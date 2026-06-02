Jan Bendig - talentovaný romský zpěvák s obrovskou pokorou a lidskosti
Život a kariéra zpěváka Jana Bendiga je příběhem nejen mimořádného talentu a píle, ale především lidskosti, která se dnes u slavných lidí vidí jen zřídka. I přes svůj úspěch zůstává nadále neuvěřitelně pokorným, přirozeným a lidsky vřelým člověkem.
O tom jsem se mohl osobně přesvědčit při našem společném setkání, kdy během obyčejného fotografování vyzařovala z jeho chování upřímnost, klid a jakási tichá dobrota, která se nedá naučit ani zahrát. Tehdy jsem naprosto jasně vycítil, že má obrovské srdce, protože i v krátkém okamžiku dokázal vytvořit atmosféru respektu a opravdového zájmu o druhého člověka.
Jeho cesta k hudbě začínala již od dětství v hudebně založené rodině. První zkušenosti v zahraničí zažil v britském Liverpoolu. Poté následoval raketový vzestup na české hudební scéně, kde spolupracoval s osobnostmi jako Lucie Bílá, Ewa Farna, Michal David či Hana Zagorová. Jeho hudba vykazuje plno emocí a vlivů popu, R&B i romské tradice.
Po jeho boku dlouhodobě stojí partner a zároveň manažer Lukáš Rejmon, se kterým tvoří nejen osobní, ale i pracovní dvojici.
