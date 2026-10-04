Vzdělávání by mělo být víc než jen učení
Největší nedostatek v nastavení školství vidím v tom, že mladí lidé od šesti do osmnácti let se učí všichni všechno a stejně, zatímco v dospělosti pak každý člověk dělá něco jiného a jinak.
Mladý člověk však nepřichází do školy jako nepopsaný list. Lidé, i když se jedná o stejný živočišný druh, se navzájem velmi odlišují. Trochu je to vidět na fyzickém vzhledu, ale daleko více se odlišují v na první pohled méně viditelné psychice.
Většinu svého života jsem se pohyboval v zákulisí sportu, a to od zájmového přes výkonnostní až po vrcholový, který je dnes profesionální. Bez jakékoli osobní vazby na konkrétní odvětví či disciplínu jsem měl možnost více jak čtyřicet let nezaujatě pozorovat tisíce sportovců různých výkonnostních úrovní až po státní sportovní reprezentaci a komunikovat s nimi v různých životních situací.
A tak jsem postupně vypozoroval, že zatímco fyzická připravenost se u sportovců ve stejné soutěžní úrovni zase až tak moc neliší, naprosto rozhodující je psychika. V podstatě to znamená, že každý může provozovat celý život jakýkoli sport, ale špičkového výsledku může dosáhnout jen v té disciplíně, pro kterou má přesně nastavené duševní schopnosti.
To samozřejmě platí nejen ve sportu ale i v dalších oblastech života, neboť třeba i ve vědě či kultuře to tomu, kdo je k danému oboru dobře duševně vyladěn, jde lépe a jakoby samo. I v běžném životě platí, že ten, kdo vykonává činnost, která souzní s jeho psychickými preferencemi, se cítí spokojen a hovoří o své práci jako o koníčku, ty ostatní pak, aniž by věděli proč, jejich práce neuspokojuje a často až stresuje.
Proces prvotního nastavení osobnostních vlastností a duševních schopností člověka startuje kolem jeho druhých narozenin, když dítě začíná vnímat svět kolem sebe v jeho souvislostech. Vedle genetické výbavy mají na základní formování psychiky rozhodující vliv osoby nejbližší, tedy rodiče a starší sourozenci, významná bývá úloha také prarodičů, kteří o životě vědí zpravidla více, přičemž není ani tak rozhodující co dítě slyší, ale především to, co vidí. Tito jmenovaní mají šanci zhruba do čtyř let věku dítěte, potom vlivů výrazně přibývá. Z uvedeného je zřejmé, proč jsme tak často svědky, že potomci úspěšných rodičů či prarodičů bývají ve stejném oboru také úspěšní.
Vzdělání už zpravidla nemá možnost základní nastavení psychiky člověka výrazně změnit, může je pouze rozvíjet nebo potlačovat, a to druhé bývá ve škole častější.
Škola musí naučit každého číst, psát a počítat, to je nepochybně nejdůležitější přínos základního vzdělávání, a na to stačí první stupeň základní školy, většinu ostatních vyučovaných znalosti ten, kdo se neúčastní televizních kvízů, ve svém životě moc nevyužije.
Chápu, že učitel může mít ambici, aby každého ve svém učebním předmětu naučil vše, co umí on, ale není to možné. Ani on sám přeci neumí vše, co učí jeho kolegové v ostatních předmětech a nikdo nemůže obsáhnout všechny vědomosti, které jsou vyučovány, a to ani sám pan ředitel. Je mnoho informací ve všech učebních předmětech, u kterých naprosto převažující většině populace stačí povědomí, že něco takového existuje a nemusí znát podrobnosti, které se dají v případě potřeby kdykoli dohledat, a to šlo už i před vynálezem internetu.
Navíc rozdělení výuky do specializovaných vyučovacích předmětů snižuje možnost nalézání vzájemných podmíněností, souvislostí a závislostí na první pohled izolovaných událostí s nimiž se bude člověk po zbytek života setkávat a případně se i snažit je ovlivňovat.
Vzdělávání by mohlo být lidstvu a jeho dalšímu rozvoji opravdu užitečné, ale jen tehdy pokud by upravilo své cíle a vylepšilo své metody.
Cílů vzdělávacího procesu nalezneme v různých proklamacích vícero, ale v reálném životě jednoznačně převládá tradiční honba za co nejlepšími známkami ať už v číselném či popisném tvaru, a to jak ve školství samotném, tak i u rodičů a v obecném povědomí. Vysvědčení však nijak nedokládá, k jakému posunu došlo ve vědomí, schopnostech a znalostech žáka či studenta, neboť to mnohdy neví ani on sám, ale je pouze a jenom samohodnocení práce učitele.
