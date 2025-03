Václav Miko Jr. - syn může být vzorem i pro otce

Dovolte mi dnes představit osobnost, která má hluboký vliv nejen na mě, ale i na všechny, kteří jsou s ním v každodenním kontaktu.

Václav Miko Jr. se svým synem Otíkem

Tento článek je o mém starším synovi, Václavu Mikovi Jr., který, ač to pravděpodobně neví, byl vždy mým vzorem v mnoha ohledech. V současnosti prožívá Kristova léta a v této zralosti nyní profiluje v muže, na kterého jsem opravdu hrdý. Přiznávám, že nyní subjektivně vyjadřuji chválu ke svému synovi, ale věřte mi, že jeho příběh a životní cesta si tuto chválu skutečně zaslouží.

Od svých dvaceti let pracuje v nemocnici, v prostředí, které je pro většinu z nás těžko představitelné. Téměř třetinu svého života je obklopen lidmi, kteří bojují o život, a těmi, kteří se s tímto bojem loučí. Za ta léta se stal svědkem tragických osudů, ztrát a bolesti, ale zároveň i lidskosti, síly a naděje. To, co ale dělá mého syna opravdu výjimečným, není jen jeho profesionální přístup, ale i jeho pokora, starostlivost a neuvěřitelné všeobecné znalosti. Je to člověk, který neustále touží po vědění, a jeho intelektuální záběr je v jeho letech ohromující. Je jedním z mála lidí, s nímž se mohu ponořit do fascinujících diskuzí o širokém spektru témat – od politické situace, kultury a vědeckých objevů až po hluboké otázky lidské historie. Jeho přehled o těchto tématech je neuvěřitelný a jeho schopnost diskutovat o tak rozmanitých oblastech mě vždy znovu obohacuje. Co bych za to dal, kdybych měl v jeho letech takové všeobecné znalosti, jaké má on. Jeho znalosti nejsou omezené pouze na „klasická“ témata. Diskuze s ním vás zavede například i do fascinujícího světa kvantové fyziky, kde čas a prostor přestávají mít běžný smysl, nebo k filozofickým paradoxům, které nás nutí přehodnotit naše vnímání reality. Je schopen s lehkostí a vážností mluvit o vědeckých tématech, ale i o každodenním životě, přičemž se vždy dokáže podívat na věci z jiného, širšího pohledu. Disponuje dokonalou vytříbenou soudností, která mu umožňuje najít rovnováhu mezi vědeckým rozumem a hlubokým citem pro realitu. Diskuze s ním je vždy podnětná a výživná, nutí vás přemýšlet, klást si nové otázky a nahlížet na svět z jiného úhlu. Jeho schopnost propojit různé oblasti vědomostí a přetavit je do hlubokých úvah je jedním z mnoha důvodů, proč si ho tolik vážím. A to vše se odehrává ve stínu jeho pokory a starostlivosti o rodinu. I přes všechny svoje znalosti a zkušenosti zůstává pokorný a zaměřený na to, co je pro něj nejdůležitější – jeho rodinu. Je to člověk, který se neztrácí v abstraktních myšlenkách, ale ví, jak se postarat o ty, které miluje, a jak najít rovnováhu mezi náročnou prací a rodinným životem.

Jak sám říká: „Mnohé věci přehodnotíš a život jako takový najednou hodnotíš nad věci.“ Tento pohled na svět, kdy se soustředí na to, co je skutečně důležité, ho činí nejen výjimečným profesionálem, ale také vynikajícím manželem, otcem a intelektuálem.

Dnešní doba je plná mužů, kteří se často naparují svou silou a „macho image“, ale mnozí z nich by asi rychle ztratili své sebevědomí, kdyby se ocitli v prostředí, které můj syn musí v práci zažívat. Kdyby viděli každý den utrpení lidí, jejich boj o život, a smířili se s realitou smrti, možná by jejich pohled na svět a sebe sama výrazně změnil. Možná by je to přivedlo k pokoře, která se dnes u mladých docela významně vytrácí. Na mém synovi je fascinující, jak si v prostředí plném stresu, tragédií a bolesti zachoval empatii, vděčnost za život a touhu pomáhat druhým. Nikdy se neuzavřel do sebe, dokázal si zachovat citlivost a soucit k ostatním. Přijímá bolest jako součást života, což mu dává obrovskou sílu, která vychází z hlubokého porozumění lidem a jejich potřebám.

Vím, že mnozí rodiče očekávají, že jejich děti budou výjimečné a nakonec tomu začnou i věřit. U mého syna je to tak, že je to muž, který svou práci, své zkušenosti a svůj pohled na život přetavil do skutečné moudrosti, nezávisle na mém přání. A za to vše ho obdivuji. Být svědkem toho, jak se z něj stal pokorný a zodpovědný muž, jak skvěle se stará o svou rodinu a jak silně ovlivňuje lidi kolem sebe je naplňující. Je pro mě jedním z darů, které jsem jako rodič mohl dostat. A právě to je důvod, proč jsem na něj tak nesmírně hrdý. „Mimochodem, i moje nejmladší dcera, která v současnosti studuje na Nagojské univerzitě v Japonsku, je mou pýchou. To je ale už na jiný příběh.“