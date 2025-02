Rytmus - ikona rapu a hrdý Rom

Rytmus, vlastním jménem Patrik Vrbovský je rapper, producent a textař. Po jednom z rodičů je jeden nejvýznamnějších představitelů slovenské hip-hopové scény romského původu.

Narodil se v Kladně 3. ledna 1977 a po nějakém čase se rodina přestěhovala na Slovensko. O tom, že jeho pravý otec je romského původu se dozvěděl až ve svých osmnácti letech, což mu ve společnosti zmítaného rasismem nijak neulehčilo. Svou kariéru začal v 90. letech, kdy začal psát a vystupovat. V roce 1994 vyhrál freestylovou soutěž Bitka slov. Rytmus často v rozhovorech a ve své hudbě otevřeně zmiňuje svůj romský původ, protože je součástí jeho identity, která se objevujev jeho textech, kde se vyjadřuje k otázkám diskriminace, sociálních problémů a předsudky ve společnosti. Jeho styl a témata jsou známé svou autenticitou a schopností implementovat do textů vlastní životní zkušenosti. V jeho písních se často objevují témata, jako je boj s chudobou, život v ghettu, osobní růst a seberealizace. Ve své tvorbě kombinuje tvrdé, streetové beaty s osobními a emotivními texty. Jeho styl je přímý, někdy provokativní, ale nutno podotknout vždy autentický. Za skutečný milník v jeho kariéře se považuje rok 1996, kdy se slovenský rap začal etablovat jako subkulturní fenomén. Rytmus je také známý svou schopností experimentovat s různými hudebními žánry a vlivy. I když je především rapper, často míchá různé hudební styly, jako je trap, R&B nebo elektronika, což jeho hudbě dává širší apel a dává mu možnost oslovit širší publikum. Za svou práci byl oceňován v hudebních anketách a prestižních hudebních festivalech. Mnozí ho považují za jednu z největších postav slovenské hudební scény. Rytmus je také součástí několika prestižních projektů s jinými slovenskými i českými umělci, například s Majkem Spiritem, Egem nebo Mirkem Moravcem. Osobní život Rytmuse je známý svou otevřeností na sociálních sítích, kde se pravidelně vyjadřuje k různým tématům a komunikuje se svými fanoušky. Jeho život je často pod obrovským drobnohledem médií, a to jak kvůli jeho kariéře, tak i kvůli jeho osobnímu životu. V letech 2011–2018 byla jeho partnerkou zpěvačka Dara Rolins a po jejich rozchodu se oženil s moderátorkou a herečkou Jasminou Alagič, s níž má syna Sanela. Tato jeho rodinná stránka života se stala středem pozornosti, ale Rytmus se i přes to vždy snaží chránit své soukromí. Jeho osobní příběh a hudba nadále inspiruje mnoho mladých lidí, kteří se s jeho texty mohou ztotožnit. Je známý tím, že je velmi tvrdý na sebe i na své okolí, ale zároveň si zakládá na pravdě a čestnosti. To je také jeden z důvodů, proč je tak populární a proč má tak silnou a oddanou fanouškovskou základnu. Jen tak mimochodem, na YouTube mají jeho videa stovky milionů zhlédnutí.