Plnění toho nejčastěji proklamovaného hlavního cíle vzdělávání, kterým je ovlivňovat rozhodujícím způsobem budoucí společenský a ekonomický vývoj, však není možné z pohledu školy nijak statisticky podchytit, vyhodnotit ani použít pro zpětnou vazbu, neboť pokud nějaká změna nastane, tak to bude s výrazným časovým zpožděním a bez možnosti určení významnosti jednotlivých z mnoha vlivů.
Vzdělávání by mělo v podstatě rozvíjet už existující schopnosti každého jedince při respektování jeho individuálních zvláštností. To ovšem není možné bez toho, že by se učitelé dobrovolně vzdali ambice předělat každého žáka a studenta k obrazu svému.
Vzdělávání by mělo připravovat mladé lidi pro život v době budoucí, jenomže tady je každá škola limitovaná skutečností, že může učit jen to co je již známé. Z mého pohledu by vzdělávání mělo varovat před chybami, které už udělali jiní. Některé zkušenosti však přenášet nelze. Není snadné dítěti vysvětlit, že kamna pálí, protože dokud si alespoň jednou samo nesáhne, neví, co znamená, že to pálí.
Převažující metoda vzdělávání je stále pasivní přijímání informací v sedě posloucháním výkladu učitele a četbou učebnic a jejich zapamatování pro pozdější přezkoušení učitelem. Naproti tomu samostudium formou individuálního vyhledávání informací je spíše výjimečné například jako zadání pro domácí úkol.
Tak i já jsem zjistil zhruba po třicátém roku věku, že s tím, co mi dalo klasické vzdělání v životě nevystačím. To bylo v době, když se sálové počítače zmenšily do pécéček, o kterých se v běžných školách nikdy předtím neučilo, a já jsem pochopil jejich užitečnost i pro svoji budoucnost a chtěl jsem se naučit je ovládat. Tak jsem byl donucen hledat informace všude kde se tenkrát dalo, hlavně v odborné literatuře a u několika svých kamarádů, kteří už tenkrát tuto dovednost měli.
Metoda samostudia má jednu obrovskou výhodu. Člověk se učí jen to, co skutečně potřebuje umět. Má však i jedno omezení. Člověk musí sám chtít se učit, a také musí vědět proč, neboť je známo, že člověk může chtít všechno na světě, jenom nemůže chtít, aby se mu chtělo.
Domnívám se, že právě organizované samostudium jako hlavní metoda vzdělávání může mít před sebou skvělou budoucnost. Dovedu si představit, že žák či student si zvolí nebo je mu zadáno téma souznějící s jeho zájmy a osobními preferencemi z obecně nastavené množiny témat a v době vyučování samostatně nebo v kolektivech a za pomoci učitele hledá informace, zpracovává je a s výsledkem veřejně seznámí spolužáky.
Takové samostatné vyhledávání informací by probíhalo kdekoli v reálném prostoru, v tom virtuálním však striktně bez účasti AI, neboť to by mohlo způsobit, že by se zase všichni učili všechno stejně podle jednotného plánu, aniž by tušili kdo, odkud a s jakým cílem to řídí.
Hlavní úloha by samozřejmě zůstala nadále učitelům, kteří by s přihlédnutím ke společenským a ekonomickým preferencím dle vyspělosti a zájmů žáků a studentů jim pomáhali s výběrem studijních témat i napříč ustálenými vyučovacími předměty.
Metoda organizovaného samostudia by zabezpečila, že by se každý učil především to, k čemu má předpoklady a o co má zájem a podle toho by byly hodnoceny i jeho studijní výsledky, ale, a to především, získal by potřebné návyky k celoživotnímu duševnímu rozvoji. Zároveň by tak měl každý ze zveřejněných výsledků samostudia povšechné informace i z ostatních studijních témat.
Myslím, že vzdělávání by si určitě nějaké ty změny k lepšímu zasloužilo. Konec konců i v současnosti změny probíhají, i když víceméně kosmetické. Tak například v poslední době se začíná hledat nový přístup k hodnocení výsledků dosažených při vzdělávání. Je stále zřejmější, že tradiční pětistupňová škála známek nemůže vystihnout dopad vzdělávání na osobu žáka či studenta třeba i proto, že byla-li známka pojmenovaná jménem Dobrá, tak přeci nemůže být špatná a jmenuje-li se známka Dostatečná tak musí stačit, a je-li chování Uspokojivé, tak s ním musíme být spokojeni.
Nově prosazované slovní hodnocení ale také asi nebude až tak převratné, neboť pořád jde jen o hodnocení schopnosti zapamatovat si a zopakovat slyšené nebo přečtené, vždyť učitel je jediný, kdo se ptá na to, co sám zná, a jen velmi zřídka se zajímá i o ostatní schopnosti a další vědomosti hodnoceného žáka.
Zvláštní místo má ale vysvědčení maturitní. Student čtyři roky po sobě dostává výroční hodnocení, že zvládnul učivo příslušného ročníku a potom si to musí všechno ještě jednou nacpat do paměti, a to už Jan Werich říkával: „Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet“.
Milan Frolík
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