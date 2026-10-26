Nejsou volby jako volby
Takže jsme vlastně permanentně v předvolební nebo povolební kampani a mediální prostor tomu odpovídá.
Teď jsme zrovna po volbách obecních a senátních, tedy v kampani povolební. Ze všech stran se na nás hrnou hodnocení výsledků voleb od politiků, politologů a všech možných komentátorů. Ta hodnocení jsou zejména o tom kdo vyhrál, kdo s kým půjde vládnout do koalice a na koho zůstane místo jen v opozici.
Výše uvedené platí pro výsledky voleb obecních zastupitelů, ale zase ne pro všechny obce stejně. Malé vesničky nejsou až tak moc mediálně zajímavé a proto tam ty posty a prebendy z nich plynoucí nejsou pro politické strany vůbec zajímavé, tu práci pro blaho spoluobčanů musí odřít takzvaní nezávislí, tedy sousedé pro své sousedy.
Souboje politických stran o moc a z toho vyplývající osobní výhody probíhají jen ve větších a zejména těch největších obcích, které nazýváme nevím proč městy. Přitom v Česku je jen jedno velkoměsto a jedno maloměsto, to ostatní je zase jen venkov.
Zcela o něčem jiném jsou volby senátní. V podstatě by měla k naplnění ústavní teze o svrchovanosti lidu jako zdroje veškeré státní moci stačit poslanecká sněmovna, která v rámci existujícího volebního systému reprezentuje vůli většiny z těch, kteří se vyjádřili, a nepotřebuje k tomu žádné pojistky, ať už jde o senát nebo samozvaná údajně nezávislá media.
Při bližším pohledu na průběh a výsledky senátních voleb a nejenom těch letošních vidím skutečnost, která se v ostatních hodnoceních průběhu a výsledků těchto voleb objevuje jen velmi sporadicky. Mám na mysli účast voličů. V prvním kole byla sice účast trochu větší, ale jen proto, že současně probíhaly i volby do obecních zastupitelstev a přesto ne všichni, kteří k volbám přišli, volili i senátory, tedy v obvodech, kde se senátní volby konaly.
Účast voličů ve druhém kole senátních voleb už jednoznačně vyjadřuje mínění drtivé většiny občanů o potřebnosti Senátu parlamentu České republiky.
Z poměrně jednoduché početní operace zcela vyplývá, že senátor zvolený ve druhém kole letošních senátních voleb disponuje mandátem od necelých sedmi do skoro sedmnácti procent oprávněných voličů, v průměru tedy senátora ve druhém kole zvolilo něco málo přes třináct procent z oprávněných voličů. Trošičku vyšší mandát voličů má pět senátorů zvolených už v prvním kole, tedy od sedmnácti a půl do skoro třiceti dvou procent, v průměru skoro dvacet pět procent, ale i tak letos zvolený senátor disponuje v průměru mandátem od patnácti procent oprávněných voličů, a to jsou letošní senátní volby vychvalovány pro mimořádně vysokou účast voličů. Například před šesti lety ve stejných volebních obvodech každý zvolený senátor obdržel mandát od něco málo více než deseti procent oprávněných voličů, jednotlivě od necelých čtyř do skoro šestnácti procent.
To tedy znamená, že veškerá rozhodnutí senátu, i kdyby byla jednomyslná, nemohou mít žádnou platnost, neboť senát jako celek vyjadřuje vůli měně než patnácti procent voličů tohoto státu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud někdo křičí o svém vítězství, tak je na tom podobně jako svého času legendární Pyrrha. Prohráli všichni.
Lidé prostě naprosto jednoznačně dali najevo, že senát je opravdu nepotřebný a peníze jím spotřebované jsou neúčelně vyhozené. A naši politici dělají mrtvé brouky.
Milan Frolík
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