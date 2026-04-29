Chcete mít paměť jako slon?
Kdo by nechtěl mít fenomenálního pamatováka? Kdo by netoužil po nadpozemských schopnostech? Po oslnivé kariéře? Po slávě a po penězích?
Povím vám příběh, který vás k té zdánlivě nedostižné metě zaručeně dovede.
Učil jsem před lety výjimečného studenta, Vladimíra, talentovaného ukrajinského matematika a uznávaného šachového šampióna. V necelých osmadvaceti už stačil v obou disciplínách posbírat různá mezinárodní ocenění.
Vladimír studoval mimo jiné nějaký čas v Londýně. Přivydělával si jako číšník v jistém lepším podniku, v němž byl docela častým hostem Mick Jagger. Bydlel od něj jen pár bloků. Frontman Rolling Stones si jednou poručil boršč a byl nadšením bez sebe, když mu Vladimír nezištně prozradil recept i s nezbytnými vychytávkami. Skvěle si tenkrát popovídali. Od té chvíle požadoval Mick obsluhu výhradně od našeho renesančního génia, jemuž se pokaždé odvděčil omračujícím spropitným… To se to pak brigádničí!
Zajímavá postava, ten Vladimír...
Jo, málem bych zapomněl, tak honem k té paměti.
Jednou na ni v kurzu, kde byli samí cizinci, přišla řeč. Přítomní si na tuto schopnost spíš stěžovali. Vladimír naslouchal a pak skromně řekl, že on si bez potíží dokáže zapamatovat třeba celou knihu. Slovo od slova! Stejně jako tisíce šachových partií…
Nastalo nedůvěřivé ticho, přerušené jen špitnutím skeptického Asiata: „Naplostá brbost!“
„Dobrá,“ pravil Vladimír věcně, „vidím, že mi nikdo z vás nevěří. Provedu tedy s vámi malý pokus, abych vás přesvědčil. Souhlasíte?“
Spolu s cizokrajnými posluchači jsem ochotně přitakal (pořád lepší nějakej ujetej hokus pokus než nudný cvičení z český mluvnice, ne?).
Vladimír se zatvářil tajuplně a spiklenecky prohlásil: „Za chvíli vám vyjmenuju třicet slov. Vaším úkolem bude pokusit se zapamatovat si z nich co nejvíce. Rozumíte?“
Přikývli jsme.
„Tak, prosím, pozor, soustřeďte se; začínáme,“ zahájil tu podivuhodnou seanci a jal se zvolna vypočítávat: „vlak – slon – kniha – lampa – elektřina – poušť …“
Bylo jich namouduši třicet.
Když byl výčet u konce, vyzval Vladimír zaražené přísedící, aby mu sdělili, kolik že slov si jsou schopni vybavit. Odpovědi se pochopitelně dosti lišily: někdo dal dohromady sedm slov, jiný pět, další dokonce osm… Já se svými čtyřmi nebohými pojmenováními radši ani nedutal… Bída!
„Nic si z toho nedělejte,“ konejšil nás ten empatický mág, „uvidíte, že to po druhé fázi bude podstatně lepší! Pozorně poslouchejte.“
Kroutili jsme nevěřícně hlavou. To už ale Vladimír začal tu původní sérii prezentovat jako souvislý příběh. Jako logickou posloupnost událostí.
Všichni jsme jen mlčky zírali a přímo hltali jeho podmanivý hlas: „Ve VLAKU jede SLON a čte si KNIHU. Aby ji mohl číst, potřebuje LAMPU. Aby lampa svítila, musí mít ELEKTŘINU. To je na POUŠTI problém, a proto…“
Když náš kouzelník inovovanou story dokončil, vyzval jednoho po druhém, aby mu jeho slova zopakoval. Aby zmínil všech těch třicet původních výrazů. A?
A věřte, nebo ne, všichni, skutečně všichni do jednoho to dokázali!! Včetně mě. Byli jsme doslova u vytržení.
„Tak vidíte, že to jde,“ pochválil nás nenápadný mentalista s úsměvem a dodal: „při náležitém tréninku a při dalších sofistikovaných postupech si zanedlouho zapamatujete stokrát víc. Tisíckrát!!“
Wow! Nezmohli jsme se na slovo.
Zázrak! Opravdový zázrak. Je to už víc než patnáct let, a pořád si ta jeho slova pamatuju.
Dorazil jsem tehdy domů až večer. Vytáhl jsem rozespalé kluky z postele, byli ještě malí, a všem, včetně konsternované manželky, jsem ten mirákl barvitě předvedl.
