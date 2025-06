Stát selhává, SPD vítězí a konec demokratické iluze

Úder od soudu, který otřásl demokracií proběhl u obvodního soudu pro Prahu 7. Alarmující případ, který demokratická teorie označuje za selhání státu.

Rozhodnutí zmiňovaného soudu, který dnes oznámil, že Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022, je varovným signálem, že demokracie je v ohrožení. Nejde jen o právní výklad, ale o to, jak stát reaguje na politické síly šířící strach a nenávist. Místo aby stát chránil základní pravidla hry, začíná ustupovat těm, kdo je chtějí rozbít, a pravda se najednou stává něčím, co se nesmí říkat nahlas. SPD se rádo stylizuje jako ochránce slabších a podporovatel tradičních hodnot, ale jejich kampaně ve skutečnosti šíří strach a nenávist vůči menšinám, cizincům a lidem s jiným názorem. Jejich kontroverzní kampaně jako „šestiprstá rodina“ nebo „krvavý chirurg“ nejsou žádná laskavá pomoc, ale jasná výzva k nenávisti. Ministerstvo vnitra chtělo jen říct, že problém není v tom, o čem SPD mluví, ale jak to dělá. Zkrátka, že tyto věci používá k rozdělování společnosti a šíření strachu, což ohrožuje naše demokratické hodnoty. Ministerstvo vnitra tak ve své zprávě na toto vše legitimně upozornilo. Nešlo tedy o politický soud, ale o bezpečnostní analýzu extremismu. Navíc SPD je přitom ve zprávách o extremismu i letos, protože jejich předseda čelí trestnímu stíhání kvůli kampani, která podle policie měla rasistický podtext. To ukazuje, že problém není starý, ale pořád aktuální.

Celá tato právní šarvátka, která ještě neskončila, ukazuje na nebezpečný trend. Stát se místo obránce demokracie mění v někoho, kdo se omlouvá a ustupuje těm, kdo demokracii ohrožují. To není známka zdravého právního státu, ale spíš známka únavy a strachu. Jedná se o nebezpečný a nanejvýš alarmující stav. Tak si to shrňme. Policie hovoří o kampani s rasistickým podtextem, tedy o aktuálním riziku a stát se místo obránce demokracie mění ve slabého hráče, který evidentně ustupuje. Je tohle síla právního státu? Nikoliv, je to známka strachu a únavy. Kdo si váží pravdy a svobody, neměl by mlčet.