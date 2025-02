Malcom X - charismatický vůdce

Pokud byl Martin Luther King Jr. brán za toho, kdo věřil ve filozofii nenásilné občanské neposlušnosti, pak Malcoma X lze považovat za toho, kdo ztratil trpělivost s někým, jenž občanskou neposlušnost ignoruje.

Malcolm X na Queens Court, 1964. Dle New York World-Telegram and Sun nejsou známa žádná omezení autorských práv na použití tohoto díla.

Jen málo lidí v moderních dějinách posilovalo sebevědomí černých lidí tak odvážně a radikálně jako Malcom X. Povzbuzoval Afroameričany, aby se zbavili komplexu méněcennosti, který jim byl po celá staletí vnucován rasistickou společností. Byl přesvědčen, že černí lidé by měli mít plnou kontrolu nad svým osudem a plné právo na rasové sebeurčení, také že mají právo a povinnost na aktivní odpor a sebeobranu. Zastával názor, že pokud to situace vyžaduje, musí v rámci ochrany svých životů sáhnout po násilí.

Malcolm X, vlastním jménem Malcolm Little, se narodil 19. května 1925 v Omaze, státu Nebraska, do rodiny kazatele Earla Littla a jeho ženy Louisy. Jeho otec byl aktivním příznivcem hnutí Marcuse Garveyho, které prosazovalo černošský nacionalismus a návrat Afroameričanů do Afriky. Kvůli rasovému pronásledování se rodina často stěhovala. Když bylo Malcolmovi šest let, jeho otce zavraždili bělošští rasisté, stejně tak jeho čtyři sourozence, tedy Macomovo strýce, přičemž jeden z nich byl dokonce veřejně zlynčován. Malcomův otec Earl Little se narodil v Reynolds ve státě Georgia dne 29. července 1890 a stal se baptistickým duchovním. Později se oženil s Louise Littleovou, která byla původem z Grenady a v mladém věku se přestěhovala do Spojených států. Podobně jako její manžel byla silně ovlivněná filozofií Marcuse Garveyho (1887–1940) a věřili v černošskou hrdost a sebeurčení. Marcus Garvey byl obdobou Malcoma X a stejně jako on usiloval o povznesení černochů a posílení jejich práv po celém světě. To mělo na mladého Malcoma obrovský vliv v jeho pozdějším životě a aktivismu. Když bylo Malcomovi jeden rok, rodina se musela pro neustále útoky ze strany Ku Klux Klanu stěhovat, do Milwaukee ve Wisconsinu a krátce nato do Lansingu v Michiganu. Nebylo však úniku, v roce 1929 byl jejich rodinný dům vypálen bělošskou nadřazenou „Černou legií“, ideologická obdoba Ku Klux Klanu. V roce 1931 byl nakonec pro neutuchající boj za práva černých Malcomovo otec Earl ubit kladivem v tramvaji členy Ku Klux Klanu a poté ho v noci hodili na koleje tramvaje, kde ho nakonec kolejové vozidlo přejelo. Tato rasová vražda se nakonec přehodnotila na sebevraždu. Malcomovo matka byla velmi silnou osobností a za své politické přesvědčení byla opakovaně vězněná. Nakonec z této aktivistky udělal rasistický systém duševní nemocnou ženu, které bylo zapotřebí odebrat děti a rozdělit je do pěstounské péče.

Malcom X vyrůstal v bouřlivém období segregace černochů v USA, jednalo se o dobu systematické formy rasového oddělení a diskriminace, která byla součástí každodenního života černé populace. Segregace znamenala, že černí a bílí lidé byli striktně odděleni téměř všude - ve veřejných prostorách, školách, dopravě a dalších oblastech života. Černoši byli většinou omezováni v přístupu k mnoha základním právům a příležitostem. Dokonce v nemocnicích byly oddělené lůžka a paradoxně i v márnicích. K dispozici tak byly oddělené pohřební služby, hřbitovy a krematoria. Až tak absurdní měl dosah segregační politiky USA.

