V historii jsme se neměli lépe a stále remcáme aneb hrozba náhlé chudoby

Dnes žijeme v období, které je z historického hlediska mimořádné téměř ve všech ohledech, od životní úrovně přes zdravotnictví, bezpečnost, svobodu až po dostupnost rozmanitých potravin a služeb.

Přesto si toho často nejsme vědomi, protože jsme si na tento standard zvykli natolik, že ho považujeme za běžnou normu. Ve střední a západní Evropě se většina obyvatel od konce druhé světové války nesetkala s hladem či válkou. Existují sice ohrožené skupiny, například důchodci s problémy uhradit náklady na bydlení či léky, ale celková životní úroveň je neporovnatelně vyšší než kdy dřív. Zatímco naši předkové byli vděční za kousek chleba, dnes si běžně vybíráme mezi zdravou výživou, veganskými produkty, bio potravinami nebo lokální produkcí. Dnešní obchody nabízejí nepřeberné množství potravin z celého světa, a to díky rozvoji technologií, globalizace a logistiky. To, co bylo kdysi výsadou bohatých, je dnes samozřejmostí pro průměrného spotřebitele. Změnil se i náš pohled na svět. Žijeme v informačně propojené době s okamžitým přístupem ke zprávám, vzdělání, dopravě i zábavě. Neustále slyšíme o krizích a nejistotě, ale zapomínáme, že dřív byly běžné smrtelné nemoci, dětská práce, žebrota a otřesná hygiena. Historické zapomínání nám brání ocenit, jak dobře se máme, proto pořád remcáme.

Dnes nám pomáhají robotické vysavače, automatické pračky, mobilní aplikace, máme léky prodlužující život, přístup k pitné vodě a elektřině. To vše tvoří základ pohodlí, který jinde ve světě na mnoha místech stále chybí. Stále větší materiální hojnost nás vede ke ztrátě vděčnosti. To, co dnes považujeme za samozřejmé, bylo dříve nedosažitelné. Ještě v první polovině 20. století znamenala ztráta zaměstnání existenční hrozbu, pro rodinu to znamenalo hladovění. Dnes nás čeká podobný fenomén „náhlá chudoba“. Pokud se nyní daří a ekonomika je v kondici, je pravděpodobné, že dříve či později přijde ochlazení a tím pádem i nárůst nezaměstnanosti. V rámci ekonomických cyklů zkrátka pokles přijít musí. Co z toho plyne? Valná většina obyvatel je dnes zatížena řadou hypoték, úvěru a leasingu. Recese může rozpoutat dosud nevídaný dominový efekt, který je umocněn neustále zvyšující zadluženosti obyvatelstva. Byť si to mnozí nechtějí připustit, ale většina dnes žije na dluh. Lidé si berou na dovolenou půjčky, jak iracionální leč běžný přístup. Leasing u ojetých aut je bohužel běžným jevem a to nemluvě o operativním leasingu při kterém je auto pouze pronajímáno a po skončení leasingu se vrací leasingové společnosti, takže klient nemá ani zbytkovou hodnotu s čím by mohl v případě prodeje něco umořit ze svého dluhu. Zkrátka lidé si žijí nad poměry. To, co u nás považujeme za běžné, je v jiných částech světa stále luxusem. Je důležité se občas zastavit, rozhlédnout a s pokorou si uvědomit, jaké máme štěstí a do jakého neštěstí se zároveň řítíme. Nic netrvá věčně, o to více bychom měli být vděční a zároveň bdělí vůči křehkosti toho všeho co máme.

Nelze opomenout ani temnější stránku současnosti, rostoucí rozdíly mezi sociálními vrstvami. Bezdomovectví může nabrat neuvěřitelný spád. Bohatí bohatnou, zatímco střední třída pomalu ztrácí jistoty. Hypotéky jsou čím dál méně dostupné, náklady na rodinu a vzdělání rostou. Lidé, kteří ještě donedávna žili pohodlně mohou klidně přejít do náhle chudoby.