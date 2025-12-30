Snad jen daň z majetku bez odečtu dluhu by zbrzdila exponenciální nárůst nerovnosti
Nebudu rozepisovat detaily, jak by měla struktura takové daně vypadat, to mnohem lépe udělali jiní, například autoři studie Chytřejší daně (kapitola 4.5) Pouze společně s nimi zmíním,že z pohledu efektivnosti je to obhajitelný nástroj; mechanismy pro evidenci aktiv existují; v několika evropských zemích (Švýcarsko, Norsko, Španělsko) tato daň funguje a empirická literatura ukazuje, že „se těší výrazně vyšší veřejné podpoře, než se často předpokládá.“ To ostatně potvrzují i mé zkušenosti, když s lidmi v mém okolí mluvím o hypotetické možnosti nahradit různé daně z příjmu jedinou daní z majetku.
Když jsem však o této dani uvažoval, napadla mě myšlenka, která je zcela v rozporu s běžným chápáním financí: Je dluh pro účely výpočtu majetku vlastně vůbec pasivem? Jako axiom účetnictví pochopitelně ano. Ale v úvahách o dani to tak jednoznačné není. Například autoři zmíněné studie sami rozdělují pojmy „majetek“ a „čisté jmění“ a píší: „Hodnota čistého jmění je dána hodnotou majetku, od které se odečte hodnota všech dluhů, a je tak vhodnou metrikou „majetnosti“ českých domácností. Na druhou stranu hodnota majetku (bez odečtení dluhů) je vhodnou metrikou pro úvahy o zdanění, neboť hodnota majetku (a ne čistého jmění) je běžným základem zdanění.“ V tomto zdánlivě jednoduchém popisu se skrývá zajímavý nesoulad. Na jedné straně vhodná metrika „majetnosti“, která však na druhé straně není „běžným základem zdanění“.
Uvedu-li příklad, pro výpočet takto chápané majetkové daně z desetimilionové nemovitosti není podstatné, jestli ji jeden financoval z úspor a druhý z 80 % na dluh. Oba by platili stejnou daň. Z pohledu „čistého jmění“ se však jedná v prvním případě o aktivum 10 mil. Kč a v druhém pouze 2 mil. Kč (10 – 8). Takže pokud bychom uvažovali daň z čistého jmění (což autoři studie nazývají od určité hranice „daň z bohatství“), druhý by při konstantní procentuální sazbě platil pětkrát méně než první. Který z přístupů je spravedlivější? Z pohledu účetnictví samozřejmě ten založený na čistém jmění, a jelikož „daň z bohatství“ je i ve výše zmíněném Švýcarsku, Norsku a Španělsku pouze doplňkem k jiným daním, je takto počítána. Můj pocit však je, že první přístup je jediný správný, pokud bychom chtěli uvést v život skutečnou daň z majetku a postupně jí nahradit všechny typy daně z příjmu.
Takový krok vyžaduje jistý posun ve vnímání majetku jako takového. Jako něčeho, co člověk po dobu svého života pouze spravuje, může díky volnému trhu a právním a socioekonomickým jistotám státního zřízení procentuálně rozmnožovat, a za to státu pravidelně rovněž procentuálně přispívá na chod. Ve chvíli, kdy majetek rozmnožovat nemůže či nechce, se musí smířit s tím, že bude státu na chod přispívat dál anebo může svůj majetek vědomě umenšit. To mimochodem bývala v historii nutnost – člověk obvykle předával svůj majetek (statek, podnikání) potomkům už ve chvíli, kdy ho nedokázal dobře spravovat, nikoliv až dědictvím.
Vrátím-li se k příkladu s desetimilionovým bytem. Oba aktéři přeci disponují (byť v prvním případě omezeně kvůli zástavě banky) stejně hodnotnou nemovitostí. Mohou v ní bydlet či ji pronajímat. V mém chápání by tedy měli státu přispívat stejně, byť nemají stejně velké čisté jmění. Rozhodli se totiž vzít na sebe dočasně (všichni jsme smrtelní) správu stejně velkého majetku. Co v tomto případě možná ještě není tolik zřetelné, se stane jasnější, když uvážíme (jak se nyní často děje, a podle posledních kroků ČNB, která začala omezovat hypotéky na investiční nemovitosti, zřejmě ne zcela vhodně), že lidé si těch bytů koupí víc.
Vezmeme-li například opět dva aktéry, oba nyní s 10 mil. Kč v hotovosti, a zatímco první znovu koupí desetimilionový byt, druhý jich s 80 % dluhem koupí pět. Druhý tedy v tu chvíli disponuje pětkrát větším majetkem. Ano, platí za to cenu ve formě úroku (a dluh má mimochodem z mé zkušenosti i psychologický náklad), ale to je jeho svobodné rozhodnutí. Nevidím důvod, proč by měl stát takové „podnikání“ podporovat (např. odečtem úroků z úvěru nebo právě nižším zdaněním na základě čistého jmění). Tím by pouze umožňoval (jak se opět v závislosti na měnících se tržních podmínkách děje) arbitráž mezi výší úrokových sazeb a růstem cen nemovitostí– tedy mezi faktory, které stát není schopný předvídat, a ani to není jeho role.
Daní z čistého jmění by tedy byl ve většině případů (ne nadarmo má v korporátních financích dluh obvykle nižší náklad než vlastní kapitál) implicitně favorizován způsob života na dluh. Dalo by se sice namítnout, že dluh jednoho se musí někde (zřejmě na rozvaze banky) objevit jako aktivum někoho jiného, a tedy by bylo univerzální majetkovou daní postiženo stejně. Ale to není plná pravda. Systém částečných rezerv umožňuje komerčním bankám tvořit více úvěrů, než kolik mají vkladů, takže se dluh v systému zvětšuje neproporciálně. Jelikož v aktuální daňové soustavě není nijak znevýhodněn (naopak – odpočty úroků a obvykle nižším nákladem vůči vlastnímu jmění), využívají ho jak jednotlivci, tak firmy. A tím se zvyšuje majetková nerovnost ve společnosti. Navíc obě tyto skupiny hájí své zájmy (jednotlivci skrze populistickou politiku, firmy lobbingem) a protože již přijali narativ, že život na dluh je ekonomicky výhodnější, tlačí do stále většího zadlužení i svůj společný výtvor = stát. Dluh zemí OECD vzrostl během předchozích 30 let z 50 % na 110 % HDP. Daň z majetku by byla jasným signálem k tomu, že narativ dluhu a nerovnosti není vždy platný ani vítaný.
Shrnu-li výše uvedené, v mém chápání je daň z majetku uskutečnitelnou a s ohledem na rostoucí nerovnost ve společnosti a zadlužování státu spravedlivou formu zdanění. Avšak pouze tehdy, když se bude vztahovat skutečně na majetek (nikoliv čisté jmění), tedy bez odečtu dluhu, a bude navržena tak, aby postupně nahradila daně z příjmu. Pak by i navíc zjednodušila daňovou soustavu.
Mikuláš Splítek
