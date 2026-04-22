Romského kulturistu, který skončil jako bezdomovec podpořil jeho trenér i Karlos Vémola

Romský dvaašedesátiletý kulturista Adam Cibuľa se po životním pádu vrací zpět na sportovní scénu. Mimořádný talent předvedl nedávno na exhibičním vystoupení mistroství Slovenska, kde zaujal i odbornou veřejnost.

Adam Cibuľa, foto: SliKar Media

Cibuľa byl v minulosti jedním z nejúspěšnějších evropských kulturistů a získal řadu titulů. Proto ve světě kulturistiky není žádným nováčkem. Ve své nejlepší éře patřil mezi absolutní evropskou špičku. Nasbíral desítky domácích titulů, získal pět prvenství na mistrovství Evropy a pyšní se dokonce i medailemi z mistrovství světa. Jeho fenomenální kariéru však dlouhodobě zhatil boj s alkoholem. Osobní problémy ho připravily o zázemí i veškeré jistoty, a nakonec byl nucen po několik let přežívat jako bezdomovec. Jeho příběh je neuvěřitelný. Zlom v jeho životě nastal díky pomoci bývalého trenéra Dušana Ďubeka a dalších kolegů, ke kterým se přidala i finanční podpora MMA zápasníka Karlose Vémoly. Díky této pomoci má dnes zajištěné bydlení a stabilní zázemí v Rimavské Sobotě. Tito lidé mu poskytli veškeré základní potřeby i podmínky pro návrat ke sportu. Cibuľa nechtěl podporovatele zklamat a pustil se do tréninků.

Adam Cibuľa, foto: SliKar Media

Během několika měsíců zlepšil fyzickou kondici a na soutěži v Šuranech předvedl výrazné svalové vyrýsování a velmi dobrou formu. Jeho příběh je vnímán jako příklad toho, že návrat z obtížné životní situace je možný, pokud člověk dokáže sáhnout do svého nitra. Velkou pozornost však v poslední době nepřitahují jen jeho sportovní výkony, ale také jeho nečekaný vstup do světa sociálních sítí. O jeho profil a komunikaci s fanoušky se stará tým lidí v čele s trenérem Dušanem Ďubekem, doplněný o Jakuba Vydru a Patrika Lassaka. Podle Ďubeka byl zájem veřejnosti i známých osobností obrovský a rychlý růst popularity překvapil i samotný realizační tým. Cílem je využít Cibuľův silný životní příběh k vytvoření platformy, která mu pomůže nejen s návratem do běžného života, ale také mu zajistí finanční stabilitu. Zda se Adam Cibuľa ještě naplno vrátí na soutěžní pódia, zůstává otevřené. Jisté ale je, že na sociálních sítí už slaví výrazný úspěch a inspiruje tisíce lidí svou vůlí nevzdat se ani v těch nejtěžších podmínkách. V současnosti se připravuje na další soutěže, včetně mistrovství Evropy a světových veteránských šampionátů. Přeme ti mistře „bari zor, but bacht the sastipen“, z romského překladu (velkou sílu, mnoho štěstí a zdraví“.

Autor: Václav Miko | středa 22.4.2026 7:12 | karma článku: 12,49 | přečteno: 112x

Osoba s občasnou potřebou se vyjádřit. Je ženatý a má čtyři děti. Ve svém volném čase se věnuje psaním knih, rodině a je velkým fanouškem jazzové a klasické hudby. Příležitostně také píše články.