V mládí se Malcolm dostal na scestí – po přestěhování do Bostonu se zapletl do kriminality, kradl, podváděl a nakonec byl v roce 1946 odsouzen za vloupání k šesti letům vězení. Právě ve vězení nastal jeho přelom, tam se setkal s učením Nation of Islam - NOI, radikálního hnutí hlásajícího černošskou nadřazenost a oddělení od bělošské společnosti. Zde si také změnil příjmení na „X“, aby se zbavil otěží spojené s otroctvím. Jeho původní příjmení „Little“ pro něj představovalo roky útlaku a otroctví, které byly součástí jeho předků. V období otroctví černoši uneseni z Afriky, byli automaticky zbaveni svých původních jmen a často dostávali příjmení po svých majitelích, což znamenalo zásadní ztrátu identity. Z vězení vedl čilou politickou korespondenci, která se stala nakonec předmětem vzniku jeho spisu na FBI. Po propuštění v roce 1952 se stal jedním z hlavních mluvčích NOI a rychle si získal obrovský vliv. Malcolm X otevřeně kritizoval americkou společnost a prosazoval radikálnější metody než Martin Luther King Jr., který byl zastáncem nenásilného odporu. Malcolm tvrdil, jak bylo v úvodu článku zdůrazněno, že Afroameričané mají právo se bránit „jakýmikoli nezbytnými prostředky“. Malcolm X, jako člen hnutí Nation of Islam (NOI), který vyučoval černošský nacionalismus a hodnoty autonomie černochů, považoval původní příjmení za symbol tohoto historického útlaku. „X“ tak symbolizovalo ztracenou africkou identitu, kterou nelze obnovit, protože jeho předkové byli vymazáni z historie a jeho původ byl neznámý. Písmeno „X“ se stalo symbolem neznáma, nového začátku a oslavy vlastní svobody a sebeurčení. Tento krok měl i další význam: znamenal radikální vyjádření odporu vůči bílé společnosti, který historicky potlačoval černochy a jejich identitu. Malcolm X také tvrdil, že černoši, kteří byli součástí amerického systému, byli často utlačováni jak kulturně, tak rasově, a že měli právo se vyvázat z tohoto systému a definovat si svou vlastní identitu. Malcolm X se tímto rozhodnutím snažil také podtrhnout důležitost boje za černošskou hrdost a sebeúctu. Příjmení „X“ mu poskytovalo nový, silný symbol pro jeho misi: být nezávislý a vytvořit novou budoucnost pro černochy v Americe, daleko od historických pout.

Jeho učení se vyznačovalo zásadními principy životní filozofie - hrdost černé identity a sebeúcty. Měl pocit, že černí lidé nemohou být plně svobodní, pokud zůstanou součástí rasově segregované společnosti. Některé principy a myšlenky Malcoma X se vyvíjely v průběhu jeho života. Zpočátku, tedy v rané fázi jeho kariéry a především během členství v Nation of Islam, byl silným zastáncem separatismu, tedy myšlenky, že černí lidé by se měli oddělit od bílého světa a vytvářet vlastní politické a sociální struktury. Byl přesvědčen, že proti rasistickému násilí a útlaku mají černí právo se bránit. V pozdější fázi své kariéry, zejména po své cestě do Mekky a přijetí širšího pohledu na náboženství a rasové otázky, se Malcolm X stal silným zastáncem vzdělání. Věřil, že klíčem k osvobození černých lidí je komplexní vzdělání na všech úrovních. Islám rozhodně Malcoma X profiloval, protože do jisté míry změnil názory na rasový separatismus. Zejména se tak stalo když navštívil Mekku. Před svou cestou byl Malcolm X silně ovlivněn učením Národa islámu, který hlásal rasovou separaci a negativní pohled na bělochy. Když se však vrátil z Mekky, kde se zúčastnil pouti (Hádždž), tak jeho pohled se na rasové otázky značně změnili. V Mekce totiž potkal muslimy různých národností, ras a kultur – byli tam Arabové, Afrikánci, Evropané i Asiaté – kteří se modlili společně jako bratři, bez ohledu na svou barvu pleti. Tato zkušenost v Malcomovi probudila novou perspektivu na lidskou rovnost a na to, že rasová nenávist je konstruktem, který může být překonán. Uvědomil si, že lidé všech ras mohou pracovat společně pro zlepšení společnosti, pokud budou ctít rovnost a spravedlnost. Tento posun ho přivedl k širší a inkluzivní vizi, která se již nesoustředila pouze na černé komunity. Po jeho odchodu z Nation of Islam se začal věnovat více globálním otázkám lidských práv a spojoval boj černých lidí v USA s bojem proti kolonialismu a imperialismu po celém světě. Věnoval se i otázkám, jak by černí lidé mohli podporovat další potlačované národy, což mělo i nemalý vliv na Evropský kontinent.

