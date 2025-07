Souvisí vývoj akcií s dluhem?

Od jednoho novináře jsem dostal tři otázky týkající se rostoucího veřejného zadlužení a vývoje akciového trhu. Mé myšlenky následují.

Různé studie naznačují souvislost mezi růstem zájmu o spekulativní obchodování (meme akcie, kryptoměny, komodity) a rostoucí peněžní zásobou M2. Je možné to vysvětlit tak, že s rostoucím množstvím

peněz/dluhu stoupá také tolerance k riziku?

Ano. Protože M2 (či dluh) pohání poptávkovou stranu, peníze hledají své využití. Ale nabídková strana – smysluplné ekonomické projekty – v rozvinutém světě neroste stejně rychle. Nenahrává jí demografický a mezigenerační vývoj (starší část populace drží víc aktiv než dřív) ani vyšší koncentrace v korporátním sektoru (počet firem na burze setrvale klesá) zřejmě kvůli rostoucí důležitosti nehmotných aktiv. Především to však přisuzuji tomu, že západní společnost je na jedné straně materiálně velmi bohatá, ale na druhé straně ideově velmi vyprázdněná, a proto jako svůj mýtus zvolila peníze. (na toto téma jsem před časem přednesl samostatnou přednášku Investice jako mýtus - Mikuláš Splítek ) Spojené státy jsou v tomto ohledu zdaleka nejdál, financializují téměř vše, i projekty, které nejsou a nemají být ze své povahy ekonomické (vzdělání, zdraví, životní prostředí, bezpečnost) a to má za následek, že už od 70. let 20. století výrazně zpomaluje skutečná inovace a návratnost na kapitál se dařilo udržet pouze díky mnohaletému poklesu úrokových sazeb, rostoucímu dluhu a zároveň poklesu korporátních daní. A kde chybí skutečná inovace, nahradí ji projekty, kterou jsou sice ekonomické, ale mnohem méně smysluplné, což nejmarkantněji symbolizuje vtažení lidí do virtuálního prostředí. To nemá fyzická omezení, která lépe filtrují pravdu, a proto se tam lépe tvoří jakákoliv (i od pravdy a reality odtržená) stanoviska. Dopad na politickou doménu perfektně popsal minulý týden ve Financial Times N. Guilhot v článku: Big Tech can beat political parties at their own game. A v investování je to stejné. Když se dá dohromady už tak velký blahobyt (peníze nazbyt), pozornost upřená do virtuálního prostoru (on-line investování), možnost se snadno organizovat (investiční fóra X, Reddit) a zároveň absence smysluplného mýtu (jedinou univerzální hodnotou jednotlivců i států se nyní zdá být – jak jsem argumentoval v přednášce výše – zisk), máte koktejl ke spekulativnímu excesu, jinými slovy odtržení od reality. A tomu jsou pochopitelně nejvíce náchylná aktiva, která jsou nehmotná (např. kryptoměny), nemají velké praktické využití (např. zlato) či mají velkou časovou či rizikovou prémii (meme akcie), protože – znovu – nemají ona fyzická omezení, a tedy podléhají pouze změnám v poptávce a nabídce. Proto jsou velmi kolísavá a z pohledu spekulanta vhodná.

Nanafukuje se tímto způsobem v USA další akciová bublina?

Je to možné. Ocenění amerických firem je zhruba o 50 % nad dlouhodobým průměrem vůči ziskovosti, která je sama o nějakých 40 % nad cyklickým průměrem. Ale, jak jsem upozorňoval v předešlé odpovědi, poptávková strana (množství peněz v oběhu) může toto dále přebíjet. Spojené státy měly loni deficit 6,4 %, což je v mírové době s nízkou nezaměstnaností nevídané. Pak není divu, že rostou finanční aktiva. A nejen akcie. Úvaha o bublině či ztracené dekádě při současném ocenění akcií dává smysl, ale pouze za podmínky, že se fiskální politika normalizuje. Pokud ne, zůstane ocenění až druhořadé. Když se podíváte na předchozí desetiletí, tak zaznamenáte vztah jedna ku jedné mezi růstem peněžní zásoby a růstem akciového indexu. Objem nových peněz jednoduše musí někde skončit. A to už se točíme v kruhu.

Poslední dotaz se týká možného snížení úrokových sazeb v USA, na které tlačí D. Trump. UBS varuje, že snížením úrokových sazeb vznikne prostředí pro akciovou bublinu. Dá se s tím souhlasit? Tím se vracím k první otázce. Vzhledem k tomu, že by plánované snížení úrokových sazeb zlevnilo peníze a potenciálně zvýšilo globální zásobu M2, čeká nás letos/příští rok ještě více spekulativního obchodování?

Jistě, jak jsem zmiňoval v první odpovědi, snižování úrokových sazeb souviselo s růstem peněžní zásoby (dluhu) a znovu by ho podpořilo, protože by se refinancování dluhu stalo snadnější a méně nákladné. Svědčilo by to jak cenám finančních aktiv (bohatší část populace), tak pokračování vyšší inflace (nejkrutější daň pro všechny), takže by znovu vedlo ke zvyšování nerovnosti ve společnosti (čehož jsem se v první odpovědi nedotkl, protože by to bylo už příliš odboček). Chci k tomu však připomenout, že Benjamin Graham (ve své řeči Security in an Insecure World z roku 1963) správně připomíná, že my neznáme přesně, jaká úroková míra či hodnota ocenění akcií je správná. Nedá se to totiž zjistit „zásahem něčího vědomí či matematickým výpočtem.“ Pouze opakované střetávání se zkušeností nás přivede k výsledku. Mimochodem, ve své knize Stát se investorem (2020 – tedy v době, kdy se řešil úplně opačný „problém“ – tedy nikoliv inflace, ale její nepřítomnost – deflace) jsem k tomu na straně 279 napsal: „Podobná debata se ve finanční komunitě vede i nyní. Jedna skupina argumentuje tím, že inflace (a tedy i úrokové sazby) zůstane ve vyspělém světě nadále nízká kvůli demografickému vývoji a nízké produktivitě práce, a proto si akcie zaslouží nižší rizikovou prémii a tedy vyšší ocenění. Druhá skupina, se prostředí trvale nízkých úroků obává, protože věří, že je nutná určitá prevence před úvěrováním neproduktivních a pochybných projektů. Inflace totiž nezmizela, pouze se přesouvá z hmotných výrobků do produktivních aktiv (soukromých firem, akcií, nemovitostí), protože se nám v západní společnosti do velké míry podařilo vyřešit problém prosté obživy. Takový scénář mimochodem předvídal už Keynes v mimořádně prozíravé stati Economic Possibilities for our Grandchildren (1930).“ Z mých předešlých odpovědí je asi zřejmé, že patřím do té druhé skupiny.