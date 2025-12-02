Sexy herečka 50. let Irena Kačírková trnem v oku komunistů

Tato kráska se v 50. a 60. letech zapsala do historie českého filmu. Diváci ji milovali nejen pro její nezaměnitelný vzhled, ale především pro její schopnost vžít se do různých postav.

Irena Kačírková byla herečka, jejíž talent okouzloval celé generace diváků. Narodila se 24. března 1925 v Praze a od mládí toužila po kariéře na divadelních prknech. Po studiu na Státní konzervatoři v Praze se stala součástí divadelního světa a brzy si získala popularitu svou krásou, šarmem a přirozeným hereckým talentem, který jí umožnil vyniknout na filmovém plátně i na divadelních scénách. Ať už to byly dívky plné ideálů v „Třech kamarádech“, nebo odvážné a nezávislé ženy ve filmech jako „Byl jednou jeden král“ či „Starci na chmelu“. Kačírková dokázala být zábavná, melancholická, vášnivá i křehká. Její život však nebyl jen o úspěších a slávě, ale i velmi těžkého období. Zejména po roce 1968, kdy její profesní dráha narazila na politickou realitu doby. Stát jí dal jasně najevo, že její nezávislost a neloajalita vůči režimu byly neakceptovatelné. To vedlo k výraznému omezení jejích pracovních příležitostí v 70. letech, což bylo pro umělkyni těžkou ranou. Nicméně její vášeň pro herectví, její touha po umění ji nikdy neopustila, i když v těchto letech byla v pozadí. Bohužel, tragédie zasáhla její život v roce 1981, kdy podstoupila operaci žaludku. Diagnóza rakoviny přišla až později, ale její tělo se s tímto neúprosným nepřítelem nikdy nedokázalo zcela vyrovnat. I přesto zůstala silná až do posledních chvil. V roce 1985, ve věku 60 let, odešla. Její smrt 26. října 1985 byla pro českou kinematografii ztrátou, kterou nelze plně vyjádřit slovy. Kačírková zůstala v srdcích diváků jako symbol elegance, emocí a neuvěřitelného hereckého umění. Její talent žije dál a její odkaz bude přetrvávat v každé filmové scéně, která připomene její jméno. Kolegové Ireny Kačírkové si ji pamatovali jako vynikající herečku a ženu s výjimečným talentem, který dokázal vnést do každé role nezaměnitelný šarm. Byla známá svou profesionálností, ale i lidskostí, která ji činila oblíbenou nejen na plátně, ale i mimo něj. Svým kamarádům vždy pomáhala a byla ochotná jim za všech okolností naslouchat. Jiřina Jirásková, která byla její přítelkyní i profesní kolegyní, o ní řekla: „Irena byla v každém ohledu krásná nejen na plátně, ale i v životě. Její lidskost byla stejně působivá jako její herecký výkon. Vždy byla nápomocná a ochotná se podělit o své zkušenosti.“ Její smrt v roce 1985 zanechala v českém hereckém světě hlubokou prázdnotu. Kačírková byla nejen vynikající herečka, ale i člověk, který svým kolegům ukázal, jak důležité je být nejen profesionálem, ale i dobrým člověkem.

I když nebyla nikdy příliš otevřená ohledně svých milostných vztahů, některé z jejích intimních vztahů jsou známé, ať už z rozhovorů s přáteli, kolegy nebo v důsledku dalších souvisejících informací. Scénárista J. A. Novotný byl její první manžel, a z tohoto vztahu se jim narodila dcera Kristina Novotná, která později pracovala jako scénografka. Manželství se po několika letech rozpadlo a do dalšího si již nehrnula. S některými muži měla velmi blízký vztah, i když mnohdy platonického rázu. Některé spekulace však naznačovaly, že mezi nimi mohl existovat i hlubší vztah, to ale nebylo nikdy potvrzeno. Mezi houfem mužů, kteří kolem ní obletovali byli například hudební skladatel Jiří Šlitr, režisér Ladislav Rychman, spisovatel Jiří Křižan. Dále herci Eduard Cupák, Karel Höger, Milan Janiš, Jiří Adamíra a nakonec i Jan Werich, který byl pro Irenu Kačírkovou důležitým profesním vzorem a přátelským kontaktem. Některé spekulace naznačovaly, že mezi nimi mohlo existovat i určité intimní spojení, to ale není potvrzeno.

Autor: Václav Miko | úterý 2.12.2025 9:14 | karma článku: 38,48 | přečteno: 1134x

Další články autora

Václav Miko

Karel Nešpor, nevšední psychiatr s odborným smíchem

MUDr. Karel Nešpor je bezesporu muž, který dokáže propojit to, co se na první pohled zdá neslučitelné, hlubokou odbornost a laskavý humor. Dokáže rozesmát, a přitom přimět k zamyšlení.

25.11.2025 v 6:47 | Karma: 42,18 | Přečteno: 1182x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Rasismus v přímém přenosu? Marek Benda a jeho slova o „nečeskosti“ vlády

Marek Benda v duelu České televize nedávno pronesl výrok, který vyvolal vlnu reakcí: „Já teda musím říct, že představa naší země, kde v čele sněmovny stojí poloviční Japonec a v čele vlády Slovák, mi připadá fakt trochu nečeská“.

7.10.2025 v 11:04 | Karma: 45,47 | Přečteno: 6526x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Adam Drda jako symbol integrity v české žurnalistice

Adam Drda patří k nejvýraznějším osobnostem české novinářské a dokumentární scény. Jeho práce odráží vynikající profesní nasazení a hluboké morální přesvědčení, které uplatňuje při zkoumání historie i dnešních společenských témat.

12.8.2025 v 10:47 | Karma: 43,28 | Přečteno: 1719x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Kritika České televize a chvála německé veřejnoprávní ARD

Zatímco německá ARD dlouhodobě potvrzuje svou transparentnost a profesionalitu, Česká televize se v posledních letech proměnila v centralizovanou instituci, která spíše odráží úzký názorový proud než široké spektrum názorů.

29.7.2025 v 8:28 | Karma: 44,89 | Přečteno: 2361x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Mimo proud mainstreamu dýchá poctivá žurnalistika i autocenzura

Žurnalistika, kdysi považovaná za pilíř demokratického dohledu a strážce pravdy, dnes prochází zlomem, který často zastiňuje její původní poslání.

24.7.2025 v 8:42 | Karma: 42,69 | Přečteno: 2227x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.
9. prosince 2025  19:39

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou...

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček
9. prosince 2025  19:35

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici...

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek
9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27...

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek
9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Václav Miko

  • Počet článků 52
  • Celková karma 42,05
  • Průměrná čtenost 5980x
Osoba s občasnou potřebou se vyjádřit. Je ženatý a má čtyři děti. Ve svém volném čase se věnuje psaním knih, rodině a je velkým fanouškem jazzové a klasické hudby. Příležitostně také píše články.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

  • Fred Hammond, Sade, Stevie Wonder, Whitney Houston, Casiopea

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.