V roce 1958 se oženil s Betty Dean Sandersovou, která měla s Malcomem velmi vřelý vztah a v práci se vzájemně doplňovali. Na Malcomovo přednášky v Harlemu docházela pravidelně od roku 1956, tedy o dva roky před tím, než se vzali a v témže roce si změnila své příjmení na Betty X.

V roce 1964 se rozešel s NOI kvůli nesouhlasu s jejím vedením, zejména s jejím vůdcem Elijahem Muhammadem, který se zapletl do skandálů a korupce. Po své pouti z Mekky, která zásadně změnila jeho pohled na rasové vztahy si uvědomil , že islám není jen náboženstvím černochů, ale zahrnuje lidi všech ras. Začal prosazovat spolupráci mezi různými etnickými skupinami a vytvořil nové hnutí Organizace afroamerické jednoty (OAAU). Jeho odklon od NOI jednoznačně vedl k vážným konfliktům – dostával výhrůžky smrtí a jeho dům byl v roce 1965 dokonce vypálen. Co je ale klíčové a vysoce kontroverzní dodnes, je skutečnost, že v této situaci neexistovala žádná skutečná ochrana ze strany policie. Malcolm X se opakovaně obracel na úřady o pomoc, protože si byl vědom, že je v neustálém nebezpečí. Jeho dům byl nejenom cílem jednoho útoku, ale on sám, jako aktivní bojovník za občanská práva a radikální kritik tehdejší americké společnosti, byl na seznamu mnoha lidí, kteří mu přáli smrt. Přesto však policie reagovala na jeho obavy minimálně. Úřady neudělaly dostatečné kroky k tomu, aby chránily jeho rodinu nebo vyšetřovaly incident s požárem. Neexistovaly žádné konkrétní záruky ochrany a Malcolm X, ačkoliv se pokusil o vyhledání pomoci, měl pocit, že systém, který se měl zabývat ochranou práv a bezpečnosti, jej jednoduše ignoroval. To odráželo širší problém, který měl mnoho černošských aktivistů v 60. letech – policie, která často nesplňovala svou roli v ochraně černošských komunit před násilím a rasovou nespravedlností. Někteří historici a aktivisté tvrdí, že šlo o vědomé ignorování situace, která měla politický podtext – tehdy totiž nejenom že Malcolm X vyjadřoval radikální názory, ale také se dostal do konfliktu s vlivnými a mocnými skupinami v rámci bílého establishmentu, včetně politiků a vůdců NOI, kteří v něm viděli hrozbu pro svůj vlastní vliv a status. Policie, v mnoha případech, se od této situace raději distancovala a vyčkávací postoj jen umocňoval Malcolmovo zoufalství, které bylo stále rostoucí. Když byl jeho dům vypálen, bylojasné, že útok měl šokující symboliku. Nešlo jen o fyzické ohrožení – tento čin měl i zastrašující účel. Ačkoli byla událost podmíněna pnutím mezi různými radikálními skupinami, zahrnovala i širší atmosféru, v níž černošští aktivisté a lídři byli znevažováni, ignorováni a nevítáni v mainstreamové společnosti.

Ochranu od státu a policie dostávali jiní aktivisté, ale v případě Malcolma X to bylo jednoznačně opomíjeno. Ačkoliv byl stále důležitou postavou boje za občanská práva, systematické potíže, kterým čelil, zůstávaly podceňovány a nevěnovala se jim náležitá pozornost. Nakonec byl 21. února 1965 zavražděn během projevu v New Yorku třemi ozbrojenými muži, kteří byli spojeni s NOI. Zasáhlo ho celkem 21 střel z brokovnice. Vražda Malcolma X zůstává obklopena nejasnostmi, přičemž původně obvinění členové Nation of Islam, Muhammad A. Butler, Thomas 15X Johnson a Leon 17X Davis, byli později zpochybněni. Nové vyšetřování naznačuje možnou roli dalších osob, včetně členů policie a vládních institucí, což vyvolává otázky o skutečných pachatelích. V roce 2020 po několika letech vyšetřování, právník Malcolmovy rodiny podal civilní žalobu a nová analýza důkazů vedly k závěrům, že obvinění proti některým z původně odsouzených mohli být nesprávné. V tomto procesu byla zpochybněna role dalších osob, včetně členů policie a možného podílu dalších vládních institucí v souvislosti s vraždou. Je tedy stále řada nevyřešených otázek a pochybností o tom, kdo vlastně stál za vraždou Malcolma X, a zda byla celá záležitost motivována pouze osobními konflikty, nebo jestli hrály roli širší politické a sociální zájmy.

