Fred Trump - otec Donalda Trumpa, obviněn z rasismu

V roce 1927 byl Fred Trump zatčen na demonstraci, která podporovala KKK (Ku Klux Klan), což naznačuje, že měl nějaké spojení či vztah s touto nenávistnou organizací.

Fred Trump – 1986. Dle Kongresové knihovny Bernarda Gotfryda neexistují žádná autorská omezení pro použití tohoto díla.

Rasistický přístup Freda Trumpa byl zmiňován i v jiných kontextech. I když nikdy nebyl obviněn z aktivního členství KKK, incident byl později zmiňován jako důkaz jeho rasistických sklonů. Kromě toho i v různých publikovaných rozhovorech o Fredovi se objevovaly náznaky, že měl negativní předsudky vůči menšinám a cizincům.

Tak tedy pojďme k otci současného prezidenta Spojených státu. Fred Trump byl americký realitní developer a podnikatel, dnes známý jako otec bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Narodil se 11. října 1905 v New Yorku a zemřel 25. června 1999 v New Hyde Parku, New York. V roce 1936 se oženil s Mary Anne MacLeod, se kterou měl pět dětí: Maryanne, Freda Jr., Elizabeth, Donalda a Roberta.

Fred Trump začal podnikat v oblasti nemovitostí již v mládí. V roce 1927, ve věku 22 let, založil vlastní stavební společnost E. Trump & Son, zaměřenou na výstavbu a správu rezidenčních nemovitostí v newyorských čtvrtích Queens a Brooklyn. Jeho podnikání se soustředilo na výstavbu dostupného bydlení pro střední třídu. Ovšem již v roce 1973 byl ministerstvem spravedlnosti USA obviněn, že jeho firma diskriminuje při pronájmu bytů černochy. Obvinění se týkalo způsobu, jakým firma prováděla selekci nájemců pro byty, které vlastnila v New Yorku, především v oblasti Queensu, což se považuje za nejmultikulturnější americkou oblast.

Ministerstvo spravedlnosti USA tehdy podalo proti Trumpově firmě žalobu, obviňující ji z porušování zákona o spravedlivém bydlení tím, že upřednostňovala bělochy při pronájmu bytů a odmítala pronajmout byty černochům a dalším menšinám. Tento případ se týkal více než 39 000 bytových jednotek, které Trumpova firma vlastnila a spravovala. Trump se rozhodl kauzu urovnat a zaplatil všechny pokuty, nikdy však nebyl souzen. Někteří bývalí zaměstnanci firmy tvrdili, že Trumpovi agenti používali rasově motivované praktiky při výběru nájemníků a často prováděli „rasovou selekci“, kdy jednoduše informovali černé zájemce, že žádný byt v dané chvíli není k dispozici. Tento skandál vedl k právnímu sporu mezi Trumpovou firmou a federální vládou, která obvinila firmu z porušení zákona o spravedlivém bydlení (Fair Housing Act). Jednalo se o běžnou praktiku známou i v České republice. Tehdy se Trumpovo agenti patrně v některých případech vyhýbali předvést z některých bytů černým zájemcům, zatímco bílým je nabízeli běžně.

Mary Trumpová, vnučka Freda Trumpa, ve své knize Too Much and Never Enough tvrdí, že její dědeček vykazoval známky sociopatie, který se vyznačuje trvalému vzorci chování, které zahrnuje ignorování pravidel, včetně manipulativního chování, nedostatku empatie a nezdravých vztahů s rodinou. Podle ní tyto vlastnosti přispěly k vytvoření toxického prostředí, které formovalo osobnost jejího strýce, Donalda Trumpa, dnešního prezidenta USA.

Fred Trump měl ve světě byznysu pověst konzervativního, metodického a přísného podnikatele. Jeho strategie se zakládala na stabilních základech, tvrdé práci a rozumném využívání vládních dotací a podpor, které mu pomáhaly rozvíjet jeho realitní impérium. Donald Trump, jeho syn, se však vydal jinou cestou. Když převzal kontrolu nad rodinnou firmou, rozhodl se pro agresivnější expanze a vyšší rizika, která byla spojena s nákladnými a ambiciózními projekty.