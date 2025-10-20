Jak vylepšit české noviny? Přidat sekci dopisů
Zdá se vám to v přehršli komentářů, které jsou na internetu zdarma překvapivé či dokonce nadbytečné? Zkusím svou volbu vysvětlit s malou nadějí, že české mediální domy začnou přemýšlet o něčem podobném.
Jako akciový investor neočekávám od novin informace, které by byly tak nové či hluboké, že by nebyly obsažené v tržních cenách. Čtu je, abych navnímal převládající společenský narativ. Proto mi obvykle stačí titulek či první a poslední odstavec. Jelikož většinu stálých redaktorů FT „znám“, i z nich dovodím vyznění textu. Navíc se snažím podržet v mysli, že novináři, byť vědomě povětšinou upřímní a čestní, inherentně podléhají zkreslení toho, o čem je možné v médiích hovořit a o čem nikoliv. Jak vystihnul Noam Chomsky v knize Manufacturing Consent (1988), i média mají vlastníky, kteří potřebují prodat reklamu jisté skupině lidí a podléhají regulatornímu rámci a tlaku, pročež určitá témata a zdroje ignorují. Chomskyho vlastními slovy v rozhovoru s novinářem BBC Andrewem Marrem (1996), který se pozastavil nad tím, že přeci vědomě necenzuruje svá přesvědčení: „Vím, že věříte tomu, co píšete, jen říkám, že pokud byste věřil něčemu jinému, nebyl byste na své pozici.“
Pisatelé dopisů tímto zkreslením tolik netrpí, protože jejich živobytím není žurnalistika. Podobně jako ukázali Gardner a Tetlock v knize Superforcasting (2015), kdy zainteresovaní laici překonávali v předpovědích světového dění experty z tajných služeb, i pisatelé dopisů netrpí obavou ze ztráty kredibility v méně pravděpodobných předpovědích a zároveň jejich neplacená iniciativa ukazuje na radost ze samotné činnosti. Jednoduše sdílejí své vědění, obavy, vtipný postřeh, a to tak, jak je člověku, který cítí potřebu reagovat, nejbližší – úderně a osobně. To mimochodem FT přímo vyžadují ve svých pokynech pro dopisy: pište neanonymně; maximálně 400 slov, lépe méně; vyhýbejte se žargonu a jízlivostem, naopak ceníme vtip a zdvořilost. Tím, že jim FT dávají prostor (celá jedna strana v tištěném vydání), nejen kultivují veřejnou diskuzi, ale zároveň pomáhají svým redaktorům lépe se bránit zmíněnému Chomskymu zkreslení. Dopisy totiž, byť redigované, nepodléhají tolik tlaku zájmových skupin. Redaktoři si skrze ně mohou uvědomit a následně do novin „propašovat“ něco z okrajového, avšak zkušeností podloženého, a tudíž cenného vědění. A tím nakonec i lépe dostát mottu FT „Without fear and favour“ (Bez strachu a přízně).
Když sekce dopisů funguje správně, dále se větví – lidé reagují i na samotné dopisy – a sloužím mnoha užitečným funkcím. Dává hlas občanské společnosti. Opravuje jednostrannost i faktické chyby. Odhaluje „potrefené husy“, protože mnohdy podnítí k reakci představitele dotčených zájmových skupin. Obohacuje diskurz o historické paralely, se kterými jazykové modely neumí pracovat. A ve finále zvyšuje užitečnost pro čtenáře jako jsem já, kteří hledají do budoucna zaměřenou inspiraci. Například již od listopadu 2021 se v sekci dopisů začaly nadproporciálně objevovat zmínky o možné invazi na Ukrajinu. Ti, kterých se situace osobně týkala, pochopitelně reagovali rychleji než rádoby nestranní redaktoři a politici. Přesto přese všechno by však bylo neúplné se domnívat, že FT provozuje sekci dopisů z altruismu. Ona přeci slouží i jejich, komerčním zájmům, protože váže – tak jako mě – čtenáře k pravidelnosti. Abyste mohli větvící se diskuzi sledovat, musíte přeci znát podkladové články a předchozí reakce.
O to větší překvapení přišlo, když jsem minulý měsíc Hospodářským novinám poslal polemiku s jedním z jejich názorových článků. Cituji odpověď z jejich reakce: „Rádi vydáme. Jen je potřeba, abyste text rozšířil, ideálně na 600 slov, a také musíte čtenáři na začátku vysvětlit, na co přesně reagujete. Musíme předpokládat, že čtenář originální text nezná.“ Když pominu, že namísto údernosti FT vybízejí naopak k rozšíření textu, druhá část jejich výzvy mě usadila. Copak si přední české noviny nevěří v tom, že je jejich publikum čte pravidelně či že bude v případě zájmu ochotno a schopno vyhledat si původní článek pár dnů dozadu? Chápu, že oproti FT mají obrovskou nevýhodu z rozsahu, ale přál bych českým novinám, aby takové sebevědomí našly. Rád k tomu budu přispívat.
Mikuláš Splítek
Nejít k volbám je jiným druhem svobody, než o který usiloval Václav Havel
V dnešním vydání Hospodářských novin Tomáš Sedláček píše, že „neexistuje způsob, jak se neúčastnit voleb,“ (...) „zbavit se jich, nebo je dokonce bojkotovat.“
Mikuláš Splítek
Souvisí vývoj akcií s dluhem?
Od jednoho novináře jsem dostal tři otázky týkající se rostoucího veřejného zadlužení a vývoje akciového trhu. Mé myšlenky následují.
Mikuláš Splítek
Pokračující preference Evropy
Před dvěma lety jsem pro HN řekl: „sázím poprvé více na Evropu, v USA hrozí přerozdělování bohatství.“
Mikuláš Splítek
Klesá riziko recese, když zatím nepřišla?
Lidé mají tendenci si myslet, že tím, že recese zatím nepřišla, klesá její pravděpodobnost. Je to však naopak a je potřeba zůstat pozorný.
Mikuláš Splítek
Je výše poplatku za aktivní správu fér?
Zaskočen vlastní nejistotou v jednom momentu investičního rozhovoru s Vojtou Žižkou jsem napsal krátkou úvahu.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci
Pokud bude od příštího roku parkovat na veřejném prostranství sdílená elektrokoloběžka, pracovníci...
Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii
Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku...
Špidla bude kandidovat do vedení SOCDEM. Chce se stát „převozníkem“
Bývalý předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík a bývalý premiér Vladimír Špidla budou...
Ovce v brněnské stepi hynou při útocích psů. Bezohlednost, zlobí se ochranář
Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen...
- Počet článků 72
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 518x