Malcolm X zůstává jednou z nejvýznamnějších postav americké historie a symbolem boje proti rasové nespravedlnosti. Jeho život a učení ovlivnily nejen americké hnutí za občanská práva, ale i globální diskusi o rasismu, identitě a rovnosti. Přesto, že je řada významných lidí černé pleti dnes považována za velmi důležitou součást historie černého aktivismu a sebeurčeni, jsou nadále kritizováni pro své kontroverzní názory a metody řešení rasové problematiky.

Jako lidskoprávní aktivista zaujímám postoj, že přístup Malcoma X byl zcela oprávněný. Vždyť se jedná o naprosto přirozenou věc bránit se násilím, jak jinak by to asi šlo, neustálým odstrkováním lze jen těžko vymoci účinnou obranu, tak proč se o to vede neustálá polemika? Akceptování takové obrany v USA a jiných místech světa nebylo pro bílého člověka považováno za inherentní a tudíž za naprosto nepřípustné. To co černý definoval jako obrana, bílý označoval za válku. Přitom běloši v období segregace páchali na černoších bezpráví v podobě diskriminace a násilí naprosto legálně, černému člověku byl tak v tomto směru upřen dokonce i přirozený instinkt.

Původně jsem chtěl nakrátko zmínit a defacto vyzdvihnout americký Sever z dob občanské války, který porážkou Jihu vydobyl svobodu černých ze spáru otroctví. Mnozí lidé tak mají tendenci glorifikovat průmyslovou revoluci na severu, která ovšem potřebovala lacinou pracovní sílu a tato politika dala vzniknout novému otroctví, nicméně o to horším, že bylo skryto pod rouškou rovnosti a demokracie. Z tohoto období bychom mohli vzdát hold abolicionistickému hnutí, které usilovalo a plně se zasloužilo o zrušení otroctví.

Malcolm X je považován za jednoho z nejvlivnějších, nejupřímějších a zároveň nejkontroverznějších vůdců amerického hnutí za práva černých, a jeho učení i dnes ovlivňuje diskuse o rasové rovnosti a sociálních změnách. Malcom X posiloval sebevědomí černých a byl v tom velice dobrý. Jeho řečnické schopnosti vyvolávat emoce u publika ho dělali velmi populárním. Jeho důraz na sebeurčení černochů, boj proti bílému útlaku a víra v oddělení černé a bílé rasy vedly k tomu, že se stal oblíbeným mezi těmi, kteří hledali radikální řešení pro černošskou komunitu, Stal se ale také terčem kritiky především částí bílé společnosti a takzvaných černých lokajů, tedy černošských organizací a lídrů, kteří přikyvovali většinovému názoru bílé společnosti, zejména proto, že jimi byli financování, jak jinak. Většina černý kritiků, čerpali veřejné finance prostřednictvím různých občanských organizací a vládních grantů. Mezi jeho výrazné kritiky patřili například Roy Wilkins, James Forman, C. Delores Tuckerová, Bayard Rustin a dokonce i Martin Luther King Jr., který mimochodem čerpal finance prostřednictvím organizace Southern Christian Leadership Conference (SCLC) i z vládních grantů. Ačkoliv mnozí z nich měli společné cíle v oblasti boje za rovnost a občanská práva, lišili se v přístupech. Zatímco Martin Luther King Jr. nebo Roy Wilkins a další věřili v nenásilí a integraci, jiní, jako Malcolm X, Assata Shakurová, Angela Davisová nebo Huey P. Newton – spoluzakladatel Černých panterů, zastávali radikálnější názory, které často zahrnovaly separatismus nebo aktivní sebeobranu, což vedlo k názorovým střetům.

V hlubší historii USA byl nejpodobnější Molcomovi X co do přístupu a radikálního zaměření kupodivu běloch John Brown, americký abolicionista a radikální aktivista, proslulý svou nekompromisní a násilnou protivládní opozicí vůči otroctví. Martinu Lutherovi Kingovi zas Frederick Douglas, bývalý otrok, který se stal významným abolicionistou, spisovatelem a řečníkem, jehož politické angažmá mělo hluboký dopad na americkou společnost a její historický vývoj.