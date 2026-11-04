Iluze nezávislosti
Když tedy o sobě prohlašujeme, že jsme nezávislí, musíme současně vyjmenovat na čem a jak jsme nezávislí. Neméně důležité také je, proč chceme nebo potřebujeme být nezávislí a v čem bude naše nezávislost obecně prospěšná, tedy co užitečného přinese ostatním. A musíme deklarovat od čeho odvozujeme mandát být nezávislí, případně kým a jak nám byl udělen.
Ve stávajícím společenském uspořádání, které je ne zcela výstižně nazýváno demokratickým, platí, že zdrojem veškeré státní moci je lid. Tím je dáno, že veškeré dění ve veřejné sféře, do které patří i takzvaná veřejnoprávní média, je závislé na vůli lidu a nikdo si zde nemůže nezávisle konat dle vlastní libovůle.
Přímý výkon moci však není lidu tohoto státu dosud umožněn, tak jedinou formou, jak může lid svoji státotvornou vůli projevovat, je delegovat její výkon prostřednictvím voleb, tedy svobodné soutěže politických stran, na zastupitelské sbory, případně jednotlivé zastupitele.
Určitě nelze považovat za projev vůle lidu, ze zákona povinné, koncesionářské poplatky, a tyto nemohou být ani zárukou svobody projevu, neboť tato je ústavou zaručena všem občanům bez rozdílu a nelze se jí dovolávat jen pro úzkou skupinu privilegovaných.
Je tedy zřejmé, že jablkem sváru o změnu financování České televize a Českého rozhlasu není hrozba omezování jakési imaginární nezávislosti či hrozba přímé kontroly obsahu veřejného sdělování, neboť třeba i veškerá česká justice je financovaná ze státního rozpočtu a žádná omezení jí to nepřináší.
Je to samozřejmě, skoro jako všechno, až na prvním místě o penězích, o jejich množství, a hlavně o kontrole hospodaření s nimi. Je těžko představitelné, že by každý jeden koncesionář, který posílá každý měsíc 150 a 55 korun, chodil kontrolovat jak a za co byly utraceny. Koncesionářské poplatky jsou v podstatě součástí zdanění, a tak pro hospodaření s nimi musí platit stejná pravidla jako pro ostatní prostředky získané z daňových odvodů.
A stále platí stará přísloví: Podle sebe soudím tebe a Kdo to říká, ten to je, tomu se to šikuje.
Milan Frolík
Nejsou volby jako volby
Volby máme u nás každou chvilku. Co čtyři roky volíme obecní a krajské zastupitele a poslance parlamentu, každých pět let prezidenta a zástupce do parlamentu EU. Jen senátory volíme častěji, ale zase na delší období a po částech.
Milan Frolík
Volit či nevolit, toť otázka
Vždy musíme v sobě najít dostatek síly k tomu, abychom dokázali upozornit na chyby, kterých se dopouštějí ti ostatní.
Milan Frolík
Vzdělávání by mělo být víc než jen učení
Staré české přísloví říká, že chybami se člověk učí, z tohoto pohledu se může zdát celé školství nadbytečné.
Milan Frolík
Falešná inteligence - pokrok nebo jeho brzda
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