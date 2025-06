Stevie Wonder aneb jak Praha v roce 1989 totálně selhala

V roce 1989 Stevie Wonder na světovém turné navštívil i Prahu. Mělo se jednat o hudební skvost. Nakonec se z koncertu stalo fiasko. Česká propagace byla mizerná a návštěvnost doslova katastrofální.

Jeho hudba byla vždy v odborných kruzích něco, co ostatní převyšovalo. Jak je možné, že si u nás člověk nechal ujít takový zážitek? Možná to něco vypovídá o hudební zchátralosti českých posluchačů. Pravděpodobně i s tímto ohledem lze zpochybnit ono známé české přísloví „Co Čech to muzikant“. To už vlastně není dávno pravda, protože toto rčení vzniklo kolem 19. století, kdy hudba byla běžnou součásti života a v české kultuře silně zakořeněná. Nicméně vystoupení Stevie Wondera mělo být hudební lahůdkou. Na jeho koncertech se po celém světě odborníci vždy shodli, že potěší i ty nejnáročnější muzikanty. Ovšem stadion Sparty byl v Praze z poloviny prázdný.

Držitel 25 cen Grammy se narodil jako Stevland Hardaway Judkins 13. května 1950 ve městě Saginaw v americkém Michiganu. Předčasný porod a pobyt v inkubátoru s vysokou koncentrací kyslíku vedly ke vzniku onemocnění zvané retinopatie nedonošených, které v jeho případě nakonec vedlo k slepotě. Navzdory tomu dnes Stevie říká, že slepota mu ma druhou stranu otevřela jiné smysly. Hudební talent projevil již jako malý chlapec. Hrál na klavír, foukací harmoniku, bubny i baskytaru, a to často sám, bez učitele. Jeho sluchová paměť a rytmická inteligence dosahovala nevídaných rozměrů. V pouhých 11 letech podepsal smlouvu s legendárním Motownem, kde vystupoval jako „Little Stevie Wonder“. První celonárodní úspěch přišel v jeho 13 letech se svou nahrávkou „Fingertips „, která ovládla americké hitparády. Z černého chlapce se stala senzace, která přiváděla hudební svět k naprostému úžasu. Jeho písně jsou často plné hlubokých myšlenek o lidských právech, rasové rovnosti, víře i naději. Na rozdíl od mnoha popových umělců 70. let, tvořil hudbu jako komplexní filozofický a poetický jazyk. Byl jedním z prvních umělců, kteří komplexně a naprosto novátorsky využil syntezátory a elektronické klávesy, čímž posunul hranice soulu a R&B směrem k art-popu a funku. Jeho texty nezůstávaly na povrchu, nýbrž pronikaly do hloubky a v posluchačích zanechávaly silný dojem. Například píseň „Living for the City“ je ostrou výpovědí o systémové diskriminaci. Naopak skladby jako „Isn’t She Lovely“, „You Are the Sunshine of My Life“ nebo „My Cherie Amour“ odhalují jemnost a radost z prostého bytí. Sedmdesátá léta znamenala pro Wondera vrchol nejen komerční, ale i umělecký. Svět byl obohacen alby jako byly například Talking Book z roku 1972, obsahující klíčovou, naprosto revoluční skladbu“Superstition“. Zatímco v následujím roce album Innervisions, který zdůrazňoval duchovnost, tak v roce 1974 album Fulfillingness’ First Finale odrážel politické témata. Jeho monumentální dvojlabum Songs in the Key of Life z roku 1976 je považované za jeho opus magnum. Výčet tohoto génia je neuvěřitelný. Letmo vzpomenu nepřekonatelné hity jako jsou Sir Duke, I Just Called to Say I Love You nebo Pastime Paradise. Wonderův vliv sahá daleko za hudební oblast. Hrál zásadní roli v kampani za uznání Dne Martina Luthera Kinga Jr. jako federálního svátku a v tomto usilování skutečně uspěl. V roce 1986 se v USA slavil poprvé a Stevie Wonder se stal jeho neoficiálním tvůrcem i mluvčím. Neúnavně bojoval i za práva lidí s postižením, za rovnost, mír a kulturní toleranci. Jeho postoj byl vždy nenásilný, ale pevný. Nikdy nehledal slávu, ale jen duchovní a společenskou pravdu.

Stevie je v oblasti techniky a zvuku alchymista. Dokázal v prostoru určit barvu, délku i dynamiku jednotlivých nástrojů, tak originálně, že hudební dialog dostává svéráznou povahu. Vždy excelentně kombinoval hudební žánry. Jeho skladby často staví na složitých harmoniích, polymetrických rytmech a kontrapunktech. Jeho frázování je vždy plné emocí a barev. Kombinace těchto vlastností a jeho fenomenální hlas vytvářely nezaměnitelný umělecký projev, který oslovoval posluchače napříč generacemi. Jeho interpretace vždy pohne náladou a zaručuje momentální prožitek. Každá variace tónů nese osobní otisk, často až s duchovním nádechem. Jeho schopnost přenášet hluboké emoce udělaly z jeho hudby něco víc než jen technicky dokonalé výtvory, staly se zážitkem. Stevie Wonder spolupracoval s celou plejádou muzikantů a zpěváků jako Michael Jackson, Quincy Jones, Whitney Houston, Paul McCartney, Aretha Franklin, Herbie Hancock, Dionne Warwick, Jimi Hendrix, Elton John, Bob Marley, Bruce Springsteen, Ariana Grande a mnoho další. Z hudebních skupin bych měl zmínit The Rolling Stones, Drake či Eurythmics. Jeho vliv je patrný i u umělců jako Prince, Alicia Keys nebo Johna Legenda. Stevie je inspirací pro všechny, kdo vnímá hudbu hlouběji. Filozoficky lze jeho tvorbu chápat jako hledání rovnováhy mezi bolestí a radostí. Jeho skladby jsou buďto ďábelsky rytmické, chrlící živoucí energii nebo duchovně hebké a srdcervoucí, nic mezi tím. Stevie Wonder je také držitelem Oscara za píseň „I Just Called to Say I Love You“ a majitelem Prezidentské medaile svobody. V roce 2009 mu dokonce prezident Obama udělil Gershwinovu cenu za populární píseň. Stevie Wonder je geniální hudebník plný fenomenálního ducha, talentu a lidského přesahu. Jeho životní příběh je učebnicovým příkladem hudebního kouzla a víry k životu.