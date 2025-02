Vlastimil Brodský byl po okupaci 1968 na černé listině

Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 byl český herec Vlastimil Brodský v rámci normalizace postihnut politickými opatřeními.

Byl jedním z těch umělců, kteří čelili omezením ve své umělecké kariéře. Brodský byl kvůli svým politickým postojům a veřejné podpoře reformních snah v roce 1969 de facto vyřazen z možností vystupovat v rozhlase. Brodský musel na začátku sedmdesátých let přestat účinkovat jako vypravěč večerníčku, což bylo pro herce jeho formátu a zalíbení mluveného projevu otřesným zásahem. Podle vzpomínek režiséra Karla Weinlicha se v rozhlase po okupaci ČSSR stal novým šéfem Hlavní redakce dramatického vysílání dr. Svatopluk Dolejš, známý svými antisemitskými názory, který vydal pokyn, že Vlastimila Brodského již nemá nikdo v rozhlase obsazovat. Dolejš to zdůvodňoval tím, že tak činí, kvůli údajnému židovskému původu Brodského. Když se zjistilo, že herec skutečně nemá židovské předky, tak Dolejš údajně podotkl, že to nevadí, ale vypadá jako Žid! Herecká ikona českého filmu Vlastimil Brodský jednou reagoval v dokumentárním filmu, kde vystupoval po bolu Ondřeje Havelky, že to stejně nemělo logiku, vždyť lidé z rozhlasu neviděli mou tvář, jak absurdní dodal herec. Tento zákaz trval několik let, během nichž Brodský nemohl vystupovat v některých médiích a stal se jedním z umělců, kteří čelili represemi po sovětské invazi. Naštěstí mohl působit nadále v televizi, které tak měl možnost věnovat více času. Přesto byla jeho kariéra i v divadle pod přísným dohledem. Nicméně, česká kinematografie tak byla obohacena o řadu nezaměnitelných rolí, které tento fenomenální herec ztvárnil naprosto bravurně.

Tento zákaz a jeho politická perzekuce byly součástí širšího procesu normalizace, kdy režim cenzuroval umělce a vyžadoval od nich loajalitu k vládnoucímu komunistickému režimu. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a následné politické čistce, byli umělci a veřejní činitelé, kteří se jakkoliv postavili proti okupaci podrobeni různým profesním postihům.