Karel Nešpor, nevšední psychiatr s odborným smíchem

MUDr. Karel Nešpor je bezesporu muž, který dokáže propojit to, co se na první pohled zdá neslučitelné, hlubokou odbornost a laskavý humor. Dokáže rozesmát, a přitom přimět k zamyšlení.

V době, kdy se mnoho lidí potýká se stresem, napětím a přetlakem informací, přináší tento lékař klid, nadhled a především úsměv. Jeho přístup k psychiatrii i k životu samotnému dává medicíně velmi důležitý lidský rozměr. Karel Nešpor působí dlouhá léta jako psychiatr specializující se na léčbu závislostí. Jako emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice patří mezi nejuznávanější odborníky v této oblasti. Přesto si dokázal zachovat lehkost, nadhled a vždy všudepřítomný humor, který je jeho poznávacím znamením. Jeho knihy, přednášky i videa nejsou jen odbornými materiály, ale umělecká díla, kde se moudrost prolíná s jemným a inteligentním humorem. Nešpor dokáže být bavičem bez povrchnosti. Rozesměje, ale nikdy nezlehčuje vážná témata. Tento odborník dokáže svým dokonale vyváženým hlasem, mistrně koordinovaným smíchem a bezkonkurenčním humorem rozesmát lidi tak, že zapomenou na všechny své starosti, alespoň na chvíli. Pro mě je smích v jeho pojetí únikem od reality, ale také cestou, jak ji zvládnout. Dokáže otevřít i ta nejvážnější témata tak, že člověk pochopí jejich skutečný význam a přitom se cítí lépe. No řekněte, kdo tohle dokáže?

Jeho humor je zkrátka nakažlivý. Nešporovi stačí často jen pár vět a posluchač má pocit, že svět kolem něj je o něco laskavější. A přitom každá z těchto vět má hluboký odborný i filozofický přesah. Typickým příkladem jeho stylu je jedna z mnoha historek, které Nešpor vypráví s typickým klidem a jiskřivým nadhledem. V jednom rozhovoru vzpomínal, jak se po účasti na pracovní komisi vrátil zpět do Psychiatrické nemocnice Bohnice. A s úlevou si tehdy pomyslel: „Konečně Bohnice, zase mezi normálními lidmi.“ Tato věta by mohla působit provokativně, kdyby ji pronesl někdo jiný. Ale v jeho podání je to jemný paradox, který odhaluje, jak dokáže s humorem poukázat na relativitu lidské běžnosti. A právě tímto přístupem si získává srdce lidí.

Karel Nešpor se dlouhodobě věnuje léčbě návykových nemocí, jedné z nejnáročnějších oblastí psychiatrie. Tato problematika zahrnuje biologické, psychologické i sociální faktory, což vyžaduje mimořádnou odbornost i empatii. Ve svých veřejných vystoupeních i odborných publikacích upozorňuje například na rizika trojsměnného provozu, zvyšujícího náchylnost k závislostem, a otevřeně konstatuje, že „oproti devadesátým létům“ přibylo závislých na tvrdých drogách. Je autorem řady publikací, mimo jiné knihy Návykové chování a závislost, kde popisuje nejen příčiny závislostí, ale i praktické cesty k jejich překonání. Karel Nešpor svým životem i dílem ukazuje, že lékařská péče nemusí být chladná a odtažitá. Naopak, může být prosycena humorem, empatií a laskavostí. A právě to je možná jeho největší odkaz.

úterý 25.11.2025

