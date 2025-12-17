Vánoce mají také hrůzostrašnou a krvavou minulost
Křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista se slaví již od 2. století, ovšem historicky navazují na pohanské oslavy zimního slunovratu, který představoval okamžik, kdy světlo umíralo, a lidé věřili, že temné síly mají absolutní moc. V noci se měla otevírat hranice mezi živými a mrtvými, což byl důvod pro zapalování obrovských ohňů, které měly zastrašit duchy, démony a hladové přízraky. Obětiny však nebyly symbolické, prolévala se nejen krev zvířat, ale podle některých pramenů dokonce i krev dětí. Ať už byly tyto oběti skutečné nebo ne, samotný fakt, že se o nich psalo ukazuje, jak extrémní strach vládl tehdejším zimám. V severských zemích se během svátku Jul prováděly krvavé rituály, při nichž byla zvířecí krev stříkána na oltáře, zdi i účastníky obřadu. V legendách se tou dobou objevovala přízračná armáda mrtvých vedená Odinem, která údajně unášela každého, kdo se odvážil ven. Není divu, že si každý přál být uschován v nějakém obydlí.
V Alpách lidé prchali před Krampusem, rohatým démonem, jenž trestal neposlušné děti a podle pověr je vláčel do lesa. Nad tím vším bděla bohyně Perchta, která měla hříšníky trestat tak, že jim rozpárala břicho a nacpala ho slámou. Slované se zase báli Morany, temné bohyně zimy, smrti a úpadku, která svým dotykem údajně přinášela mráz, nemoc a šílenství. Zimní období tehdy nebylo o lásce, ale o strachu, krvi a zoufalé snaze přežít další den. Hostiny, které se konaly, nebyly slavnostní, ale spíš posledním lidským výkřikem v době, kdy smrt číhala všude. Křesťanství tyto rituály postupně přeměnilo na mírnější tradice, ale jejich temné kořeny zcela nezmizely. Vánoční stromeček byl kdysi ochranným amuletem proti zlým duchům. Adventní svíce jsou vzdálenou ozvěnou ochranných ohňů zapalovaných proti temnotě. Dokonce i koledování má původ v maskovaných průvodech, které měly vyhánět démony a uklidnit mrtvé.
A dnes? Svátky, které kdysi byly časem strachu z duchů, bohů a zimní smrti, se změnily v období reklam, slev a nákupních košíků. Dnes místo strachu z démonů se bojíme, že doručení dárků nestihnou přijít do Štědrého dne. Extrémní polarita je skutečně absurdní. To, co začalo jako nejtemnější a nejkrutější čas roku, se proměnilo ve svátky světel, dárků a přejídání. A možná právě proto mají Vánoce dodnes zvláštní sílu, protože v sobě patrně nesou tisíce let lidského strachu a boje s temnotou.
Václav Miko
Sexy herečka 50. let Irena Kačírková trnem v oku komunistů
Tato kráska se v 50. a 60. letech zapsala do historie českého filmu. Diváci ji milovali nejen pro její nezaměnitelný vzhled, ale především pro její schopnost vžít se do různých postav.
Václav Miko
Karel Nešpor, nevšední psychiatr s odborným smíchem
MUDr. Karel Nešpor je bezesporu muž, který dokáže propojit to, co se na první pohled zdá neslučitelné, hlubokou odbornost a laskavý humor. Dokáže rozesmát, a přitom přimět k zamyšlení.
Václav Miko
Rasismus v přímém přenosu? Marek Benda a jeho slova o „nečeskosti“ vlády
Marek Benda v duelu České televize nedávno pronesl výrok, který vyvolal vlnu reakcí: „Já teda musím říct, že představa naší země, kde v čele sněmovny stojí poloviční Japonec a v čele vlády Slovák, mi připadá fakt trochu nečeská“.
Václav Miko
Adam Drda jako symbol integrity v české žurnalistice
Adam Drda patří k nejvýraznějším osobnostem české novinářské a dokumentární scény. Jeho práce odráží vynikající profesní nasazení a hluboké morální přesvědčení, které uplatňuje při zkoumání historie i dnešních společenských témat.
Václav Miko
Kritika České televize a chvála německé veřejnoprávní ARD
Zatímco německá ARD dlouhodobě potvrzuje svou transparentnost a profesionalitu, Česká televize se v posledních letech proměnila v centralizovanou instituci, která spíše odráží úzký názorový proud než široké spektrum názorů.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Koupaliště Cihelna v Pardubicích čeká další modernizace, s návrhy přijde studie
Koupaliště Cihelna v Pardubicích by jednou mohlo mít zázemí pro vodáky a cyklisty v modernizovaném...
Kvůli sjezdu z D1 se v Přerově změní přednost na jedné z hlavních křižovatek
V souvislosti se zprovozněním posledního úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se chystají...
Muž uklouzl v Beskydech a poranil si kotník, záchranu komplikoval vítr
Komplikovaný zásah ve složitém terénu Beskyd v úterý absolvovala Horská služba a záchranáři....
Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem
Prodej bytu 1+kk 15 m2 (Jednopodlažní)
Šimáčkova, Praha 7 - Holešovice
2 990 000 Kč
- Počet článků 53
- Celková karma 42,64
- Průměrná čtenost 5879x
Seznam rubrik
Oblíbené knihy
Co právě poslouchám
- Fred Hammond, Sade, Stevie Wonder, Whitney Houston, Casiopea