovorové, máme i nářeční naňho), nebo stylovým zabarvením, četností výskytu, generačně, regionálně…
Varianty se odlišují i významově. Když se řekne Strávil tam pět neděl, máme na mysli týdny, podoba pět nedělí označuje sváteční dny. Sokoli jsou ptáci, sokolové členové organizace Sokol; manželé označují manželský pár, manželové ženaté muže. V lokálu plurálu se u slova plech připouští podoba plechách. Kdyby totiž šla řeč o pleších, měli bychom na mysli něco dočista jiného. Užívání některých variant je nadto ustálené: řekne se na jaře, ale na Pražském jaru.
Zdá se to být bez konce… Jak se v tom všem vyznat? Existují nástroje, hlavně systém pádů, jejichž pomocí se to dá jakž takž ukočírovat.
Oficiální bohemistika uvažuje v čísle jednotném i množném o sedmi nebohých profláknutých pádech. Směšné! Vážení, to byste teda byli z laciného kraje… Každé malé dítě přece ví, že se můžeme směle poměřovat i s jazyky ugrofinskými (finština, maďarština), kde počet pádů atakuje dvacítku. Paletu našich undergroundových pádů lze obohatit nejen o kopulativ a konspirativ, ale také o drbativ (kdo o kom?), rivalitiv (kdo s koho?), korytativ (komu co?) a podobně. I přes to všechno za světovou špičkou výrazně zaostáváme: kavkazská tabasaranština rozlišuje pádů padesát, lakština čtyřicet… Tady nám, přiznejme si, ujel vlak.
Dokážete si ale představit, že byste se je museli naučit? Hrůza! Nemusíme chodit daleko. Cizincům bohatě stačí čeština. Kolegyňka před časem probírala s falešnými začátečníky, většinou Asiaty, náš pátý pád. Moc jim to nešlo. Nevěděla si už rady, a tak jim řekla: „Vezměte si český kalendář a utvořte do pondělka deset libovolných vokativů.“
Studenti sice moc nerozuměli, ale přikývli, že jako OK.
V pondělí se pak vyvolaná tichá dívenka způsobně uklonila a pravila odhodlaně: Petře! – Jitko! – Marie! – Aleno! ‒ Památko zesnulýchu!... No, mít starší kalendář, dozajista by zazněla i další neotřelá zvolání jako Vítězný únore! Rudý říjne! a jim podobná. Huš, dejte pokoj!
A co dodat k těm jejím vokativům?
Krása! Umí!! Pochopila!!!
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