Bomba!
A co víc, usmyslel jsem si, že budu ten ďábelský fígl využívat v praxi.
Nazítří mě čekal neoblíbený nákup v samoobsluze. Nemohla mě potkat lepší výzva. Hned najedu na ten nový life style: už nikdy víc ty trapné papírky se seznamem věcí! Nejsem žádnej jouda.
Položek bylo devatenáct. V duchu jsem si je vzorně seřadil, hezky logicky (jak jinak?!), a celé jsem si to několikrát polohlasně přeříkal: Co mám nejradši? No přece MASO. A k němu první věc ve slevě – BRAMBORY. A k nim se hodí zdravá zelená BROKOLICE… A tak dále.
Nemělo to chybu. Triumfální mise mohla začít!
Tréma? Přemotivovanost? Nepředvídatelný pokles koncentrace? Netuším… Tu proklatou sérii jsem každopádně odstartoval místo MASA nešťastným MASOXEM… A už to jelo. Tedy důsledně podle plánu… K pitomému masoxu jsem natěšeně přihodil první věc ve slevě, na kterou jsem narazil, čili BRAMBORÁČKY (v prášku). A k nim se hodí zdravé zelené BANÁNY… A tak dále.
Celou dobu jsem se opájel iluzí, že mám všechno pevně pod kontrolou. V bludu mě nadto utvrzovaly další a další položky (tak třeba aby všechno pěkně kynulo, že třeba přihodit DROŽDÍ, a to DD, což mělo znamenat deset deka, já to však nově pojal jako deset dávek, čili deset balení aj.). Taky se mi podařilo nahradit hroznové VÍNO lahvovým a tak dále.
Prostě masakr.
Z čeho mě ale ještě dnes mrazí, je skutečnost, že jsem si všechny ty fejkové produkty vybíral v solidně zaplněné prodejně s oním natrénovaným polohlasným komentářem. To tedy, ruku na srdce, musela být pro nic netušící přihlížející spoluobčany opravdu příšerná podívaná.
Co vám mám povídat… Víc než dvanáct stovek v háji; domů jsem přitáhl samé kraviny. Z devatenácti položek jsem trefil jedinou. Právě to zatracené droždí, které jsem pak zdarma vnucoval všem partajím v baráku…
Vpodvečer se mě žena pokoušela trochu povzbudit. V jeden okamžik soucitně pronesla: „Nic si z toho nedělej. Stanou se horší věci.“ Marně jsem přemítal, jakou ještě horší věc mohla mít na mysli…
Slovo závěrem?
No, pokoušel jsem se tu hrůzu už mockrát vytěsnit, ale na takovou zkušenost se ani po letech jednoduše nedá zapomenout…
Na Vladimíra jsem pochopitelně nezanevřel. Nebyla to jeho chyba.
Smím-li se vám trochu plést do života, poslyšte, prosím, mou dobře míněnou radu: Zkuste to! Nenechte se odradit. Třeba budete mít víc štěstí…
Milan Hrdlička
Má ta tvoje všech pět pé?
Až donedávna jsem žil v přesvědčení, že ideálem moderního muže i nadále zůstává partnerka spíše ctnostná, koketující s pojmy poctivost, píle, pravdomluvnost a tak dále. Já bloud!
Milan Hrdlička
Chvála výřečnosti
Dokázali byste vymámit na jalovici tele? Bez výřečnosti sotva. Jen to zkuste! Těžké, přetěžké... Umíte aspoň obstojně smlouvat, třeba abyste nedostali pokutu? Asi jak kdo. Ne nadarmo se říká: Líná huba, holé neštěstí.
Milan Hrdlička
Chibamy se i AI učý
Kvůli nějaké odborné lapálii jsem si před časem potřeboval ověřit, v jaké sestavě v současnosti vystupují vyjmenovaná slova.
Milan Hrdlička
K čertu s gramatikou!
Vsadili byste si na tvrzení, že je zhola nemožné domlouvat se jazykem, který prakticky nic nerozlišuje? Tedy takové ty záležitosti jako mluvnické číslo, slovesné časy, jmenný rod a tak podobně.
Milan Hrdlička
O časech budoucích
„Hele, jak vidíš budoucnost?“ zeptal jsem se u piva kamaráda. Nechtějte slyšet, co mi odpověděl! Jeho rozpoložení naprosto chápu. Jsem na tom podobně.
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové
Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony
Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního...
Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu
Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl -...
V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini
