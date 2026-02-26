Předsudky o Romech neobstojí. Důkazem je nominant na Nobelovu cenu

MUDr. Ján Cibuľa byl významný slovenský lékař, muzikant a básník romského původu, který bořil mýtý o hloupých a líných Romech.

Narodil v Klenovci na Slovensku 7. ledna 1932, v regionu s hlubokými romskými tradicemi. Mimochodem jeho otec byl vynikající houslista. Od dětství v sobě spojoval mimořádnou pílí, intelekt a silné sociální cítění, které ho vedlo k přesvědčení, že vzdělání je jednou z nejsilnějších cest k emancipaci a rovnoprávnosti. V Rimavské Sobotě absolvoval gymnázium a posléze v roce 1957 Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Stal se vůbec prvním Romem v tehdejším Československu, který získal titul lékaře, čímž prolomil jednu z mnoha bariér, jimž Romové čelili. V 60. letech se aktivně zapojil do romského občanského života a v roce 1968 se podílel na založení Svazu Cikánu Romů na Slovensku, první oficiální romské organizace v zemi. Po emigraci do Švýcarska pokračoval v lékařské praxi a zároveň stále intenzivněji působil na mezinárodní politické scéně, kde se stal jedním z hlavních iniciátorů prvního světového romského kongresu v Orpingtonu u Londýna v roce 1971, na němž se Romové poprvé jasně přihlásili ke svému národnímu názvu. Právě zde také přijali romskou vlajku, hymnu a začali systematicky vystupovat jako svébytný národ. V tomto uskupení se v tehdejším Československu podíleli například spisovatel Andrej Giňa, Ing. Karel Holomek, historik Bartoloměj Daniel a další. V roce 1978 byl v Ženevě Cibuľa zvolen prezidentem Mezinárodní romské unie (IRU) a pod jeho vedením dosáhla organizace v roce 1979 zásadního úspěchu, když získala poradní status při OSN, čímž byli Romové mezinárodně uznáni jako národ s vlastní identitou, jazykem a kulturou. Významnou součástí jeho celoživotního úsilí byl také boj za uznání romského holokaustu, známého jako Porajmos. Neúnavně upozorňoval na tragédii statisíců romských obětí nacismu a požadoval spravedlnost i historickou paměť pro dosud opomíjené oběti. V roce 1985 obdržel celostátní Kulturní cenu kantonu Bern. V letech 1973 až 2001 působil jako lékař ve spolkovém hlavním městě. Ján Cibuľa zemřel v Bernu 8. srpna 2013 ve věku 81 let. Zpravodajský portál Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende informoval veřejnost o jeho smrti 3. září 2013 a psal o něm, jako o mezinárodně uznávaným průkopníkem boje za práva Romů. Švýcarský deník Der Bund 6. dubna 2016 napsal, že Cibuľa patřil k prvním členům Švýcarského sdružení Radgenossenschaft, založeného v roce 1975 v Bierhübeli, které se tehdy chápalo jako součást mezinárodního romského hnutí. Za svou práci a morální autoritu získal řadu ocenění a v roce 2001 byl rovněž nominován na Nobelovu cenu míru. V roce 2020 mu byl na Slovensku posmrtně udělen Řád Ľudovíta Štúra I. třídy, jedno z nejvyšších slovenských státních vyznamenání, které mu in memoriam udělila prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho život a odkaz jasně dokazují, že i z komunity dlouhodobě vystavené předsudkům a diskriminaci mohou vzejít osobnosti světového významu.

Autor: Václav Miko | čtvrtek 26.2.2026 11:24 | karma článku: 19,86 | přečteno: 239x

Další články autora

Václav Miko

Romové v roce 1968 při okupaci zapálili ruský tank, byl to akt odvahy tvrdí Jiří Horáček

Šéf Národního ústavu duševního zdraví a vedoucí výzkumného centra prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA zavzpomínal ve své knize, jak byl svědkem romské odvahy při invazi sovětských vojsk v Československu.

26.1.2026 v 6:22 | Karma: 40,97 | Přečteno: 1242x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

V Česku žije 100 tisíc psychopatů, tvrdí uznávaný neuropatolog

Respektovaný neuropatolog a spisovatel František Koukolík se dlouhodobě zabývá lidským mozkem, chováním a hlavně různými poruchami osobnosti.

6.1.2026 v 7:57 | Karma: 42,87 | Přečteno: 2353x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Vánoce mají také hrůzostrašnou a krvavou minulost

Dnešní Vánoce si spojujeme s rodinnou pohodou, cukrovím a blikajícími světýlky. Jejich kořeny sahají až do doby, kdy byly zimní svátky skutečně zkouškou přežití.

17.12.2025 v 9:40 | Karma: 42,52 | Přečteno: 1202x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Sexy herečka 50. let Irena Kačírková trnem v oku komunistů

Tato kráska se v 50. a 60. letech zapsala do historie českého filmu. Diváci ji milovali nejen pro její nezaměnitelný vzhled, ale především pro její schopnost vžít se do různých postav.

2.12.2025 v 9:14 | Karma: 43,61 | Přečteno: 1687x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Karel Nešpor, nevšední psychiatr s odborným smíchem

MUDr. Karel Nešpor je bezesporu muž, který dokáže propojit to, co se na první pohled zdá neslučitelné, hlubokou odbornost a laskavý humor. Dokáže rozesmát, a přitom přimět k zamyšlení.

25.11.2025 v 6:47 | Karma: 44,64 | Přečteno: 1621x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.
19. února 2026  17:51

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...

V Ostravě letos léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...
26. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních dvou měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství...

V pražské zoo se nakazil chřipkou pták v izolaci, celkem už uhynulo 40 opeřenců

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.
26. února 2026  14:02

V pražské zoo byla potvrzená ptačí chřipka u ptáka, který se nacházel v izolaci pro nesyty a...

V Sedlčanech na Příbramsku srazila dodávka starší ženu, která zemřela

ilustrační snímek
26. února 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

V Sedlčanech na Příbramsku dnes dopoledne srazila dodávka starší ženu, která na místě zemřela....

Slévači odlili bronzový klobouk, připomene návštěvu Alžběty II. v Brně

SlĂ©vaÄŤi odlili bronzovĂ˝ klobouk, pĹ™ipomene nĂˇvĹˇtÄ›vu AlĹľbÄ›ty II. v BrnÄ›
26. února 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku dnes odlili bronzový klobouk, dominantní...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Václav Miko

  • Počet článků 56
  • Celková karma 37,85
  • Průměrná čtenost 5713x
Osoba s občasnou potřebou se vyjádřit. Je ženatý a má čtyři děti. Ve svém volném čase se věnuje psaním knih, rodině a je velkým fanouškem jazzové a klasické hudby. Příležitostně také píše články.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

  • Fred Hammond, Sade, Stevie Wonder, Whitney Houston, Casiopea

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.