Nový vítr v České televizi. Peroutková převálcovala Moravce
Nedělní politická debata dostala novou, energickou moderátorku Janu Peroutkovou a s ní i poněkud jinou tvář. A hned po prvních týdnech je vidět, že změna nebyla jen kosmetická.
Moravec byl dlouhé roky pevnou součástí nedělního dopoledne. Jeho Otázky Václava Moravce se staly institucí a jeho způsob vedení politických debat znal prakticky každý. Jenže právě v posledních letech už bylo čím dál těžší přehlédnout, že pořad začíná být unavený stejně jako jeho moderátor. Z politické debaty se často stávala spíš přehlídka dlouhých moderátorských vstupů, ve kterých měl poslední slovo stejně nakonec Moravec.
Jana Peroutková na to jde jinak. Je rychlejší, přímočařejší a politikům nedává tolik prostoru, aby se pohodlně schovali za naučené fráze. Když začne host odpovídat na něco jiného, než na co se ho ptala, vrátí ho k otázce. Když začne opakovat obecné politické fráze, nenechá věc jen tak vyšumět. A hlavně se nesnaží být hlavní hvězdou pořadu. V tom je podle mě největší rozdíl.
Moderátor politické debaty by neměl být důležitější než samotná debata. Divák si nezapíná Českou televizi proto, aby sledoval moderátora předvádět vlastní intelektuální převahu. Chce slyšet politiky, chce znát jejich argumenty a chce se dozvědět, kde je pravda a kde už jen politické mlžení. V tomto ohledu nová Nedělní debata překvapuje. Po politickém střetu přichází prostor pro odbornou analýzu a ověřování jednotlivých tvrzení. To je podle mě mnohem užitečnější než další desetiminutový moderátorský monolog. Politik něco řekne, druhý mu odpoví a následně dostane divák možnost dozvědět se, jak to skutečně je. Jednoduché, srozumitelné a především užitečné.
Peroutková navíc nepůsobí dojmem člověka, který si potřebuje za každou cenu dokazovat, že je nejchytřejší v místnosti. To může znít jako maličkost, ale u politické debaty je to zásadní vlastnost. Moderátor má rozhovor řídit, ne ho ukrást.
Když se člověk podívá na poslední roky Moravcova působení, rozdíl je poměrně výrazný. Jeho styl byl stále více předvídatelný. Dlouhé otázky, dlouhé reakce, návraty k předchozím tématům a občas pocit, že moderátor vede spíš vlastní debatu než rozhovor s hostem. Z něčeho, co kdysi působilo jako autorita, se postupně stával stereotyp, což je v televizi nebezpečná věc. Divák si na něj zvykne, ale zároveň ho může jednoho dne jednoduše přestat bavit.
Václav Moravec se po odchodu z České televize pokouší na svůj dosavadní styl navázat prostřednictvím vlastního projektu. Je to samozřejmě jeho právo a o kvalitě jeho práce si každý může udělat vlastní názor. Nelze však opomenout, že se jedná o ostříleného moderátorského matadora a jeho zkušenosti mohou být pro jakoukoliv televizi cenným zdrojem.
Česká televize dnes nemusí vymýšlet žádnou revoluci. Stačí změnit tempo, ubrat na moderátorském egu a dát větší prostor samotnému obsahu. Peroutková to zatím zvládá překvapivě dobře. Neznamená to, že každý její vstup je dokonalý nebo že z ní přes noc vyrostla nejlepší politická moderátorka v zemi. Tak jednoduché to samozřejmě není. Ale už teď je patrné, že Nedělní debata nepůsobí jako pokračování starého pořadu s jinou tváří.
Jana Peroutková tedy Václava Moravce nepřeválcovala nějakou okázalou show. Udělala to mnohem jednodušeji. Přinesla do nedělní debaty nejen krásnou tvář, ale také energii a novinářskou schopnost držet politiky u tématu a dávat větší prostor faktům. Česká televize tohle potřebovala jako sůl. Změna přišla ve chvíli, kdy už pořad začínal působit unaveně, a zdá se, že Jana Peroutková mu dokázala vrátit život.
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