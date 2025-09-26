Opravdu neexistuje způsob, jak se neúčastnit voleb?
Právně jistě ne, ale v tu chvíli již člověk přijal ono „právo“ (k čemu Pjér la Šéz vtipně podotýká: Kde vzalo právo právo být právem?), tedy způsob, jakým je společnost organizovaná. Tento způsob však není apriorní. Například severoamerickým indiánům byla myšlenka toho, že většina přehlasuje menšinu, naprosto cizí. Rada se vždy sešla a debatovala určitou záležitost tak dlouho, dokud k ní nenašla většinovou shodu. Nevolila. A nepřítomnost voleb není pouze historický relikt, například Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) takto rozhoduje stále. Autor však tuto možnost nezmiňuje, čímž zůstává v logickém tertium non datur (třetí možnost není). Má jistě pravdu v tom, že odpor k volbám nic neřeší, ale možná ví, že opakem lásky není odpor (nenávist), nýbrž lhostejnost. V jeho argumentaci, která je ze své podstaty rozumová, mužská, aktivní (přirovnání správy státu k „jedoucímu automobilu“ či volebního hlasu k „síle a moci“), nemá prosté nevěnování pozornosti zřejmě místo. Avšak některé věci je nutné pouze nechat být, protože je nelze ani porazit ani asimilovat. Tento princip se v mytologii nazýval Lilith a autorův přítel David Černý mu dokonce před třemi lety vztyčil v Karlíně nepřehlédnutelnou sochu. Nevěnovat volbám sebemenší špetku pozornosti je plnohodnotnou možností jedince, a dle mého názoru – byť netvrdím, že se tak zachovám – rozhodně lepší, než autorova závěrečná „rada“ o napůl slepé volbě. Ta přesně odpovídá slepé skvrně zastupitelské demokracie v neschopnosti představit si lepší systém, což je samo o sobě mnohdy důležitější než jakýkoliv čin.
Mikulas Splitek
Souvisí vývoj akcií s dluhem?
Od jednoho novináře jsem dostal tři otázky týkající se rostoucího veřejného zadlužení a vývoje akciového trhu. Mé myšlenky následují.
Mikulas Splitek
Pokračující preference Evropy
Před dvěma lety jsem pro HN řekl: „sázím poprvé více na Evropu, v USA hrozí přerozdělování bohatství.“
Mikulas Splitek
Klesá riziko recese, když zatím nepřišla?
Lidé mají tendenci si myslet, že tím, že recese zatím nepřišla, klesá její pravděpodobnost. Je to však naopak a je potřeba zůstat pozorný.
Mikulas Splitek
Je výše poplatku za aktivní správu fér?
Zaskočen vlastní nejistotou v jednom momentu investičního rozhovoru s Vojtou Žižkou jsem napsal krátkou úvahu.
Mikulas Splitek
Dát druhou šanci
Mají statistiky o prodejích akciových pozic něco společného s tématem rozvodu a jeho případného zvrácení? Po jednom zážitku jsem nad tím o víkendu přemýšlel.
