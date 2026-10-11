Volit či nevolit, toť otázka
Každý občan prý má právo se sám rozhodnout, zda volit půjde či nepůjde, tedy skoro každý, neboť dnes už víme, že toto právo je upíráno například občanu vykonávajícímu ústavní funkci prezidenta České republiky.
Občan Petr Pavel mnohokrát opakoval, a to už před prezidentskou volbou, že jeho velkým cílem je spojovat národ. To se ale zatím nikomu ve světě nedaří. Našemu současnému prezidentu se však podařilo spojit všechny české politiky napříč všemi politickými spektry. Najednou se všichni shodli, že prezident je povinen dávat spoluobčanům jenom kladný příklad a volit musí, ať se děje cokoli.
Vzhledem k podpoloviční účasti voličů v letošních obecních a senátních volbách by neúčast jednoho voliče asi nebyla vůbec zaznamenána, ale velblouda z tohoto komára udělala právě touha politiků a dalších mediálně činných osob získat laciné body v této svobodné soutěži.
Nějak ale všem politikům a mediálním komentátorům uniklo, že volit může pouze občan, tedy fyzická osoba, nikoli však prezident, což je ústavní funkce. Je to sice také osoba, ale jenom právnická, řečeno srozumitelně, je to pouhé slovo napsané na papíře.
Obdobně skoro všem unikla souvislost této události s podobnou při jmenování nejmenování člena vlády. Zde také došlo k záměně práv a povinností při výkonu funkce, neboť v ústavě je psáno, že prezident jmenuje člena vlády na návrh předsedy vlády, ale není tam nic o přihlížení k vnitřním pocitům osoby vykonávající funkci prezidenta.
Běžně se se ztotožněním osoby a obsazení, tedy herce a role setkáváme v divadlech, filmech či seriálech, proto nám to poněkud splývá. Ale i politik je především profesionál, neboť je za svojí práci placen, a to asi dobře, když si může dovolit odskočit si z dovolené přes půl světa jen kvůli vhození obálky do urny. I přes to, že měl možnost zvolit si nejen termín dovolené, ale i termín voleb. Asi v tomto jediném případě zůstala osoba od funkce oddělená.
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