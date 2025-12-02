Sexy herečka 50. let Irena Kačírková trnem v oku komunistů
Irena Kačírková byla herečka, jejíž talent okouzloval celé generace diváků. Narodila se 24. března 1925 v Praze a od mládí toužila po kariéře na divadelních prknech. Po studiu na Státní konzervatoři v Praze se stala součástí divadelního světa a brzy si získala popularitu svou krásou, šarmem a přirozeným hereckým talentem, který jí umožnil vyniknout na filmovém plátně i na divadelních scénách. Ať už to byly dívky plné ideálů v „Třech kamarádech“, nebo odvážné a nezávislé ženy ve filmech jako „Byl jednou jeden král“ či „Starci na chmelu“. Kačírková dokázala být zábavná, melancholická, vášnivá i křehká. Její život však nebyl jen o úspěších a slávě, ale i velmi těžkého období. Zejména po roce 1968, kdy její profesní dráha narazila na politickou realitu doby. Stát jí dal jasně najevo, že její nezávislost a neloajalita vůči režimu byly neakceptovatelné. To vedlo k výraznému omezení jejích pracovních příležitostí v 70. letech, což bylo pro umělkyni těžkou ranou. Nicméně její vášeň pro herectví, její touha po umění ji nikdy neopustila, i když v těchto letech byla v pozadí. Bohužel, tragédie zasáhla její život v roce 1981, kdy podstoupila operaci žaludku. Diagnóza rakoviny přišla až později, ale její tělo se s tímto neúprosným nepřítelem nikdy nedokázalo zcela vyrovnat. I přesto zůstala silná až do posledních chvil. V roce 1985, ve věku 60 let, odešla. Její smrt 26. října 1985 byla pro českou kinematografii ztrátou, kterou nelze plně vyjádřit slovy. Kačírková zůstala v srdcích diváků jako symbol elegance, emocí a neuvěřitelného hereckého umění. Její talent žije dál a její odkaz bude přetrvávat v každé filmové scéně, která připomene její jméno. Kolegové Ireny Kačírkové si ji pamatovali jako vynikající herečku a ženu s výjimečným talentem, který dokázal vnést do každé role nezaměnitelný šarm. Byla známá svou profesionálností, ale i lidskostí, která ji činila oblíbenou nejen na plátně, ale i mimo něj. Svým kamarádům vždy pomáhala a byla ochotná jim za všech okolností naslouchat. Jiřina Jirásková, která byla její přítelkyní i profesní kolegyní, o ní řekla: „Irena byla v každém ohledu krásná nejen na plátně, ale i v životě. Její lidskost byla stejně působivá jako její herecký výkon. Vždy byla nápomocná a ochotná se podělit o své zkušenosti.“ Její smrt v roce 1985 zanechala v českém hereckém světě hlubokou prázdnotu. Kačírková byla nejen vynikající herečka, ale i člověk, který svým kolegům ukázal, jak důležité je být nejen profesionálem, ale i dobrým člověkem.
I když nebyla nikdy příliš otevřená ohledně svých milostných vztahů, některé z jejích intimních vztahů jsou známé, ať už z rozhovorů s přáteli, kolegy nebo v důsledku dalších souvisejících informací. Scénárista J. A. Novotný byl její první manžel, a z tohoto vztahu se jim narodila dcera Kristina Novotná, která později pracovala jako scénografka. Manželství se po několika letech rozpadlo a do dalšího si již nehrnula. S některými muži měla velmi blízký vztah, i když mnohdy platonického rázu. Některé spekulace však naznačovaly, že mezi nimi mohl existovat i hlubší vztah, to ale nebylo nikdy potvrzeno. Mezi houfem mužů, kteří kolem ní obletovali byli například hudební skladatel Jiří Šlitr, režisér Ladislav Rychman, spisovatel Jiří Křižan. Dále herci Eduard Cupák, Karel Höger, Milan Janiš, Jiří Adamíra a nakonec i Jan Werich, který byl pro Irenu Kačírkovou důležitým profesním vzorem a přátelským kontaktem. Některé spekulace naznačovaly, že mezi nimi mohlo existovat i určité intimní spojení, to ale není potvrzeno.
