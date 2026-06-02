Jan Bendig - talentovaný romský zpěvák s obrovskou pokorou a lidskosti

Jan Bendig, narozený 14. února 1994 v Hradci Králové, patří mezi známé osobnosti české hudební scény a jeho hlas si získaly srdce tisíců fanoušků už od dob soutěže Česko Slovenská SuperStar, kde se probojoval až do finále.

Život a kariéra zpěváka Jana Bendiga je příběhem nejen mimořádného talentu a píle, ale především lidskosti, která se dnes u slavných lidí vidí jen zřídka. I přes svůj úspěch zůstává nadále neuvěřitelně pokorným, přirozeným a lidsky vřelým člověkem.

Jan Bendik s Ludmilou Mikovou před premiérou filmu Michael Jackson v Praze. Foto: autor článku

O tom jsem se mohl osobně přesvědčit při našem společném setkání, kdy během obyčejného fotografování vyzařovala z jeho chování upřímnost, klid a jakási tichá dobrota, která se nedá naučit ani zahrát. Tehdy jsem naprosto jasně vycítil, že má obrovské srdce, protože i v krátkém okamžiku dokázal vytvořit atmosféru respektu a opravdového zájmu o druhého člověka.

Jeho cesta k hudbě začínala již od dětství v hudebně založené rodině. První zkušenosti v zahraničí zažil v britském Liverpoolu. Poté následoval raketový vzestup na české hudební scéně, kde spolupracoval s osobnostmi jako Lucie Bílá, Ewa Farna, Michal David či Hana Zagorová. Jeho hudba vykazuje plno emocí a vlivů popu, R&B i romské tradice.

Po jeho boku dlouhodobě stojí partner a zároveň manažer Lukáš Rejmon, se kterým tvoří nejen osobní, ale i pracovní dvojici.

Autor: Václav Miko | úterý 2.6.2026 11:31 | karma článku: 6,77 | přečteno: 86x

Václav Miko

Romského kulturistu, který skončil jako bezdomovec podpořil jeho trenér i Karlos Vémola

Romský dvaašedesátiletý kulturista Adam Cibuľa se po životním pádu vrací zpět na sportovní scénu. Mimořádný talent předvedl nedávno na exhibičním vystoupení mistroství Slovenska, kde zaujal i odbornou veřejnost.

22.4.2026 v 7:12 | Karma: 38,78 | Přečteno: 762x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Zoufalý Václav Klaus tepe z posledního do skvělého herce Zdeňka Svěráka

Bývalý prezident prokázal, že i v pokročilém věku nedokáže kvůli svému zarputilému zviditelňování upustit od provokativních a často přehnaně ostrých výroků.

27.3.2026 v 9:43 | Karma: 40,83 | Přečteno: 1151x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Předsudky o Romech neobstojí. Důkazem je nominant na Nobelovu cenu

MUDr. Ján Cibuľa byl významný slovenský lékař, muzikant a básník romského původu, který bořil mýtý o hloupých a líných Romech.

26.2.2026 v 11:24 | Karma: 42,57 | Přečteno: 1941x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Romové v roce 1968 při okupaci zapálili ruský tank, byl to akt odvahy tvrdí Jiří Horáček

Šéf Národního ústavu duševního zdraví a vedoucí výzkumného centra prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA zavzpomínal ve své knize, jak byl svědkem romské odvahy při invazi sovětských vojsk v Československu.

26.1.2026 v 6:22 | Karma: 44,77 | Přečteno: 1794x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

V Česku žije 100 tisíc psychopatů, tvrdí uznávaný neuropatolog

Respektovaný neuropatolog a spisovatel František Koukolík se dlouhodobě zabývá lidským mozkem, chováním a hlavně různými poruchami osobnosti.

6.1.2026 v 7:57 | Karma: 44,59 | Přečteno: 2683x | Diskuse | Společnost
Václav Miko

  • Počet článků 59
  • Celková karma 28,60
  • Průměrná čtenost 5533x
Osoba s občasnou potřebou se vyjádřit. Je ženatý a má čtyři děti. Ve svém volném čase se věnuje psaním knih, rodině a je velkým fanouškem jazzové a klasické hudby. Příležitostně také píše články.

