Zase sbírka potravin a jak dál
Rekordní výtěžek letošní podzimní sbírky potravin vyvolal v mediálním prostoru, a to i ve veřejnoprávních médiích, velké nadšení. Nepřekvapuje mě to. Senzační informace zvyšují sledovanost, a to je pro všechna média ten nejhlavnější cíl, i když se o tom zpravidla cudně mlčí.
Určitě by bylo pro celé lidstvo výrazně lepší, kdyby takovýchto aktivit nebylo třeba. Jenomže současné uspořádání lidského společenství neumožňuje, aby všichni žili v dostatku, a paradoxně ani ti co mají nejvíce, nemají pocit, že už by mohli mít dost.
Hranice, která by určovala, kde končí materiální chudoba a od kdy už člověk žije v dostatku, je ve velké míře závislá i na subjektivním pocitu každého jednoho. Možná i proto je v nejvyšších politických kruzích tak málo komunikovaná. Ostatně velmi podobné je to i u takzvané pocitové teploty, kterou, ač není měřitelná, přesto někteří i vzdělaní meteorologové vyjadřují ve stupních celsiových.
Přesto všichni víme, že lidé, kteří nemají dostatek zdrojů k zajištění těch nejzákladnějších životních potřeb, v našem okolí žijí, a já se obávám, že jich není zase až tak málo. Ostatně to velmi zřetelně ukazuje nejen nutnost potravinové sbírky pravidelně opakovat a plnit tak potravinové banky, ale ukazují to také rostoucí státní výdaje na podporu lidí žijících v nouzi, dnes integrované do takzvané super dávky.
Mohlo by se tudíž zdát, že o chudé je u nás dobře postaráno. Jenomže to je jenom hašení požáru, a to může škody pouze zmírnit, nikoli jim však zabránit nebo je dokonce odstranit. Stávající politické uspořádání v podstatě nedává možnost toto ryze ekonomické rozdělení společnosti odstranit. Na to, aby se všichni spojili na úrovni těch nejbohatších nikdy nebude dostatek prostředků, spojení všech na úrovni těch nejchudších by si určitě nepřáli ani ti nejchudší s pokus o spojení rozdělené společnosti někde uprostřed už tu v minulosti byl, a víme, jak to dopadlo.
Není však nutné propadat panice. Je zřejmé, že slušných, ohleduplných a solidárních lidí je stále ještě dost a já myslím, že pořád ještě většina, akorát jsou vidět a slyšet jen občas, třeba i díky sbírkám potravin. Je tedy, budeme-li chtít, na co navazovat.
Potud jeden pohled na tento Svátek solidarity. Každá mince má však strany dvě. Zatímco o užitečnosti sbírek potravin pro zlepšení životních podmínek těch nejchudších se píše a hovoří všude, tak o tom, že tyto sbírky potravin současně zvyšují obrat, a tedy i zisky nadnárodních obchodních řetězců, se opět cudně mlčí. A tak se ani nelze divit, že se tito obchodníci na jejich organizaci podílejí, a myslím, že nikdo, ani kdyby chtěl, nikdy nezjistí, jaká část z té solidarity se dostane k těm opravdu potřebným a o kolik ta druhá část putující na konta obchodníků zase více rozevře nůžky rozdělené společnosti.
Prostě jak říkali naši předci, každá cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
Milan Frolík
Iluze nezávislosti
V reálném světě je vše navzájem provázané, nic nemůže existovat jen tak samo o sobě, jakoby v nějakém bezhmotném prázdnu, bez vzájemného spoluexistování. Vlastně bychom něco takového nemohli vidět, nahmatat ani jinak vnímat.
Milan Frolík
Nejsou volby jako volby
Volby máme u nás každou chvilku. Co čtyři roky volíme obecní a krajské zastupitele a poslance parlamentu, každých pět let prezidenta a zástupce do parlamentu EU. Jen senátory volíme častěji, ale zase na delší období a po částech.
Milan Frolík
Volit či nevolit, toť otázka
Vždy musíme v sobě najít dostatek síly k tomu, abychom dokázali upozornit na chyby, kterých se dopouštějí ti ostatní.
Milan Frolík
Vzdělávání by mělo být víc než jen učení
Staré české přísloví říká, že chybami se člověk učí, z tohoto pohledu se může zdát celé školství nadbytečné.
Milan Frolík
Falešná inteligence - pokrok nebo jeho brzda
Tak jako jitrnice, kterou svět neviděl nebo víra v neexistující nadpřirozené, vznáší se v posledních měsících zejména v mediálním prostoru zaklínadlo přítomnosti - „umělá inteligence“
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Vánoční trhy Opava 2026. Hlavní večery patří Slze a Turbu, známe celý program
Vánoční trhy v Opavě 2026 běží na Horním a Dolním náměstí od pátku 20. listopadu a potrvají do...
Ústecký kraj chce v příštím roce rozdělit 88 milionů korun na památky a kulturu
Ústecký kraj plánuje v příštím roce rozdělit 88 milionů korun na záchranu a obnovu památek, podporu...
Advokát se před soudem předávkoval kokainem. Netflix má nový thrillerový hit z Francie
Máte rádi nekomplikované soudní krimi thrillery, které stojí především na charismatu hlavního...
RingConn: Llimitovaná edice chytrého prstenu třetí generace The One Ring inspirovaná Pánem prstenů
- Počet článků 6
- Celková karma 4,89
- Průměrná čtenost 84x